ما المقصود بتحسين العمليات؟

تحسين العمليات هو عملية تحسين عمليات الأعمال باستخدام أساليب وتقنيات منظمة -بما في ذلك الأتمتة والذكاء الاصطناعي- لإزالة أوجه القصور وزيادة الجودة وتعزيز قيمة الأعمال.

يساعد تحسين العمليات المؤسسات على تحسين إدارة مشاريعها وتبسيط العمليات وتجنُّب العوائق وتحقيق التحسين المستمر عبر العديد من العمليات الحالية. بالنسبة إلى العديد من المؤسسات، يُعَد هذا الأمر حجر الأساس لمبادرات التحول الرقمي الخاصة بها، لأنها تستخدم التقنية لتحسين الأداء وأتمتة العمليات.

معظم المؤسسات الحديثة لديها مجموعة من العمليات الحالية التي يمكن أن تستفيد من التحسين التدريجي، بما في ذلك العمليات المالية وخدمة العملاء وإعداد الموظفين. يُعَد تحسين العمليات مهمًا بشكل خاص بالنظر إلى رقمنة العديد من الخدمات - حيث تتم الإجراءات على التطبيقات والمواقع الإلكترونية.

كما يُعَد تحسين العمليات عنصرًا رئيسيًا لتحسين عمليات الأعمال (BPO)، والذي يتضمن تحليل عمليات الأعمال الحالية وتحسينها. ويُعَد تحسين عمليات الأعمال جزءًا من إدارة عمليات الأعمال (BPM)، وهي الاستراتيجية الشاملة لإدارة العمليات. وهو مشابه لتحسين عمليات الأعمال من حيث أنه يؤدي إلى زيادة الكفاءة التشغيلية.

يُعَد تحسين عمليات الأعمال فرعًا من إدارة عمليات الأعمال (BPM)، وهو نهج إداري يهدف إلى فهم ومراقبة جميع عمليات الأعمال القابلة للتكرار داخل المؤسسة لتعزيز الكفاءة. يستخدم ممارسو تحسين عمليات الأعمال (BPI) منهجيات تحسين العمليات الشائعة ، مثل DMAIC، وLean وSix Sigma، وطريقة Kaizen.