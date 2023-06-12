هناك نوعان رئيسيان من خوارزميات جمع المهملات في Java: جمع المهملات الكامل وجمع المهملات التزايدي.

جمع المهملات الكامل أو الرئيسي

جمع المهملات الكامل هو عملية يقوم فيها مُجمّع القمامة (جزء من نظام تشغيل لغة البرمجة) بالبحث في كل الذاكرة المستخدمة من قِبل البرنامج وتجميع أي كائنات لم تعد مستخدمة بواسطة البرنامج. ثم يتم وضع علامة على هذه الكائنات كمهملات وتكون مؤهلة للإزالة من الذاكرة.

عادةً ما يتم تنفيذ عملية التجميع الكامل للقمامة بواسطة نظام وقت التشغيل للغة برمجة تستخدم إدارة الذاكرة التلقائية، مثل Java أو Python. أثناء العملية، يقوم مجمع المهملات بإيقاف تنفيذ البرنامج مؤقتًا لإجراء البحث عن كائنات المهملات، مما قد يؤدي إلى تباطؤ مؤقت في أداء البرنامج.

عادة ما يتم تشغيل تجميع المهملات الكامل عندما يصل مقدار الذاكرة المستخدمة من قِبل أحد البرامج إلى حد معين أو عندما يطلب البرنامج كتلة جديدة من الذاكرة، ولا تتوفر ذاكرة خالية كافية. الهدف من جمع المهملات الكامل هو استعادة الذاكرة التي لا يحتاجها البرنامج، مما يجعلها متاحة للاستخدام من قِبل أجزاء أخرى من البرنامج أو بواسطة برامج أخرى تعمل على نفس الجهاز.



جمع المهملات التزايدي أو الثانوي

الجمع التدريجي للنفايات هو تقنية لإدارة الذاكرة تعتمد على استرجاع الذاكرة غير المستخدمة بشكل تدريجي. تُستخدَم هذه التقنية في بعض لغات البرمجة وبيئات التشغيل لتوفير استرداد تلقائي للذاكرة التي لم يَعُد البرنامج بحاجة إليها. يقوم الجمع التدريجي للنفايات بتحديد الكائنات الموجودة في الذاكرة والتي لم تَعُد قيد الاستخدام، ثم يقوم بتحرير المساحة التي تشغلها هذه الكائنات بحيث تصبح متاحة لإعادة استخدامها من قِبَل أجزاء أخرى من البرنامج.

في الجمع التدريجي للنفايات، يقوم جامع المهملات بمسح ذاكرة البرنامج بشكل دوري للبحث عن الكائنات التي لا يمكن الوصول إليها (غير المستخدمة) في ذاكرة الكومة الخاصة بالجيل الجديد. بدلًا من إيقاف تنفيذ البرنامج خلال عملية المسح، يقوم جامع المهملات بتقسيم عملية المسح إلى أجزاء صغيرة وقابلة للإدارة تُسمَّى "الزيادات". خلال كل زيادة، يفحص جامع المهملات جزءًا من ذاكرة البرنامج، ويحدِّد أي كائنات غير مطلوبة ويضع علامة عليها ككائنات متاحة لإعادة استخدامها.



باستخدام الزيادات، يمكن لمجمّع المهملات استعادة الذاكرة في أجزاء صغيرة، دون مقاطعة تنفيذ البرنامج لفترة طويلة. يساعد ذلك على ضمان بقاء البرنامج مستجيبًا وعدم تعرضه لإيقاف مؤقت أو تأخير كبير نتيجة لعملية جمع المهملات.



ومع ذلك ، يمكن أن يكون جمع المهملات التزايدي أقل كفاءة من الأنواع الأخرى من تقنيات جمع المهملات، مثل وضع العلامات والمسح أو جمع المهملات عبر الأجيال، لأنه يتطلب عمليات مسح أكثر تكرارًا لذاكرة البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي استخدام الزيادات إلى إدخال بعض النفقات الزائدة في تنفيذ البرنامج، حيث يحتاج مُجمّع المهملات إلى الحفاظ على معلومات الحالة بين كل زيادة.

