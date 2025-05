IA para produção de leads

A análise de dados orientada por IA pode ser um divisor de águas para a forma como as equipes de vendas e marketing abordam o marketing por e-mail, preços, campanhas por e-mail e os caminhos para o crescimento geral dos negócios. Com o uso de ferramentas impulsionadas por IA, as equipes podem aproveitar mais seus dados e obter um roteiro claro para interagir com clientes em potencial. As ferramentas de IA analisam os visitantes do site, as visitas à aplicação e os padrões de compra, entre outros, para oferecer insights práticos para personalizar o funil de vendas e/ou as ações de marketing.

O Watsonx Orchestrate da IBM pode ajudar as equipes de vendas a combinar clientes com novos produtos automaticamente e reduzir o tempo necessário para obter várias ofertas de produtos. A experiência de IA conversacional oferecida pelo watsonx Orchestrate pode ajudar a impulsionar interações inteligentes para os clientes e apresentar respostas imediatas às consultas dos clientes. Onde o watsonx Orchestrate se destaca é sua personalização com habilidades e uma visão de 360 graus dos dados do cliente, o que ajuda a promover relacionamentos fortes com o cliente e maximizar os insights coletados durante as interações com o cliente.