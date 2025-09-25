Contêineres na IBM Cloud

Saiba mais
Crie microsserviços seguros para acelerar a jornada da ideia ao mercado. Escolha o tipo de computação e orquestrador de contêiner ideal para suas necessidades com alta confiabilidade na sua nuvem híbrida.
Com os serviços de contêiner da IBM, baseados em tecnologias de código aberto como Kubernetes, você pode facilitar e acelerar sua jornada para a nuvem de maneira rápida e segura. Use o serviço IBM Cloud Continuous Delivery para criar e implementar suas aplicações conteinerizadas na nuvem. Orquestre seus contêineres com Red Hat® OpenShift® on IBM Cloud ou IBM® Cloud Kubernetes Service, ou utilize o IBM® Cloud Code Engine, uma plataforma serverless totalmente gerenciada, para focar no desenvolvimento do seu código, não na infraestrutura. A IBM® Cloud tem a solução em contêineres que atende às suas necessidades.
Novos usuários da IBM® Cloud recebem um crédito de USD 200 para usar nos seus primeiros aplicativos e serviços. Comece agora!
Ofereça suporte ao ciclo de vida de projetos e modelos de inteligência artificial e aprendizado de máquina com infraestrutura de contêineres, tanto local quanto na nuvem, com as soluções da IBM® Cloud.
Receba um cluster Kubernetes sem custo, além de mais de 40 produtos gratuitos e um crédito de USD 200.
A IBM® Cloud é executada no Kubernetes para oferecer escalabilidade e diversidade de cargas de trabalho e é compatível com mais de 25.000 clusters.
A IBM® Cloud é desenvolvida em padrões abertos para proporcionar flexibilidade, portabilidade e serviços de nuvem compatíveis com APIs abertas.
O IBM Cloud oferece Keep Your Own Key (KYOK) e segurança em nível de contêiner, ampla conformidade com o setor e
A fiscalização de segurança de imagens da IBM® Cloud está ativada por padrão em instalações privadas, impedindo que códigos maliciosos comprometam outros contêineres ou o sistema host.