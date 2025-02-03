إن مبادئ الأسلوب الرشيق والمرن (Lean Agile) وأدواته ومنهجياته تحول عملك إلى محرك للابتكار عن طريق خفض الهدر وتعظيم القيمة.
تحتاج كل الشركات إلى مواكبة وتيرة المنافسين، ثم التقدم عليهم وللقيام بذلك، يحتاج فريقك إلى أن يكون أكثر إنتاجية لإنجاز المهام بمعدل أسرع. ولكن كيف يمكنك تحسين الإنتاجية؟
مفتاح زيادة إنتاجيتك هو اعتماد عملية الأسلوب الرشيق والمرن (Lean Agile). يحظى الابتكار الذي يعتمد على النهج الرشيق والمرن (Lean Agile) بالكثير من الزخم هذه الفترة. وذلك لأن الفرق اليوم تستخدم هذه الأساليب للاستمتاع بعملها، والمساعدة على الحفاظ على سعادة العملاء، وإنجاز أعمالهم بمعدل أسرع بكثير مما لو كانوا سيفعلون ذلك باستخدام العمليات التقليدية.
تعتمد المؤسسات النهج الرشيق والمرن (Lean Agile) لتقليل بعض الهدر الناتج عن تبني منهجية الأسلوب الرشيق على نطاق واسع. تذكر الفرق التي تستخدم النهج الرشيق والمرن (Lean Agile) أنها أكثر رضا عن عملها وتقدِّم القيمة للعملاء بسرعة أكبر—وأكثر كفاءة.
النهج الرشيق والمرن (Lean Agile) هو مجموعة من المبادئ والممارسات التي تقلل من الهدر (المرونة) وتزيد من القيمة (الرشاقة). يساعد النهج الرشيق والمرن (Lean Agile) الفرق على تحقيق النتائج بسرعة أكبر من خلال تقليل كمية العمل قيد التقدم (WIP) وإدارة التدفق لتحسين التركيز، وتقليل تبديل السياق، والحد من الهدر في المهام، والوقت، والمال.
يتم تشجيع فرق العمل بالأسلوب الرشيق على إدارة التدفق من خلال إنشاء فرق متعددة الوظائف تعمل معًا لتقديم تكرار واحد في كل مرة. عندما تجمع الاثنين معًا، "المرونة والأسلوب الرشيق"، فإنك تنفذ منهجية الأسلوب الرشيق مع التعرف على قيم وممارسات المرونة. تهدف منهجية الأسلوب الرشيق إلى تحسين المنتج نفسه؛ والمرونة تسعى لتحسين العملية التي تقدم المنتجات.
كان الهدف الأصلي من نهج المرونة هو التصنيع، ولكن تم الاعتراف به لاحقًا باعتباره نظامًا مناسبًا وقابلًا للتطبيق لتطوير البرمجيات. عند استخدام الأسلوب المرن (Lean)، ينصب التركيز على تقليل الهدر مع زيادة قيمة العميل.
في تطوير البرمجيات، تعني إدارة المشاريع المرنة التخلص من العيوب، والميزات، والتعديلات غير الضرورية، وغيرها، بينما تعزز منهجية الأسلوب الرشيق التكيف والتعاون في البيئات غير المستقرة.
في عام 2001، عقد 17 مطورًا بارزًا يُطلق عليهم "الأناركيون التنظيميون" اجتماعًا في سنوبيرد بولاية يوتا؛ وكان من بينهم Jeff Sutherland، مبتكر "Scrum". وضمت المجموعة مناصرين للعديد من الأساليب التنافسية، مثل تطوير البرمجيات التكيفي (ASD)، والبرمجة القصوى (XP)، وطريقة تطوير النظم الديناميكية (DSDM)، والتطوير المحدد بالميزات (FDD). عُرفت هذه الأساليب باسم "أطر العمل الخفيفة" لأنها تضمنت طرقًا أبسط وأقل للتكيف مع البيئات الجديدة سريعة التغير.
اختارت المجموعة اسمًا لحركتهم: "الأسلوب الرشيق". طورت المجموعة 12 مبدأ تشغيليًا، أطلقوا عليها اسم "مبادئ بيان الأسلوب الرشيق."
مع تطور الأسلوب الرشيق، درس باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الطرق الكامنة وراء أنظمة التصنيع اليابانية، بما في ذلك نظام إنتاج Toyota. وقد صاغوا المصطلح "Lean" لأنه يصف منهجية/مبادئ مرنة لتحسين الإنتاجية عن طريق التخلص من الهدر من خلال تقليل مهام سير العمل المدمرة والمثقلة وغير المتكافئة. ركز مؤيدو النهج المرن أكثر على التعاون مع العملاء، لكن في النهاية، اجتمع النهج الرشيق والمرن معًا وأنتجا تطبيقات صالحة لمبادئ النهج الرشيق والمرن (Lean Agile) وقيمه.
بدلاً من تقديم البرامج على دفعات كبيرة، تعمل فرق الأسلوب الرشيق على تقديم برامج العمل في أسرع وقت ممكن من خلال اتباع نهج تكراري. تستخدم الفرق التي تمارس النهج الرشيق النشر المتكرر للتعليمات البرمجية لتلقي ملاحظات العملاء بسرعة واستخدامها للتأثير في أعمالهم القادمة. وهذا يعني أن الفرق يمكنها تنفيذ التغييرات المطلوبة حتى في وقت لاحق من عملية التطوير. تتوافق مبادئ التطوير المتكررة هذه مع مبادئ التطوير المرن بهدف تأجيل الالتزام والتسليم بسرعة.
يساعد النهج المرن على تحسين التركيز وتقليل التبديل بين السياقات من خلال إدارة التدفق للحد من العمل قيد التقدم (WIP) والتسليم بسرعة. يدير أعضاء فريق النهج الرشيق تدفق العمل كفريق متعدد الوظائف لتقديم تكرار واحد في كل مرة. ويوفر هذا الأمر لمستخدمي النهج المرن اتخاذ قرارات أكثر استنارةً باستخدام أحدث المعلومات ذات الصلة.
كما تساعد حلقات التعليقات القصيرة الفرق على العمل على متطلبات الأعمال المحدثة. يمكّن التعاون اليومي بين المطورين والأطراف المعنية في مجال الأعمال أعضاء الفريق من التخلص من الأشياء التي لا تقدم قيمة للعميل مع تحديد أولويات المهام بناءً على أهداف الشركة.
تهدف كل شركة إلى الالتزام بالمواعيد النهائية في أسرع وقت ممكن. إن النهج الرشيق والمرن (Lean Agile) هو عملية تكيفية تستخدم نهجًا مقسمًا إلى مراحل لفعل الأشياء مرحلة تلو أخرى. و هذا أمر ضروري في إطار العمل المرن القابل للتوسع (SAFe). تستخدم فرق تطوير المنتجات إطار SAFe لتحسين الإنتاجية، ووقت الوصول إلى السوق، ومشاركة الموظفين، وتحسين جودة الحل النهائي.
هناك 10 مبادئ أساسية تساعد في الإدارة الفعالة للمؤسسات:
تتحقق الرؤية الاقتصادية من خلال التسليم المتكرر والمبكر. وللقيام بذلك، عليك تنفيذ إطار العمل هذا:
عليك فهم هدف النظام لأنه يقدم طريقة شاملة لتطوير حلول للمشكلات من خلال دمج جميع جوانب النظام وتصميمه وتطويره ونشره وصيانته.
تشمل جوانب النظام الرئيسية ما يلي:
توفر مبادئ النهج الرشيق والمرن (Lean Agile) مساحة لخيارات التصميم المستقبلية. ستكون خيارات التصميم متقاربة ومفتوحة بناءً على الموقف وتؤدي إلى نتائج اقتصادية مثالية.
قلل المخاطر من خلال السماح للعملاء بعرض عمليات البناء التدريجية. يسمح البناء التدريجي بدورة تعلم سريعة. استخدم نقاط التكامل هذه للأنظمة المعقدة للتحقق من كل نظام والمساعدة على ضمان الوفاء بالمسؤولية.
تعمل مبادئ النهج الرشيق والمرن (Lean Agile) على تفكيك الأساليب التقليدية وتحويلها إلى تصميم قائم على المجموعة. ويعمل هذا التدريج على بناء دورات تعلم متكاملة بسرعة. ولذلك، تشارك إحدى المراحل الأساسية في كل نقطة، والتي تغطي دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) بأكملها بدءًا من متطلبات الاختبار وتؤدي إلى زيادة في القيمة.
يسمح تصور العمل قيد التقدم (WIP) بالحد منه عن طريق تقليل حجم الدُفعات وإدارة طول قوائم الانتظار. لتحقيق تدفق مستمر ونقل ميزات النظام بسرعة، اتبع هذه الطرق الثلاث معًا:
مبادئ إيقاع التدفق:
تقترح مبادئ النهج الرشيق والمرن (Lean Agile) هذه الإرشادات لتحفيز العمال المهرة:
توزيع عملية صناعة القرار لتقليل التأخير وتحسين تدفق التطوير لتمكين التعليقات الأسرع من خلال حلول مبتكرة.
يمكنك إنشاء مؤسسة جديدة قائمة على القيمة من خلال الخطوات التالية:
إعادة التنظيم بناءً على القيم.
تواجه المؤسسات صعوبة في تطبيق أفضل ممارسات فريق الأسلوب الرشيق عندما لا تتوفر للفرق المنعزلة رؤية واضحة لمسارات العمل الأخرى، ما يؤدي إلى تمويل أعمال غير إستراتيجية أو مكررة. ومن دون الشفافية المالية عبر المؤسسة، تختفي تكلفة عيوب الإنتاج داخل الفرق الفردية—ما يقلل من التمويل لمسارات العمل الجديدة مع زيادة تباين الموازنة.
تستمر الفرق في استخدام العديد من الأدوات المختلفة وتواجه صعوبة في عدم وجود مصدر واحد للحقيقة لجمع البيانات على مستوى الفريق والبرنامج والمحفظة والمؤسسة. يدار التكامل مع التخطيط المالي يدويًا، ما يبطئ العملية بصورة كبيرة ويحول دون وجود نموذج تدفق قيمة حقيقي مع قرارات تمويل ديناميكية.
