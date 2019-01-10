العلامات
نمذجة العمليات هي الخطوة الأولى لنجاح نظام Lean Six Sigma

رجل يرتدي زيًا غير رسمي يجلس على مكتب ويعمل على الكمبيوتر وحوله قططه الأليفة ونباتاته

يُعَد Lean Six Sigma مزيجًا من طريقتين لتحسين العمليات: Lean وSix Sigma. تم تصميمه لتقليل تكاليف المؤسسة عن طريق إزالة الهدر، أو ما يُعرَف باسم "muda"، من العمليات من خلال التحسين المستمر لعمليات الأعمال. ومن خلال إزالة الهدر وتقليل تباين العمليات، يمكن للمؤسسات تحسين جودة وكفاءة الإنتاج بشكل عام.

لماذا تستخدم نموذج العملية؟

غالبًا ما تعتمد المؤسسات على Lean Six Sigma لتحسين عمليات الأعمال، وزيادة كفاءتها، وتقليل التكاليف. السيطرة على العمليات يمكن أن تُضفي النظام على الفوضى.

تتطلب منهجية Lean Six Sigma من المؤسسات التحديد والقياس والتحليل والتحسين والتحكم (DMAIC)، ما يضع الأساس لمشروع ناجح لتحسين العمليات باستخدام Lean Six Sigma.

تتضمن الخطوة الأولى، وهي "التحديد"، الفهم العميق للعمليات. ولتحقيق ذلك، يجب على المؤسسات أن تقوم بنمذجة العمليات تمامًا كما هي موجودة اليوم. هذه ليست حالة مستقبلية أو تمرين على قائمة الأمنيات. يساعد توثيق الحالة الحالية جميع أعضاء الفريق على العمل معًا لتحديد فهم مشترك للعملية من البداية إلى النهاية. بمجرد التقاط العملية الحالية، يمكن للمؤسسة تحسينها بشكل فعَّال من خلال اتباع خطوات DMAIC الأخرى.

تساعد نمذجة العمليات من خلال:

  • جمع أعضاء الفريق معًا لفهم صورة كاملة وصحيحة للعملية.
  • إنشاء خريطة للعملية مع البيانات المرتبطة بها، ما يُتيح إجراء تحليل Lean Six Sigma.
  • زيادة القدرة على فهم العملية، ما يساعد على تحديد الثغرات الأمنية وتغيُّرات التحسين

فوائد النمذجة المخصصة للعمليات

تساعد أدوات التخطيط الأساسية على تحديد عملية الأعمال الأولية وتوفِّر وسيلة فعَّالة لنقل العمليات من الملاحظات اللاصقة إلى صيغة رقمية. مع ذلك، إذا كان التعاون على مستوى الشركة وإدارة التغيير في الوقت الفعلي أمرًا مهمًا، فقد يكون استخدام أداة متخصصة لنمذجة العمليات هو الخيار الأفضل.

تفتقر أدوات الرسم البياني الأساسية إلى العديد من القدرات التي تمكِّن من الوصول إلى المستوى التالي من تحسين العمليات الفعلي. غالبًا ما تفتقر أدوات الرسم البياني البسيطة إلى القدرة على إضافة بيانات للأنشطة مثل الدور أو الوقت أو التكلفة أو ومعلومات عن المورِّدين والمدخلات والعمليات والمخرجات والعملاء (SIPOC)، وهي العناصر التي تحوِّل خريطة العمليات الثابتة إلى نموذج عملية ديناميكي غني بالبيانات يُتيح التحسين المستمر. من خلال الانتقال إلى برنامج مخصص لنمذجة العمليات مثل IBM® Blueworks Live، يمكن للمؤسسات إدخال البيانات لتحويل خرائط العمليات إلى نماذج عملية، مع تطبيق التحكم بالإصدارات، ومزامنة فرق العمل، وتوحيد حل فعال لنمذجة العمليات عبر المؤسسة.

 

