A combinação de ferramentas impulsionadas por IA com sistemas de CRM gera uma abordagem baseada em dados sobre as interações com o cliente e melhora essas interações tanto para o consumidor quanto para a empresa. A integração da IA e da automação no software de CRM ajuda a organização a levar os dados do cliente para o próximo nível, com insights melhores sobre o comportamento, as necessidades e as preferências do cliente, entre outros fatores importantes.

Mas como chegamos até aqui? O engajamento do cliente é o cerne do CRM. À medida que a tecnologia se aprimorou, as necessidades dos clientes evoluíram. Embora os fornecedores de software de CRM sejam defensores do uso da IA já há algum tempo, apenas recentemente ela ganhou popularidade e está revolucionando a forma de interação entre as empresas e os clientes.

Os sistemas de CRM originais eram bancos de dados de informações e interações com clientes mantidos e usados pelos departamentos de contabilidade. Com o passar do tempo, os sistemas começaram a incorporar mais recursos e ferramentas para outros departamentos, como marketing, equipes de vendas e atendimento ao cliente. Porém, à medida que as empresas cresciam, também aumentavam as expectativas dos clientes e a necessidade de retenção de clientes.

A grande quantidade de dados gerados pela plataforma de CRM tornou-se excessiva para o sistema tradicional, e uma nova solução teve que ser encontrada. É aí que as ferramentas de IA generativa entraram em ação e, desde então, mudaram a maneira como os sistemas de CRM funcionam hoje.

Atualmente, as empresas têm inúmeras opções ao procurar um parceiro de IA e CRM, incluindo o CRM da IBM (IBM® watsonx Assistant), CRM da Salesforce (Einstein GPT), CRM da Hubspot (ChatSpot), Freshworks (Freddy AI), Zoho CRM (Zia) e CRM da Pipedrive (AI Sales Assistant).

Novas ferramentas com IA, como resumos de reuniões praticáveis, modelos de e-mail personalizados e encaminhamento automatizado de tíquetes, alteraram o processo de CRM. Outras ferramentas tecnológicas, como o uso de notificações inteligentes, fornecem insights sobre o pipeline de vendas. A experiência do cliente é agora o ponto crucial do CRM e depende de insights de dados em tempo real para as interações personalizadas e oportunas esperadas pelos clientes.