O que é um pipeline de vendas?

A maioria dos pipelines segue um conjunto de fases que refletem como um lead passa do primeiro contato até a venda final. Cada fase do pipeline de vendas representa uma etapa específica necessária para transformar leads em clientes. Essas etapas geralmente começam com a busca de leads, o contato com eles, conversas, ofertas e, por fim, o fechamento da venda. O pipeline ajuda vendedores e gerentes a acompanhar o progresso e se concentrar nas oportunidades certas.

O pipeline de vendas costuma ser confundido com o funil de vendas. Ambos são úteis, mas têm finalidades diferentes. O pipeline acompanha as etapas que um vendedor realiza para avançar em um negócio. Ele se concentra nas ações e no status do negócio. Já o funil de vendas mostra quantos leads passam por cada fase, com os números caindo à medida que os negócios são perdidos.

Enquanto o pipeline ajuda a gerenciar os negócios ativos, o funil oferece uma visão mais ampla das taxas de conversão e do desempenho geral.

Um pipeline também ajuda as equipes a se manterem organizadas, monitorar o progresso e planejar com antecedência. Saber o número de negócios em cada estágio diferente facilita a previsão de vendas futuras e a identificação antecipada de gargalos e problemas. Se os negócios estiverem parados em uma parte do processo, isso pode ser um sinal de que algo precisa mudar.

Os pipelines de vendas podem ser simples ou detalhados, dependendo da atividade. Algumas equipes usam ferramentas básicas, como planilhas, enquanto outras recorrem a softwares de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) que automatizam o acompanhamento e a organização de leads. Essas ferramentas geralmente incluem funcionalidades como modelos, fluxos de trabalho e integrações que ajudam a simplificar ainda mais o processo. Independentemente do sistema, o pipeline fornece uma visão clara de como está o desempenho do processo de vendas.

Para ser eficaz, o pipeline precisa se manter atualizado. Os vendedores devem atualizá-lo regularmente, para que ele reflita a atividade em tempo real e ajude na tomada de decisões inteligentes. Um pipeline sólido é uma ferramenta que ajuda a fechar mais negócios, conquistar novos clientes e expandir os negócios.