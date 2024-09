A Sweap atingiu um ponto crítico. Desde sua fundação em 2016, a startup de SaaS baseada em Berlim teve um rápido crescimento. À medida que mais e mais clientes adotavam seu software de gerenciamento de eventos — cobrindo todos os aspectos dos eventos, desde os convites por e-mail iniciais até as avaliações pós-evento — a empresa precisava de uma infraestrutura de TI que pudesse acompanhar.

Para apoiar seu próximo estágio de crescimento, a Sweap precisava de uma infraestrutura que pudesse fazer várias coisas: escalar e reduzir rapidamente com base no uso flutuante dos clientes, transferir a manutenção para que os desenvolvedores pudessem se concentrar na criação e desenvolvimento do produto e proteger dados pessoais em conformidade com rigorosas regulamentações de privacidade alemãs.