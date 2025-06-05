يُعَد التحول نحو أماكن عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومبنية على البيانات استجابةً لفترة من عدم اليقين، حيث فرض كل من النقص العالمي في المهارات والتحول إلى العمل عن بُعد عقب جائحة كوفيد ضرورة تركيز المؤسسات التنافسية على تجربة الموظفين.

في الوقت نفسه، أصبحت المؤسسة المتوسطة تُدير كميات من البيانات تفوق بكثير ما كانت عليه في العقود السابقة، وكان معظمها صعبًا على أي فرد أن يفسِّره بمفرده. يمكن أن يُسهم النشر الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة في التخفيف من بعض هذه التحديات، وذلك من خلال توفير تجارب مخصصة للموظفين، ومساعدة الشركات على استخلاص رؤى قابلة للتنفيذ من بياناتها.

نظرًا لما تحمله هذه التقنية من وعود كبيرة، تبنَّت الشركات عبر مختلف القطاعات أدوات الذكاء الاصطناعي خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا: بدءًا من تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي المبكرة، ومرورًا بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ووصولًا إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين مؤخرًا. ستُسهم الوتيرة السريعة للتقدم التكنولوجي في إعادة تشكيل المشهد المؤسسي على المستويين التقني والثقافي. فبينما كانت التقنيات الجديدة سابقًا من اختصاص أقسام تكنولوجيا المعلومات فقط، أصبحت الثقافة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ضرورة متزايدة في مختلَف الأدوار الوظيفية.