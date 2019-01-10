نمذجة العمليات هي الخطوة الأولى لنجاح نظام Lean Six Sigma

غالبًا ما تعتمد المؤسسات على Lean Six Sigma لتحسين عمليات الأعمال، وزيادة كفاءتها، وتقليل التكاليف. السيطرة على العمليات يمكن أن تُضفي النظام على الفوضى.

تتطلب منهجية Lean Six Sigma من المؤسسات التحديد والقياس والتحليل والتحسين والتحكم (DMAIC)، ما يضع الأساس لمشروع ناجح لتحسين العمليات باستخدام Lean Six Sigma.

تتضمن الخطوة الأولى، وهي "التحديد"، الفهم العميق للعمليات. ولتحقيق ذلك، يجب على المؤسسات أن تقوم بنمذجة العمليات تمامًا كما هي موجودة اليوم. هذه ليست حالة مستقبلية أو تمرين على قائمة الأمنيات. يساعد توثيق الحالة الحالية جميع أعضاء الفريق على العمل معًا لتحديد فهم مشترك للعملية من البداية إلى النهاية. بمجرد التقاط العملية الحالية، يمكن للمؤسسة تحسينها بشكل فعَّال من خلال اتباع خطوات DMAIC الأخرى.

تساعد نمذجة العمليات من خلال: