Os SDRs de IA realizam tarefas de vendas em estágio inicial, combinando várias formas de inteligência artificial com dados de vendas e sistemas de automação. Elas se conectam a ferramentas como plataformas de CRM, sistemas de marketing e fontes de dados. Essas conexões geralmente fazem parte de uma stack de tecnologia mais ampla, que inclui plataformas como Salesforce e HubSpot, além de outras ferramentas de vendas. Esses sistemas fornecem acesso a dados da empresa, comportamento do comprador e interações anteriores, que a IA usa para decidir com quem entrar em contato, quando se engajar e como personalizar cada interação.

Um conceito-chave por trás dos SDRs de IA modernos é a IA agêntica. Em vez de seguir regras ou fluxos de trabalho predefinidos, os SDRs de IA operam como agentes de IA autônomos, frequentemente chamados de agentes de vendas de IA ou agentes de SDR de IA. Esses agentes podem tomar decisões e agir em direção a um objetivo, que em vendas é gerar e qualificar pipelines. O agente de IA pode iniciar o alcance, ajustar as mensagens com base nas respostas e determinar as próximas etapas sem a necessidade de entradas humanas constantes. Os clientes da Salesforce relatam que os agentes e assistentes de IA estão começando a gerar o maior ROI em TI, vendas e atendimento ao cliente.1

Grandes modelos de linguagem (LLMs), que fornecem os recursos de IA generativa e, junto com processamento de linguagem natural (NLP), permitem que os SDRs de IA se comuniquem de maneira semelhante à humana. Podem responder a mensagens recebidas e manter conversas básicas em vários canais como e-mail, bate-papo e SMS. O SDR de IA ajusta o tom e o conteúdo com base no contexto. Ele pode gerar mensagens personalizadas e e-mails personalizados, incluindo formas de e-mail frio e contato frio mais amplo. Também responde a perguntas frequentes sobre produtos, casos de uso ou preços. Por exemplo, se um possível cliente demonstrar interesse ou fizer uma pergunta, o SDR de IA pode interpretar a intenção e responder adequadamente ou orientar a conversa para o agendamento de uma reunião.

Os modelos de aprendizado de máquina apoiam a tomada de decisão ao identificar padrões em dados históricos. Eles ajudam o SDR de IA a priorizar leads usando pontuação de leads e aplicando análise preditiva de dados para otimizar o alcance e melhorar o engajamento ao longo do tempo. Combinados com automação, esses recursos permitem que o SDR de IA execute sequências, gerencie acompanhamentos e atualize sistemas de forma contínua. O resultado é um sistema que gerencia ativamente as tarefas de desenvolvimento de vendas e opera com mais autonomia.