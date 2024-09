O feedback do usuário sobre a plataforma ASTEX Language Innovation foi unanimamente positivo. Embora o programa principal seja o mesmo, as atualizações se integram perfeitamente ao sistema existente e elevam toda a experiência. A plataforma é mais dinâmica, com um plano personalizado para cada aluno. Essa otimização aumenta o engajamento do usuário e melhora os resultados.

Os componentes orientados por IA da plataforma de aprendizagem são revolucionários. "Ninguém mais no setor de treinamento de idiomas oferece prática de fala digital como essa", explica Márquez. "O assistente Ali também é um diferenciador porque as pessoas se acostumaram a conversar por chatbots, mas é uma diferença chocante para realmente conseguir esse tipo de interação com uma máquina." Por causa de suas capacidades de machine learning, Ali continuará a se tornar ainda mais inteligente com cada entrada. Além disso, como a tecnologia automatiza tarefas simples, os professores podem se concentrar em tarefas mais complicadas e ensinar.

A ASTEX agora consegue expandir facilmente sua plataforma, que a Ivory e a IBM planejam ajudar a evoluir. "Na ASTEX, sempre fomos claros que estar na vanguarda da tecnologia e da inovação pedagógica é fundamental para nos mantermos como um benchmark no setor, e é por isso que confiamos no melhor e investimos intensamente em evolução constante", explica Alfonso de la Torre, diretora da ASTEX. "Neste caso, quem melhor do que a IBM para nos acompanhar para aplicar a Inteligência Artificial ao treinamento de idiomas?"

