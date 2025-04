IA para prospecção de vendas

Dada a natureza altamente individualizada do processo de vendas e as grandes quantidades de dados que as equipes de vendas obtêm em todas as plataformas, as ferramentas impulsionadas por IA tornaram-se cada vez mais críticas em todo o processo de vendas. Na prospecção de vendas, as organizações geralmente usam IA para analisar dados de vendas para identificar possíveis clientes de alto valor, reduzir tarefas manuais demoradas e automatizar interações selecionadas com clientes. Com o aumento do poder e da utilidade da IA generativa, os profissionais de vendas também contam com assistentes virtuais para ajudar a realizar pesquisas com clientes ou gerar comunicações, como e-mails de acompanhamento.

Quando utilizada com sucesso, a utilidade da IA no processo de prospecção de possíveis clientes vai além dos vendedores individuais, agregando valor em toda a empresa. Por exemplo, a IA aumenta a produtividade do desenvolvedor lidando com tarefas repetitivas, facilitando o stacks de tecnologia mais rápidos e eficientes para as equipes de vendas. No nível de liderança, a IA revela insights de alto nível sobre uma empresa, possibilitando que os executivos tomem decisões mais informadas sobre como o processo de prospecção de possíveis clientes se alinha com os objetivos empresariais mais amplos. Utilizando plataformas de governança de dados de IA, as equipes de segurança garantem que os dados dos clientes sejam gerenciados corretamente e permaneçam seguros.

A capacidade da IA de afetar positivamente o desempenho financeiro, aumentar as taxas de conversão, melhorar o envolvimento nas vendas e simplificar as práticas de geração de leads nas vendas B2B e B2C ficou cada vez mais clara nos últimos anos. Por exemplo, de acordo com uma pesquisa do ano passado da consultoria de gestão McKinsey,1 as equipes de vendas B2B baseado em dados que combinam a experiência personalizada do cliente com IA generativa são 1,7 vezes mais propensas a aumentar a participação de mercado do que aquelas que não o fazem.