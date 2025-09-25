Contêineres na IBM Cloud

Com os serviços de contêiner da IBM, baseados em tecnologias de código aberto como Kubernetes, você pode facilitar e acelerar sua jornada para a nuvem de maneira rápida e segura. Use o serviço IBM Cloud Continuous Delivery para criar e implementar suas aplicações conteinerizadas na nuvem. Orquestre seus contêineres com Red Hat® OpenShift® on IBM Cloud ou IBM® Cloud Kubernetes Service, ou utilize o IBM® Cloud Code Engine, uma plataforma serverless totalmente gerenciada, para focar no desenvolvimento do seu código, não na infraestrutura. A IBM® Cloud tem a solução em contêineres que atende às suas necessidades.