Plataforma de dados de clientes para o setor automotivo

Uma plataforma de dados de clientes (CDP) para o setor automotivo refere-se à consolidação de dados de várias fontes, resultando em uma visão de 360 graus de cada cliente e comprador. Esses dados podem ser usados para personalizar promoções, lembretes de serviço e acompanhamento de compromissos. A CDP automotiva difere de uma CDP tradicional porque foi projetada especificamente para se integrar ao ecossistema de dados da concessionária de automóveis, como gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRMs), DMS e chatbots.

O setor automotivo como um todo está em uma mudança sísmica em direção aos veículos definidos por software (SDVs). Uma pesquisa recente do IBM Institute for Business Value com mais de 1.200 executivos globais do setor descobriu que 74% dizem que, em 2035, os veículos serão definidos por software e impulsionados por IA. Faz sentido, então, que o software interno dos fabricantes de automóveis seja integrado de uma forma que combine software e IA para aprimorar a experiência do cliente.

Uma CDP para o setor automotivo busca eliminar os silos de dados dos revendedores e consolidar os dados provenientes de várias fontes e fornecedores. Os clientes automotivos atuais esperam uma experiência de compra altamente personalizada e individual.

O que isso significa para os fabricantes de automóveis é a necessidade de revigorar a marca e reinventar a experiência do cliente por meio de tomada de decisão baseada em dados, bem como estratégias de marketing segmentadas.

Os provedores de CDPs têm a oportunidade de aproveitar o momento e trabalhar com o setor automotivo, quebrando silos de dados e canais de marketing tradicionais para atender às demandas dos clientes automotivos de hoje.