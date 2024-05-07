Crie sua conta sem custo. Experimente gratuitamente um cluster Kubernetes altamente seguro.
Inclui 1 nó do trabalhador. Disponível por 30 dias.
Seu cluster gratuito integra-se facilmente ao IBM® Cloud Container Registry e muito mais.
Experimente qualquer produto na IBM® Cloud com este crédito, disponível por 30 dias.
Implemente aplicativos repletos de segurança e de alta disponibilidade em uma experiência nativa do Kubernetes.
Gerencie imagens de contêineres do Docker em registro privado totalmente gerenciado.
Ofereça compatibilidade com as melhores práticas de DevOps usando Git, rastreamento de problemas, pipelines de CI/CD e o Eclipse Orion Web IDE na nuvem.
Forneça armazenamento flexível com custo reduzido para dados não estruturados.
Use banco de dados de documentos JSON escalável para aplicativos da web, móveis, IoT e sem servidor.
Obtenha visibilidade operacional do desempenho e da integridade de aplicativos, serviços e infraestrutura.
Agregue e pesquise os logs de aplicativos e servidores usando uma única plataforma.
Adicione uma interface de língua natural ao seu aplicativo para automatizar as interações com seus usuários.
Forneça armazenamento flexível com custo reduzido para dados não estruturados.
Crie modelos analíticos e redes neurais, treinados com seus próprios dados, para implementar para uso em aplicativos.
Integre IA e aprendizado de máquina a seus negócios. Crie modelos customizados usando seus próprios dados.
Ganhe insights sobre seus usuários e os aplicativos deles com os serviços do IBM Cloud.
Adicione interface de linguagem natural a seu aplicativo para automatizar as interações com seus usuários.
Adicione autenticação a seus aplicativos móveis e da web e proteja suas APIs e back-ends em execução no IBM Cloud.
Aproveite a transcrição de fluxo de baixa latência.
Sintetize a fala com som natural a partir de texto.
Tenha um banco de dados SQL na nuvem totalmente gerenciado com um mecanismo turbinado do Db2.
Use banco de dados de documentos JSON escalável para aplicativos da web, móveis, IoT e sem servidor.
Desenvolva e implemente aplicativos de análise usando o Apache Spark e o Apache Hadoop, ambos de código aberto.
Ensine o IBM watsonx; catalogue e compartilhe dados corporativos com segurança.
Ofereça compatibilidade com as melhores práticas de DevOps usando Git, rastreamento de problemas, pipelines de CI/CD e o Eclipse Orion Web IDE na nuvem.
Traduza textos, documentos e sites de um idioma para outro.
Adicione mecanismo de pesquisa cognitiva e análise de conteúdo aos aplicativos.
Gerencie imagens de contêineres do Docker em registro privado totalmente gerenciado.
Derive insights de dados transacionais e de mídia social para identificar traços psicológicos.
Detecte tons linguísticos, inclusive propensões emocionais, sociais e estilos de linguagem.
Analise imagens procurando cenas, objetos, rostos e outros conteúdos.
Analise textos e extraia metadados de conteúdo como conceitos, entidades, emoções, sentimentos e muito mais.
Execute seu aplicativo, sua tarefa em lote ou contêiner, em plataforma gerenciada sem servidor.
Implemente aplicativos repletos de segurança e de alta disponibilidade em uma experiência nativa do Kubernetes.
Use um banco de dados totalmente gerenciado hospedado em ambiente IBM Cloud Hyper Protect. Compatível atualmente com o MongoDB 3.6.4.
Execute funções em resposta a eventos que surgirem.
Gerencie centralmente seus segredos em uma instância dedicada e de locatário único.
Ajude a migrar dados de forma rápida e segura de sua origem local para propriedade de dados do IBM Cloud.
Ganhe maior confiabilidade, desempenho e segurança para aplicativos voltados para a Internet e serviços.
Crie e execute servidores virtuais baseados em Linux, em ambiente confidencial de computação.
Retenha seus dados do PostgreSQL em um banco de dados cliente totalmente criptografado, sem necessidade de treinamento especializado.
Use este serviço para gerenciar chaves criptográficas, que ajudam a proteger os dados.
Código promocional: VPC1000
Expira em 31 de dezembro de 2024
Crédito de US$ 1.000 por 180 dias para produtos IBM Cloud® Virtual Server for VPC, IBM Cloud Block Storage for VPC e IBM Cloud® Image Service for VPC
Código promocional: VPC1000
Expira em 31 de dezembro de 2024
Crédito de US$ 1.000 por 180 dias para o IBM® Cloud Bare Metal Server for VPC, incluindo servidores, armazenamento e balanceadores de carga
Código promocional: DBFREE601
Expira em 31/01/2024
Crédito de US$ 600 por 90 dias no IBM® Cloud Databases for MongoDB, Redis, PostgreSQL e Elasticsearch
Sua conta gratuita do IBM Cloud concede a você acesso a mais de 40 produtos que possuem planos de precificação Lite. Isso significa que o plano é sempre gratuito.Você nunca será cobrado, e o plano nunca vai expirar.
Para começar a criar no IBM Cloud, você precisa, primeiro, criar uma conta usando um endereço de e-mail (ele não deve estar associado a uma conta já existente).
Os detalhes de pagamento são exigidos antecipadamente, mas você não será cobrado até consumir um serviço faturável; no entanto, haverá uma retenção nominal em seu cartão para verificar sua autenticidade.
Uma mensagem de confirmação exibirá a cobrança na tela depois que você digitar as informações do cartão de crédito.O valor é determinado pelo comerciante, mas normalmente fica em torno de US$ 1,00.
Ter essas informações arquivadas ajuda a criar uma transição perfeita para um plano pré-pago, se você preferir.
Os planos Lite nunca incorrerão em cobranças; no entanto, para consumir planos que não sejam Lite no nível sem custo, é necessário fazer um upgrade para um plano pré-pago. Quando você consome além do limite do nível sem custo do serviço, você é cobrado mensalmente por seu uso de recursos.
Você pode configurar limites de gastos separados para a conta, o contêiner, o tempo de execução, todos os serviços e serviços específicos. Você recebe notificações automaticamente quando seus gastos mensais atingem 80%, 90% e 100% desses limites. Para definir notificações de gastos, clique em Gerenciar > Faturamento e uso e selecione Notificações de gastos. Para obter mais informações, consulte Configuração de notificações de gastos.
Sempre sem custo: são produtos com um plano Lite que nunca vai expirar. Eles são desenvolvidos para que seja possível trabalhar em seus projetos sem preocupações e para ajudar a evitar a geração de alguma fatura acidental. As cotas do plano Lite são baseadas pelo uso, nunca expiram e são renovadas mensalmente ou de acordo com uso pontual. Veja todos os produtos do plano Lite.
Avaliação sem custo: pense nela como avaliações premium; no entanto, exigem uma conta pré-paga ou de assinatura. Dependendo do produto, a cota pode operar por um período de tempo específico, com base no uso ou nunca expirar. Alguns produtos começarão a incorrer em cobranças caso você consuma além do nível sem custo. Veja todos os produtos do plano sem custo.
Atingir qualquer limite de cota em instâncias do plano Lite suspende o serviço pelo restante daquele mês. Os limites de cotas são por organização, não por instância. As novas instâncias criadas na mesma organização refletem qualquer uso das instâncias anteriores. Os limites de cotas são reconfigurados no primeiro dia de cada mês.
Você pode verificar seu uso acessando Gerenciar > Faturamento e uso no console e selecionando Uso. Para mais informações, consulte Visualizando seu uso.
Para receber o crédito de US$ 200, primeiro você precisa fazer upgrade para uma conta pré-paga. Se você já fez isso, acesse a página de uso no console da IBM® Cloud para ver o crédito de US$ 200. Você também pode acessar a página de configurações da conta para visualizar suas promoções ativas. Seu crédito promocional de US$ 200 é aplicado automaticamente, mas pode levar algumas horas para aparecer em sua conta. O crédito está disponível somente para contas pré-pagas criadas pela primeira vez e não pode ser usado com ofertas de terceiros.
As contas de avaliação da IBM® Cloud estão disponíveis para docentes e estudantes em instituições acadêmicas credenciadas. Para se qualificar para uma conta de avaliação, acesse Aproveite o poder da IBM e valide as credenciais da sua instituição. As contas de avaliação expiram após 30 dias.
Quando você adiciona um cartão de crédito à sua conta de avaliação, ela recebe um upgrade para conta pré-paga e não pode ser revertida para conta de avaliação.
Além disso, os códigos de recursos educacionais não podem ser usados em uma conta pré-paga. Para obter mais informações sobre contas de avaliação educacionais, consulte as Perguntas frequentes da Iniciativa Acadêmica da IBM.
Acesse a página Faturamento e promoções , digite seu código promocional, revise os detalhes promocionais e, em seguida, clique em Aplicar.
Observe que é preciso ter fornecido um cartão de crédito para aplicar códigos promocionais para fins de autenticação.
É possível usar o estimador de custos para estimar o custo dos produtos IBM Cloud® customizando os planos de acordo com suas necessidades, Navegue pelo catálogo para encontrar ofertas para incluir em uma estimativa.
Você receberá suporte técnico gratuito por meio Stack Overflow (link externo ao IBM.com). Você pode abrir casos relacionados ao gerenciamento de acesso, contas, faturamento e uso.
Suas opções para experimentar o IBM® Cloud Kubernetes Service gratuitamente
Treinamento interativo para implementação e operação de cluster no IBM® Cloud Kubernetes Service. Não requer downloads nem configuração.
Execute cargas de trabalho conteinerizadas com a liderança em segurança, inovação em código aberto e recursos de nível corporativo da IBM® Cloud.