O que é automação de vendas?

As organizações precisam de um software de CRM para acompanhar seu gerenciamento de contatos, que é o relacionamento com clientes atuais e em potencial. O software de CRM entrega contexto sobre o relacionamento da organização com indivíduos e empresas. Ele pode pegar as informações de contato e adicioná-las aos campos certos, ajudando as empresas a acompanhar melhor suas interações com os clientes. As plataformas de CRM impulsionado por IA agora também podem varrer outras fontes de dados para acrescentar as informações que faltam. A automação pode adicionar mais dados do cliente ao CRM com mais eficiência, dando aos profissionais de vendas a confiança de que eles têm informações atualizadas em mãos. Essa confiança os ajuda a saber com quem devem entrar em contato para converterem mais vendas.