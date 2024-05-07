Para começar a criar no IBM Cloud, você precisa, primeiro, criar uma conta usando um endereço de e-mail (ele não deve estar associado a uma conta já existente).

Os detalhes de pagamento são exigidos antecipadamente, mas você não será cobrado até consumir um serviço faturável; no entanto, haverá uma retenção nominal em seu cartão para verificar sua autenticidade.

Uma mensagem de confirmação exibirá a cobrança na tela depois que você digitar as informações do cartão de crédito.O valor é determinado pelo comerciante, mas normalmente fica em torno de US$ 1,00.

Ter essas informações arquivadas ajuda a criar uma transição perfeita para um plano pré-pago, se você preferir.