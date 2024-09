Os líderes da FlightSafety uniram forças com especialistas da IBM e aplicaram o modelo IBM Garage™, uma abordagem ousada e abrangente para inovação e transformação que rapidamente cria e expande novas ideias. Juntos, eles começaram a explorar como os dados poderiam transformar a abordagem tradicional baseada em currículo para o treinamento de pilotos, onde, independentemente do domínio de habilidades específicas pelos pilotos, eles praticam essas habilidades conforme o currículo dita, e avançam em direção aos conceitos de aprendizado adaptativo.

As pessoas na aviação geralmente prosperam com estrutura e disciplina, então o ritmo previsível e a rápida iteração do IBM Garage se encaixaram perfeitamente com a FlightSafety. Durante um Workshop IBM Garage Enterprise Design Thinking™, os cientistas de dados da IBM e especialistas em aviação da FlightSafety tiveram sessões de brainstorming para encontrar maneiras de incorporar a inteligência artificial e o aprendizado de máquina aos negócios da FlightSafety. O workshop resultou em uma visão e um roteiro para um produto mínimo viável (MVP) criado para a nuvem com tecnologias de código aberto para análises avançadas.

“Da forma como o modelo IBM Garage está configurado, há muita interação. Acho mais divertido quando você tem esse tipo de ambiente colaborativo", diz Bert Sawyer, diretor de gestão estratégica do governo da FlightSafety. "É emocionante porque há todas essas novas descobertas à medida que as equipes avançam em sprints de duas semanas e começam a fazer perguntas e propor sugestões."

Seguindo a IBM Garage Methodology centrada no usuário e ágil, a equipe co-criou a primeira iteração do FlightSmart, uma tecnologia de aprendizado adaptável que se integra a um simulador de voo. Cada nova iteração do FlightSmart incorporou o feedback de usuários e instrutores, inclusive em detalhes de design, como a mudança da cor de fundo do dashboard para combinar com as telas escuras encontradas na cabine de um avião.

Apesar da pandemia COVID-19, o compromisso da FlightSafet com a inovação manteve o ritmo. A abordagem ágil e colaborativa do IBM Garage é facilmente transferida das interações face a face para o trabalho em equipe virtual. “Se não tivéssemos implementado o modelo IBM Garage, nosso ritmo de desenvolvimento teria diminuído drasticamente quando o COVID chegou. Provavelmente estaríamos meses atrás de onde estamos hoje", explica Sawyer. "Mas, trabalhando virtualmente, conseguimos manter a experiência de todas as pessoas na equipe IBM-FlightSafety.""