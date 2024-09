Os OEMs e fornecedores automotivos enfrentam os desafios de desenvolver produtos cada vez mais complexos, reduzindo os tempos de ciclo, aumentando a qualidade e oferecendo novas funcionalidades.

O IBM Engineering Lifecycle Management (ELM), um portfólio integrado de ferramentas de gerenciamento para engenharia de sistemas e software, oferece a base ideal para lidar com esses desafios. Este portfólio ajuda a gerenciar o desenvolvimento desde o início do projeto até a verificação e validação finais do veículo. Ele também simplifica a adesão à conformidade automotiva e aos requisitos regulatórios descritos em normas como o Automotive SPICE (ASPICE), ISO-26262, SOTIF, ISO/SAE 21434 e o WP.29.