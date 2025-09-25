ilustração de linha de uma aplicação em contêiner

Contêineres na IBM Cloud

Uma plataforma de contêineres criada para sustentar os ambientes mais seguros, confiáveis e escaláveis.

Serviço gerenciado com ferramentas de segurança, gerenciamento e monitoramento

Tempo de execução gerenciado e sem servidor para contêineres, trabalhos em lote, código e funções

Kubernetes gerenciado para garantir a alta disponibilidade e a segurança de aplicativos conteinerizados

Registro privado totalmente gerenciado para armazenar e distribuir imagens de contêineres

Aproveite o poder da IA no Red Hat Summit

Visite o estande nº 1133 da IBM e saiba mais sobre como a Red Hat AI na IBM Cloud pode acelerar a inovação em aplicativos.

Visão geral

Crie microsserviços seguros para acelerar a jornada da ideia ao mercado. Escolha o tipo de computação e orquestrador de contêiner ideal para suas necessidades com alta confiabilidade na sua nuvem híbrida.

Com os serviços de contêiner da IBM, baseados em tecnologias de código aberto como Kubernetes, você pode facilitar e acelerar sua jornada para a nuvem de maneira rápida e segura. Use o serviço IBM Cloud Continuous Delivery para criar e implementar suas aplicações conteinerizadas na nuvem. Orquestre seus contêineres com Red Hat® OpenShift® on IBM Cloud ou IBM® Cloud Kubernetes Service, ou utilize o IBM® Cloud Code Engine, uma plataforma serverless totalmente gerenciada, para focar no desenvolvimento do seu código, não na infraestrutura. A IBM® Cloud tem a solução em contêineres que atende às suas necessidades.
Cinco anos atrás, segurança e escalabilidade eram desculpas que os bancos usavam para evitar conversar com empresas como a nossa. Hoje, elas são a razão pela qual eles querem trabalhar conosco.
Matthieu M. Job CEO, Circeo Cliente do Red Hat OpenShift on IBM Cloud
Benefícios Contêineres na IBM® Cloud oferecem benefícios significativos para desenvolvedores e equipes de desenvolvimento, especialmente nas seguintes áreas:
Comece a usar sem custo
Habilite cargas de trabalho de IA

Ofereça suporte ao ciclo de vida de projetos e modelos de inteligência artificial e aprendizado de máquina com infraestrutura de contêineres, tanto local quanto na nuvem, com as soluções da IBM® Cloud.

Comece a desenvolver sem nenhum custo

Receba um cluster Kubernetes sem custo, além de mais de 40 produtos gratuitos e um crédito de USD 200.

Compromisso com o Kubernetes

A IBM® Cloud é executada no Kubernetes para oferecer escalabilidade e diversidade de cargas de trabalho e é compatível com mais de 25.000 clusters.

Aberta — sem lock-in com fornecedores

A IBM® Cloud é desenvolvida em padrões abertos para proporcionar flexibilidade, portabilidade e serviços de nuvem compatíveis com APIs abertas.

Recursos de nível empresarial

O IBM Cloud oferece Keep Your Own Key (KYOK) e segurança em nível de contêiner, ampla conformidade com o setor e
*Restrições se aplicam

Segurança por design

A fiscalização de segurança de imagens da IBM® Cloud está ativada por padrão em instalações privadas, impedindo que códigos maliciosos comprometam outros contêineres ou o sistema host.

Soluções IBM Cloud Code Engine
Execute aplicações sem servidor ou trabalhos em lote a partir do código-fonte ou de imagens de contêiner.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud
Implemente clusters OpenShift altamente disponíveis e totalmente gerenciados com apenas um clique.
IBM Cloud Kubernetes Service
Simplifique a implementação, o gerenciamento e as operações do Kubernetes.
Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud
Execute e gerencie máquinas virtuais seguras em uma plataforma nativa de nuvem e IA na IBM Cloud.
IBM Cloud Satellite
Implemente o serviço gerenciado Red Hat® OpenShift® on IBM® Cloud em qualquer lugar (no local ou em outra infraestrutura de nuvem).
Instalador Red Hat OpenShift IPI
Crie seu próprio cluster Red Hat® OpenShift® autogerenciado na infraestrutura da IBM® Cloud.
Red Hat AI InstructLab
Simplifique, escale e proteja o treinamento e a implementação de modelos de IA
Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud
Apoie o ciclo de vida de projetos e modelos de IA e aprendizado de máquina, tanto no local quanto na nuvem, sustentando os serviços de IA generativa do portfólio IBM watsonx.
IBM Cloud Container Registry
Armazene e distribua imagens de contêiner em um registro privado.
IBM Cloud Continuous Delivery
Automatize compilações e testes com pipelines de entrega baseados em Tekton.
IBM Cloud Schematics
Automatize operações de recursos em nuvem, instale software e execute aplicativos multinível em seus recursos na nuvem de forma rápida e fácil.
IBM Cloud Logs
Otimize a observabilidade de logs para melhorar o desempenho da infraestrutura e dos aplicativos.
IBM Cloud Monitoring
Monitore e solucione problemas em suas soluções de contêiner.
Proteção de cargas de trabalho IBM Cloud Security and Compliance
Identifique e priorize vulnerabilidades de software, detecte e responda a ameaças e gerencie configurações.
IBM Cloud Object Storage
Gerencie o armazenamento do seu registro interno.
IBM Cloud Secrets Manager
Gerencie certificados e segredos de subdomínios de entrada.
IBM Cloud Key Protect
Criptografe seu banco de dados etcd e os volumes de inicialização dos nós de trabalho.
IBM Cloud HyperProtect Crypto
Gerencie políticas de segurança e orquestre em ambientes de multinuvem.
IBM Cloud Managed ODF
Implemente o armazenamento definido por software OpenShift Data Foundation no seu cluster OpenShift.
Estudos de caso
Vista do estádio de Wimbledon com jogador de tênis sacando a bola por cima da rede
Wimbledon
Os fluxos de trabalho automatizados de Wimbledon integram e orquestram o fluxo de dados entre diversas aplicações e modelos de IA em contêineres para oferecer uma experiência digital que coleta 2,7 milhões de pontos de dados por ano.
Cenário de campo de golfe com multidão
Masters
Para se adaptar à pandemia, a IBM aplicou tecnologia de nuvem híbrida aberta para ajudar a resolver desafios complexos e aproveitar grandes volumes de dados não estruturados, criando uma experiência digital fluida.
Vista aérea de um avião estacionado em um aeroporto
Etihad Airways
A Etihad usou o IBM Cloud Kubernetes Service para criar uma plataforma aberta de orquestração de serviços baseada em microsserviços.
Pessoas andando na rua
Sweap.io
O IBM Cloud Code Engine permite que a Sweap.io lide com recursos de dimensionamento automático para que a empresa se concentre em fornecer valor aos clientes
Treinamento e certificação IBM® Cloud Professional Architect
Desenvolva suas qualificações em contêineres com cursos do programa IBM Cloud Professional Architect.
IBM® Cloud Professional Developer
Desenvolva suas habilidades em contêineres com cursos do programa IBM Cloud Professional Developer.
Especialidade IBM Cloud DevSecOps
Saiba como criar e implementar suas aplicações em contêineres na nuvem.

Próximas etapas

 

Comece a usar uma das nossas soluções de contêineres sem custo:
