O IBM® SPSS® Statistics Base Edition oferece recursos compatíveis com todo o processo de análise, incluindo preparação de dados, estatísticas descritivas, regressão linear, gráficos visuais e relatórios.



Você pode acessar vários formatos de dados sem restrições quanto ao tamanho do processamento. Recursos avançados de preparação de dados ajudam a eliminar tarefas manuais trabalhosas. Use mais de 30 procedimentos analíticos, como procedimentos de estatística bivariada, análise de fator e cluster e autoinicialização. Você também pode estender seus recursos com R ou Python. Explore os recursos em detalhes abaixo.