التعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي: ما هو وما أهميته؟

تكمن أهمية هذا التعاون في حقيقة أساسية: يمتلك كل من البشر والآلات إمكانات مختلفة ومتكاملة. وفقًا لبحث أجرته شركة McKinsey مؤخرًا، تطورت تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى درجة أنه بإمكانها نظريًا أتمتة أكثر من نصف ساعات العمل المطبقة حاليًا في الولايات المتحدة.

لكن الحصول على هذه القيمة، كما تقول المؤسسة، يعتمد إلى حد كبير على مدى فعالية تعلم البشر العمل مع هذه التقنيات—ومدى جودة دمجها في سير العمل الحساسة. يتوافق هذا الاستطلاع مع بحث صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي توصل إلى أن أصحاب العمل يتوقعون أن 39% من المهارات الأساسية المطلوبة في سوق العمل ستتغير خلال السنوات الأربع القادمة.

تتفوق أنظمة الذكاء الاصطناعي في معالجة كميات هائلة من البيانات وتحديد الأنماط وأداء المهام المتكررة باستمرار. وفي الوقت نفسه، يتفوق البشر في التفكير الإبداعي والحدس ومراعاة السياق والذكاء العاطفي والتفكير الأخلاقي والتعاطف. ويسمح هذا النهج التعاوني للمؤسسات بتعزيز الإنتاجية مع الحفاظ على التقدير البشري وحل المشكلات الإبداعي اللازمين لصناعة القرار المعقدة.

كما أنه يوفر عملاً أكثر جدوى للبشر من خلال أتمتة المهام الروتينية. ويضمن تصميم علاقات مدروسة بين الإنسان والآلة أن تظل أنظمة الذكاء الاصطناعي خاضعة للمساءلة ومتوافقة مع القيم الإنسانية من خلال الرقابة المستمرة.