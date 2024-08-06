الحوسبة بدون خادم هي نهج لتطوير البرمجيات يتيح للمطوّرين إنشاء تعليمات برمجية للتطبيق وتشغيلها دون القلق بشأن مهام الصيانة مثل تثبيت تحديثات البرامج، والأمان، والمراقبة، وغير ذلك. ومع انتشار الحوسبة السحابية، أصبحت الحوسبة بدون خادم أداة شائعة لدى المؤسسات التي تسعى إلى إتاحة وقت أكبر للمطورين لكتابة التعليمات البرمجية ونشرها.

وعلى الرغم من اسمها، فإن إطار العمل بدون خادم لا يعني التشغيل دون وجود خوادم. في بنية بدون خادم، يتولى مزوّد الخدمة السحابية (CSP) مهام إدارة الخوادم، والبنية التحتية الخلفية، وتوفير الخوادم، وإنشاء النسخ الاحتياطية، وغير ذلك. ومن المزايا الأخرى للحوسبة بدون خادم أنها تتيح لمقدّمي الخدمات السحابية توفير الموارد وفق نموذج يعتمد على الطلب. وفي نموذج بدون خادم، تبدأ الفوترة عند بدء تنفيذ التعليمات البرمجية وتنتهي عند انتهائها.