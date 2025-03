IA generativa para vendas

O uso da IA generativa como ferramenta de vendas pode ser tão simples quanto um funcionário utilizando um assistente de IA para redigir e-mails. No entanto, essa tecnologia costuma ser incorporada de forma mais profunda na estrutura de uma organização. Por exemplo, muitos departamentos de vendas integram ferramentas de IA generativa em softwares de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para facilitar fluxos de trabalho mais eficientes e aumentar as taxas de conversão.

Os departamentos de vendas normalmente lidam com grandes volumes de dados coletados de vários canais, incluindo chamadas telefônicas, redes sociais, anotações de reuniões, dados de precificação, gravações de vídeo, preferências dos clientes ao longo do tempo, históricos de interações com clientes e conjuntos de dados internos. Isso torna o setor propício para uma transformação baseada em IA generativa, pois essa tecnologia se destaca na análise de dados não estruturados. À medida que os modelos de IA generativa "aprendem" e melhoram ao longo do tempo, os primeiros adotantes podem obter uma vantagem competitiva significativa sobre seus concorrentes. Isso é especialmente relevante no ambiente business-to-business (B2B), onde os ciclos de vendas costumam ser mais longos e o custo de bens e serviços tende a ser mais elevado. De acordo com a consultoria McKinsey, empresas B2B orientadas por dados que adotam IA generativa têm 1,7 vezes mais chances de aumentar sua participação de mercado do que aquelas que não utilizam essa tecnologia.1

Segundo uma pesquisa recente da Salesforce, representantes de vendas passam menos de 30% do tempo realmente vendendo produtos e serviços.2 À medida que as organizações incorporam cada vez mais a tecnologia de IA generativa em suas operações de vendas, o papel do vendedor está mudando significativamente. Com a automação e a IA generativa, os líderes de vendas provavelmente irão concentrar-se mais em interações humanas e no relacionamento com os clientes, enquanto delegam tarefas menos criativas à IA.