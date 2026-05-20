ما المقصود بهندسة الأداء؟

هندسة الأداء هي ممارسة تحسين أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتلبية معايير السرعة والكفاءة.

هندسة الأداء ليست مجرد إجراء واحد، بل هي منهجية DevOps و shift left تتيح للشركات إمكانية تتبع الأداء وتحسينه في كل خطوة من دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC). والهدف منها هو ضمان أن الأنظمة تلبي مقاييس الأداء وفق معايير مثل السرعة والموثوقية والكفاءة وزمن الاستجابة.

تحدد فرق هندسة الأداء أولاً أداء النظام الأساسي من خلال اختبار الضغط. بعد ذلك، يستخدمون خط الأساس هذا لتحديد مشكلات الشبكة وفرص التحسين. وعند تحديد المعايير، يمكن للمهندسين البدء في إعادة تكوين الشبكة، وتنفيذ الإصلاحات، ومراقبة الشبكة باستمرار بحثًا عن مشكلات الأداء ولتخطيط السعة المستقبلي.

تُعد قابلية المراقبة هي الأساس الذي تقوم عليه هندسة الأداء. تجمع أدوات قابلية المراقبة البيانات غير المنسقة (السجلات والمقاييس وسجلات التتبع) التي تصف أداء النظام، وتستخدم فرق هندسة الأداء البيانات نفسها لتتبع تأثيرات عمليات الإصلاح التي أجروها. كما يستخدم مهندسو الأداء أدوات أخرى متنوعة لإدارة أداء التطبيقات ومراقبته، واختبار الضغط، وتدقيق المتصفح، والمقارنة المرجعية للحصول على أوضح صور ممكنة عن أنظمتهم.