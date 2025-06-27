O que é um veículo definido por software?

Os veículos definidos por software são a próxima evolução do setor automotivo. Tradicionalmente, as funções do veículo eram vinculadas a componentes físicos e sistemas incorporados com flexibilidade limitada. Em vez disso, os SDVs dependem de plataformas de computação centralizadas e arquiteturas de software modulares. Esses sistemas permitem atualizações over-the-air (OTA), em que as montadoras podem fornecer novas funcionalidades, atualizações e aprimoramentos de desempenho e segurança por meio de software, frequentemente de forma remota.

Essa modernização permite que os SDVs evoluam após a compra, assim como os smartphones. Um veículo pode obter melhor navegação, melhor eficiência energética ou até mesmo modos de condução aprimorados por meio de atualizações de software do veículo apenas, sem ter que visitar uma concessionária. Esses recursos também permitem que os motoristas personalizem seus veículos e inscrevam-se em funcionalidades sob demanda, desde sistemas avançados de assistência ao motorista até atualizações de entretenimento a bordo.

A pesquisa da IBM prevê que 90% de todas as inovações relacionadas a veículos consistirão em software em 2030.1 E 75% dos executivos do setor automotivo preveem que a experiência definida por software será o núcleo do valor da marca até 2035.2

Uma parte fundamental dessa transformação é a redução ou eliminação de muitas unidades de controle eletrônico (ECUs) independentes. As ECUs são pequenos computadores que tradicionalmente controlavam funções individuais de veículos, como frenagem, regulagem do motor ou controle climático. Durante décadas, as montadoras adicionaram mais ECUs para permitir novas funcionalidades. Alguns veículos tinham mais de 100 dessas unidades.

Hoje, muitos são substituídos por menos computadores centrais e mais poderosos que gerenciam vários sistemas ao mesmo tempo. Isso reduz a complexidade e permite que os sistemas do veículo funcionem juntos com mais facilidade. Também é compatível com inovações como direção autônoma, manutenção preditiva e integração de dados em tempo real com serviços de nuvem.