A IA generativa (IA gen) no setor automotivo refere-se a sistemas de inteligência artificial (IA) que podem gerar projetos, código de software, conteúdo ou simulações. Ela ajuda as montadoras a acelerar o desenvolvimento, personalizar experiências e otimizar operações em todo o ciclo de vida do veículo.
Uma pesquisa recente da McKinsey com executivos do setor automotivo e de fabricação revelou que mais de 40% dos entrevistados estão investindo até quase US$ 6 milhões em pesquisa e desenvolvimento de IA generativa. Mais de 10% dos entrevistados estão investindo mais de US$ 23 milhões.1
As tecnologias de IA são compatíveis com uma variedade de tecnologias no setor automotivo, incluindo análise preditiva de dados e recursos de direção autônoma. Esta página concentra-se especificamente na IA generativa e seu impacto crescente no projeto, na engenharia e na experiência do cliente de veículos.
Em um nível mais amplo, a IA generativa se refere a sistemas de IA que podem produzir conteúdo original (como texto, imagens, vídeo ou software) com base em padrões aprendidos em grandes conjuntos de dados.
A IA generativa é impulsionada por técnicas avançadas de aprendizado de máquina (ML), especialmente deep learning, que imita a forma como o cérebro humano reconhece e processa informações. Muitos sistemas generativos dependem de grandes modelos de linguagem (LLMs) e processamento de linguagem natural (NLP), que lhes permitem entender prompts e gerar textos que se assemelham à comunicação humana.
Os modelos de IA generativa aprendem a prever qual conteúdo deve vir a seguir. As áreas que atualmente têm o maior uso da IA generativa são desenvolvimento de produtos, engajamento do cliente, eficiência operacional e modernização da tecnologia.2
No setor automotivo, a IA generativa está remodelando a maneira como os veículos são imaginados e construídos. Os projetistas podem inserir esboços ou restrições técnicas em ferramentas de IA que geram visualizações refinadas, propõem formas aerodinâmicas ou sugerem melhorias estruturais — tudo muito mais rápido do que os métodos tradicionais. Essas saídas orientadas por IA refletem a natureza iterativa do projeto de veículos modernos. Muitas ferramentas também podem simular testes de colisão, fluxo de ar e condições climáticas virtualmente, reduzindo a necessidade de protótipos físicos e acelerando o desenvolvimento.
Nos bastidores, a IA generativa está beneficiando as equipes de engenharia e fabricação. Por exemplo, ela ajuda a identificar os melhores materiais e layouts para equilibrar força e peso. Ela pode detectar problemas de qualidade na linha de produção usando computer vision e melhorar o planejamento da cadeia de suprimentos, ao prever interrupções e gerenciar o inventário com mais precisão. Essas aplicações reduzem erros e revelam vulnerabilidades ocultas nos processos de produção.
Setenta e cinco por cento dos executivos do setor automotivo afirmam que a experiência definida por software será a base do valor da marca até 2035.3 A IA generativa no desenvolvimento de software agora é usada por montadoras para escrever, revisar e refatorar código, especialmente para sistemas embarcados que alimentam funcionalidades de segurança e infoentretenimento.
As ferramentas de IA generativa usam modelos e algoritmos de aprendizado para simplificar o desenvolvimento e economizar tempo na documentação, prototipagem e verificações de conformidade. Ainda assim, integrar a IA a sistemas críticos para a segurança requer novos processos de validação e supervisão qualificada.
A IA generativa também está remodelando a forma como as montadoras interagem com clientes potenciais e atuais. Para compradores potenciais, a IA pode criar conteúdo personalizado ao longo de toda a jornada do comprador, desde anúncios direcionados até páginas de destino personalizadas. Marcas como Mercedes-Benz e BMW estão explorando esses tipos de casos de uso de IA personalizados para melhorar o marketing e o alcance.
Dentro do veículo, a IA generativa aprimora a própria experiência de direção. Os assistentes no carro aprendem as preferências do motorista e ajustam automaticamente as rotas, o clima e o entretenimento. Por exemplo, a Mercedes-Benz integrou o ChatGPT em mais de 900.000 veículos como parte de um programa beta, oferecendo interações de voz mais avançadas e personalizadas.4 Alguns sistemas podem até gerar experiências visuais ou de áudio imersivas adaptadas a passageiros individuais.
Fora do veículo, chatbots impulsionados por IA e assistentes virtuais estão melhorando a experiência do cliente. Eles respondem a perguntas, recomendam opções de financiamento e agendam serviços. Essas ferramentas simplificam as interações entre sites, aplicativos e sistemas de concessionárias.
A IA generativa também impulsiona sistemas de manutenção preditiva, que monitoram os dados do veículo em tempo real para alertar os motoristas antes que uma peça falhe, ajudando a reduzir o downtime e a criar confiança de longo prazo.
A IA generativa migrou da experimentação para a execução no mundo automotivo; está simplificando as operações, liberando novas ideias e permitindo respostas mais rápidas e adaptáveis. À medida que o setor evolui, essa tecnologia desempenha um papel central na forma como os veículos são projetados, desenvolvidos e entregues.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
A IA generativa é importante para o setor automotivo porque se alinha fundamentalmente à transformação do setor em um ecossistema orientado por software e centrado no cliente.
À medida que o setor muda da engenharia mecânica para operações digitais baseadas em dados, a IA generativa desempenha um papel crescente. Ela se torna um facilitador estratégico que ajuda as empresas a migrar mais rapidamente. Também é compatível com uma personalização mais profunda e libera valor de sistemas cada vez mais complexos. A IA ajuda a gerenciar essa complexidade ao acelerar tudo, desde a geração de código até a simulação.
Por exemplo, a McKinsey descobriu que a integração da IA generativa em ambientes de desenvolvimento pode reduzir o tempo gasto em tarefas de programação, como escrever, traduzir e documentar, em até 40%.1 Isso permite que as empresas escalem com eficiência suas ambições digitais e obtenham uma vantagem competitiva em velocidade, custo e inovação.
A IA generativa está ajudando a reinventar o carro, não apenas como produto, mas como serviço e experiência. Veículos elétricos, veículos autônomos e conectividade estão mudando o significado de mobilidade. A IA generativa permite que as montadoras se adaptem rapidamente. Ela favorece experiências personalizadas no carro, ciclos de projeto mais rápidos e um suporte ao cliente mais inteligente que parece humano, tudo impulsionado por rápidos avanços na tecnologia de IA. Esse tipo de adaptação em tempo real era quase impossível em escala há apenas alguns anos.
Nesse contexto, a IA generativa não é apenas uma ferramenta, é um multiplicador de forças. Ela ajuda as montadoras legadas a competir com concorrentes ágeis e nativos da tecnologia. Também oferece às startups uma maneira de entrar no espaço automotivo com menos capital. À medida que o setor muda para o software, a IA generativa se torna essencial. Ela apoia a competitividade, ajuda a atender às crescentes expectativas dos clientes e permite a criação de novos veículos e modelos de negócios.
Os principais fornecedores estão apoiando essa mudança. Por exemplo, a Microsoft está investindo pesadamente em ferramentas automotivas de NLP e LLM. A AWS está fazendo uma parceria com a BMW e a Toyota para plataformas de carros conectados e assistentes de voz. E o sistema operacional Android Automotive da Alphabet inclui integração com o Google Assistant para infoentretenimento e navegação controlados por voz.
Alguns dos principais casos de uso da IA generativa no setor automotivo incluem:
A IA generativa desempenha um papel emergente no aprimoramento do ADAS, melhorando a forma como os veículos interpretam seus arredores. Espera-se reduzir as cargas de trabalho de testes e simulações de veículos definidas por software em quase 40% nos próximos três anos, melhorando a eficiência do desenvolvimento de sistemas autônomos.5
Ao treinar com base em grandes conjuntos de dados de imagens, a IA generativa pode detectar, reconhecer e rastrear com precisão objetos como pedestres, veículos e sinais de trânsito em tempo real. Ela também possibilita a segmentação semântica, auxiliando os sistemas ADAS a entender e diferenciar entre elementos rodoviários como faixas, calçadas e placas. Esses recursos são compatíveis com funcionalidades como avisos de colisão, alertas de saída de faixa e frenagem de emergência, que tornam a condução mais segura e previsível.
Por exemplo, a BMW está construindo um novo sistema de assistência ao motorista para seus veículos Neue Klasse 2025 usando o Amazon Web Services (AWS). O sistema usa ferramentas baseadas em nuvem, incluindo IA generativa, para melhorar a segurança e as funcionalidades.6
A IA generativa está tornando as interações dos clientes com concessionárias e centros de serviços mais acessíveis, personalizadas e eficientes. Em vez de ficar em espera ou vasculhar manuais, os motoristas podem obter assistência inteligente e em tempo real de ferramentas impulsionadas por IA.
Em concessionárias e centros de serviços OEM, agentes virtuais impulsionados por IA lidam com tópicos como recomendações de veículos, questões de financiamento e agendamento de serviços. Esses assistentes entendem a linguagem natural, respondem instantaneamente e adaptam seu tom e detalhes à intenção do cliente. Tudo isso melhora a satisfação do cliente e reduz os custos de suporte.
A IA também está transformando manuais de carros tradicionais em guias interativos e conversacionais. Os motoristas podem fazer perguntas específicas e receber respostas precisas e específicas do veículo sem pesquisar páginas de documentação.
Para assistência na estrada, os agentes habilitados pela IA generativa analisam os dados do veículo ou interpretam a descrição do motorista sobre o problema, ajudando a identificar os problemas com rapidez e precisão. Essa iniciativa de IA acelera a resolução, reduz as chamadas de serviço desnecessárias e melhora o planejamento da manutenção da frota.
Os dados das interações com os clientes ajudam os fabricantes de automóveis a entender os problemas comuns dos veículos e a melhorar os projetos futuros, ao mesmo tempo em que aprofundam a confiança entre as marcas e os motoristas.
A IA generativa produz digital twins detalhados de veículos, linhas de produção ou ambientes de tráfego. Esses modelos virtuais podem executar milhares de quilômetros virtuais de testes em estradas, incluindo cenários críticos, como travessias repentinas de pedestres ou condições climáticas extremas. Isso é valioso no treinamento e na validação de software de direção autônoma, reduzindo a dependência apenas de testes no mundo real.
Em ambientes de produção, a IA generativa ajuda a prever as necessidades da cadeia de suprimentos, identificar possíveis interrupções e otimizar o inventário. Ela permite o rastreamento e o gerenciamento de materiais em tempo real para ajudar a garantir que as peças certas estejam disponíveis no momento certo para evitar atrasos na fabricação.
Ela também melhora o controle de qualidade ao analisar imagens ou dados de sensores para detectar defeitos na linha de montagem. Esses recursos otimizam a fabricação e reduzem o desperdício e os custos.
As empresas automotivas estão usando a IA generativa para produzir conteúdo hiperdirecionado em escala, desde anúncios em vídeo personalizados e páginas de destino até brochuras de veículos localizados. Ela é compatível com a localização ao traduzir e adaptar materiais para diferentes regiões ou faixas demográficas e adaptar mensagens a perfis específicos de clientes. Isso permite um marketing mais rápido e relevante nos mercados globais.
As marcas também a estão usando para otimizar estratégias de preços com base no comportamento do cliente. Por exemplo, a Toyota e a Ford usam essas ferramentas para personalizar mensagens para diferentes segmentos de clientes.
Os executivos do setor automotivo preveem ganhos de produtividade de 7% no suporte ao cliente e uma melhoria de 5% nos orçamentos gerais de marketing e nas métricas de aquisição de clientes devido à integração da IA.5
Chatbots e assistentes de voz impulsionados por IA generativa permitem interações adaptáveis e semelhantes às humanas entre os passageiros e seus veículos. Esses assistentes entendem o contexto e a intenção, respondem a comandos de voz e interagem com o motorista de forma conversacional. Eles permitem que os motoristas mantenham o foco na estrada enquanto ativam a navegação, reproduzem música, enviam mensagens e controlam outras funções do veículo com a voz.
A IA generativa também é compatível com sistemas de infoentretenimento dinâmico que selecionam entretenimento com base no humor e localização. As ferramentas de IA generativa são incorporadas a funcionalidades inteligentes que ajustam preferências de clima, iluminação e navegação. Essas ferramentas são a próxima etapa em direção à hiperpersonalização e à "mobilidade definida por software", projetada para melhorar a experiência do usuário e fazer com que o carro pareça mais um companheiro digital do que uma máquina.
Usando telemática (tecnologia que usa GPS e diagnósticos on-board para coletar dados do veículo) e dados de sensores em tempo real, os modelos de IA generativa podem prever quando é provável que uma peça falhe antes que ocorram problemas. Isso ajuda a reduzir o downtime e prolonga a vida útil do veículo. Também ajuda no gerenciamento de frotas de automóveis.
Esses sistemas geram alertas de serviço personalizados, analisam os dados do veículo para uma melhor tomada de decisão e podem até recomendar o melhor horário e local para reparos. Eles estão cada vez mais integrados com sistemas de atualização over-the-air (OTA). Por exemplo, os veículos Tesla usam diagnósticos orientados por IA para detectar sinais precoces de problemas na bateria ou no motor.
A IA generativa automatiza partes críticas do desenvolvimento de software para veículos, especialmente sistemas integrados como ADAS, infoentretenimento e gerenciamento da bateria. Ela pode escrever, refatorar e documentar código, gerar casos de teste e elaborar requisitos técnicos.
Uma pesquisa da McKinsey indicou uma melhoria de 44% na produtividade ao usar a IA generativa com medidas de garantia de qualidade de software, como a criação e a automação de testes para aumentar a eficiência e a confiabilidade do código.1
Essas habilidades aceleram significativamente o desenvolvimento, ao mesmo tempo em que otimizam os fluxos de trabalho de desenvolvimento de software e reduzem a carga de trabalho dos engenheiros. Entretanto, a maioria dos sistemas ainda exige validação rigorosa para cumprir as normas de segurança.
As montadoras estão usando a IA generativa para gerar guias de treinamento, instruções de serviço e documentação técnica para os funcionários. Essas ferramentas podem simplificar procedimentos complexos, simular perguntas de suporte do mundo real e localizar conteúdo rapidamente. Isso ajuda a equipe da linha de frente a se manter atualizada com as tecnologias de veículos em evolução, como veículos elétricos (EVs) e carros conectados.
A IA generativa está remodelando o projeto de veículos ao ajudar engenheiros a explorar mais estruturas eficientes e inovadoras. Ao inserir restrições como requisitos de peso, materiais e segurança, as equipes podem gerar projetos otimizados — geralmente mais leves, mais fortes ou mais econômicos do que as versões criadas por seres humanos. Isso inclui otimização de topologia (melhorando o layout e a estrutura do material dentro de um espaço específico de projeto geométrico 3D), estratégias de redução de peso e componentes impressos em 3D. Essas ferramentas também aceleram os testes virtuais, tornando a prototipagem mais rápida e mais barata e apoiando a sustentabilidade.
Vários benefícios da IA generativa no setor automotivo foram descritos anteriormente, como ciclos de projeto mais rápidos, desenvolvimento de software mais eficiente e experiências mais personalizadas no veículo. Esses exemplos mostram como a IA generativa pode acelerar os fluxos de trabalho, reduzir custos e aprimorar a experiência do cliente.
Além dessas áreas, a IA generativa oferece várias vantagens mais amplas e emergentes:
Os fabricantes devem adotar uma abordagem estratégica e estruturada para liberar todo o potencial da IA generativa no setor automotivo.
Sessenta e cinco por cento dos executivos de OEMs do setor automotivo dizem que têm uma abordagem clara para integrar a IA à estratégia de inovação de longo prazo. Setenta e nove por cento também dizem que a alta administração apoia fortemente o investimento em IA.5
Algumas melhores práticas para garantir a implementação segura, escalável e orientada por valor da IA generativa incluem:
Concentre-se em aplicações de IA generativa que lidam com necessidades automotivas específicas, como geração de software, otimização do projeto de veículos ou suporte ao cliente. A McKinsey observa que as organizações são bem-sucedidas ao "selecionar os casos de uso certos para a IA generativa", equilibrando o impacto com a viabilidade1
A IA generativa pode ajudar a simplificar todas as fases do stack de software automotivo, desde sistemas integrados, como gerenciamento de baterias, até sistemas avançados, como infoentretenimento e ADAS. As equipes podem usá-la para elaborar requisitos funcionais, projetar diagramas de arquitetura para redes de ECUs, escrever e fazer avaliações de código incorporado e gerar documentação que cumpra as normas de segurança. O embedding da IA generativa em todo o ciclo de vida melhora a velocidade e a rastreabilidade em um ambiente de desenvolvimento altamente regulamentado.
Modelos generativos precisam de acesso a dados de treinamento de alta qualidade e infraestrutura de ML desenvolvida especificamente para serem eficazes, especialmente quando usados para manutenção preditiva, simulação ou personalização de veículos. Busque conjuntos de dados limpos e rotulados de domínios como fusão de sensores, diagnóstico de veículos e interações com clientes.
A IA generativa exige novos fluxos de trabalho, estruturas colaborativas e talentos digitais. OEMs e fornecedores de nível 1 precisarão investir no aprimoramento de engenheiros que trabalham em sistemas como ADAS, cibersegurança ou design de interface homem-máquina (HMI) para entender e supervisionar de forma responsável as saídas da IA generativa.
A McKinsey enfatiza a adaptação dos modelos operacionais e o aprimoramento dos funcionários para que tenham sucesso com a IA generativa, especialmente em softwares críticos para a segurança.1
No setor automotivo, especialmente para sistemas embarcados e ADAS, validação rigorosa e verificações humanas em sistema são essenciais. A integração da IA generativa deve estar alinhada a diretrizes regulatórias como a ISO 26262 (uma norma internacional para sistemas elétricos e eletrônicos em veículos rodoviários) e normas internas de segurança.
Projete soluções de IA generativa em uma infraestrutura de nuvem segura e escalável. AWS, Azure e soluções personalizadas apoiam a flexibilidade. Projetar aplicações de IA generativa com modularidade permite integração com ambientes de desenvolvimento automotivo existentes, como ferramentas de projeto baseadas em modelos ou sistemas de product lifecycle management (PLM). Essa previsão permite atualizações futuras sem interromper todo o pipeline do software.
No setor automotivo, mais do que apenas a produtividade precisa ser monitorada. Os KPIs podem incluir, por exemplo, tempo economizado na calibração da ECU, precisão dos relatórios de diagnóstico gerados por software ou redução nos tickets de suporte da concessionária. Essas métricas podem ajudar as equipes a decidir como e onde as ferramentas de IA generativa serão implementadas.
Descubra como a Mercedes-Benz utiliza o IBM Quantum para projetar baterias mais eficientes e acelerar o processo de simulação.
Explore os insights e observações colhidos com o monitoramento de mais de 150 bilhões de eventos de segurança por dia em mais de 130 países.
Saiba como as metas de zero emissão de carbono e os avanços tecnológicos levam as montadoras e os consumidores a acelerar a troca para os veículos elétricos.
Soluções automotivas de TI transformadoras para agilizar a produção e inovar nos veículos definidos por software.
O IBM® Engineering Lifecycle Management proporciona a transformação digital da engenharia de sistemas no setor automotivo.
Simplifique a engenharia com o IBM ELM Automotive Compliance, uma solução ágil que ajuda a reduzir custos e garantir a conformidade.
Soluções automotivas de TI transformadoras para agilizar a produção e inovar nos veículos definidos por software.
1 From engines to algorithms: Generative AI in automotive software development, McKinsey & Company, 3 de janeiro de 2025.
2 The generative AI opportunity for the auto industry,© Copyright IBM Corporation 2024.
3 Automotive 2035, IBM Institute for Business Value (IBV), 10 de dezembro de 2024.
4 Mercedes-Benz takes in-car voice control to a new level with ChatGPT , comunicado à imprensa da Mercedes-Benz, 15 de junho de 2023.
5 Automotive in the AI Era, IBM Institute for Business Value (IBV), publicado originalmente em 14 de abril de 2025.
6 The BMW Group Selects AWS to Power Next-Generation Automated Driving Platform, comunicado à imprensa do BMW Group, 5 de setembro de 2023.