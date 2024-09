Com a introdução dessas soluções inovadoras da IBM, os fãs podem se envolver com esportes de maneiras novas e atraentes. Não se trata mais apenas de assistir a esportes. Trata-se de participar, onde quer que você esteja.

Por exemplo, essa nova tecnologia marca a primeira vez no golfe profissional em que os fãs puderam criar feeds personalizados de golfistas no aplicativo e acessar vídeos de cada tacada feita por esses jogadores. O My Group oferece um feed de vídeo personalizado para cada fã, dando a milhões, globalmente, acesso às rodadas de cada jogador em tempo real, quase como um canal personalizado de "Grupo em destaque". O My Group também apresenta destaques e atualizações regulares dos líderes do Torneio e tacadas imperdíveis de outros golfistas, à medida que acontecem. Como parte das experiências de visualização personalizadas do My Group, o IBM Watson AI seleciona destaques de reproduções incríveis.

A tecnologia em uso no Masters se baseia em soluções com tecnologia IBM watsonx que deram suporte a Torneios Masters anteriores, que analisavam dados como estatísticas de golfe tradicionais, dados de rastreamento de bola, ruído da multidão e muito mais. Durante o Masters de 2019, por exemplo, a tecnologia IBM watsons capturou e analisou quase 20.000 videoclipes individuais de tacadas dos jogadores. Durante o Torneio de 2020, novos modelos de IA classificaram as tacadas com base na empolgação da multidão e analisaram pontos de dados, como IDs de jogadores, rodadas, buracos e pontuações, enquanto rastreavam estatísticas como a distância da tacada. No total, 16 modelos distintos foram treinados para fornecer conteúdo personalizado e importante sobre jogadores populares e de melhor desempenho para os usuários do My Group.

O Masters é um desafio único, com certeza. Mas praticamente qualquer organização pode aproveitar a oportunidade de capturar, analisar e gerenciar dados distribuídos em ambientes de nuvem híbrida e aplicá-los em uma variedade de setores e casos de uso.