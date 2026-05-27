ما المقصود بالأنظمة الموزعة؟

تعمل الأنظمة الموزعة على تقسيم المهام والبيانات عبر العديد من الأجهزة التي تعمل بشكل متزامن، ومن ثَم يمكن إنجاز مهمة قد تستغرق أسابيع على جهاز كبير في ساعات أو حتى دقائق. يحتوي كل جهاز—أو "عقدة" —في النظام على وحدة معالجة مركزية وذاكرة خاصة به، وغالبًا نظام تخزين خاص به. ويمكن للعُقد إرسال رسائل إلى بعضها لتنسيق مشاركة البيانات وتقسيم المهام وتوجيه عملها نحو هدف مشترك.

في الأنظمة الموزعة، قد تتواجد الأجهزة في رف خوادم واحد (داخل مركز بيانات واحد)، أو عبر مراكز بيانات مختلفة، أو في بيئات سحابة هجينة موزعة حول العالم. وبغض النظر عن التكوين، فالأنظمة الموزعة مصممة بحيث يتفاعل المستخدمون وتطبيقات العملاء معها كما لو كانت خدمة واحدة ( "قاعدة بيانات"، أو "موقع إلكتروني"، أو "خدمة تخزين")، وليس كمجموعة من الخوادم المنفصلة.

توفر الأنظمة الموزعة للمؤسسات حلاً لتحديات الحوسبة الحديثة الملحة. فالعديد من التطبيقات اليوم كبيرة جدًا أو مضغوطة جدًا أو حساسة جدًا بحيث لا تعمل بشكل جيد على جهاز واحد. تعالج هذه التطبيقات في كثير من الأحيان كميات هائلة من البيانات والطلبات التي قد تشكل ضغطًا على خادم واحد. وتتعامل مع تدفقات حركة مرور مرتفعة جدًا تتطلب إمكانات موازنة تحميل مرنة. وتدير عمليات حيوية جدًا قد تؤدي فترات التعطل الطويلة خلالها إلى نتائج كارثية (مثل الأنظمة المصرفية).

توزع الأنظمة الموزعة أحمال التشغيل عبر العديد من العُقد ويمكنها إضافة المزيد من العُقد تلقائيًا إلى الشبكة حسب الحاجة. تُمكّن قابلية التوسع هذه الأنظمة من استيعاب المزيد من المستخدمين والمزيد من البيانات حتى عندما تكون تدفقات حركة المرور غير متوقعة. فقابلية التوسع في الأنظمة الموزعة هي صاحبة الفضل في أن منصات البث، على سبيل المثال، يمكنها خدمة ملايين المستخدمين حول العالم، وغالبًا في وقت واحد.

كما يمكن للأنظمة الموزعة أن تساعد على تحسين موثوقية بنية تكنولوجيا المعلومات وقدرتها على تحمل الأعطال. فعندما تفشل إحدى العُقد، يمكن أن تتولى العُقد الأخرى مهامها بحيث تستمر الخدمة ككل. تقلل هذه الميزة من نقاط الفشل الفردية وتساعد المؤسسات على الحفاظ على أنظمة عالية التوافر، وهو أمر بالغ الأهمية للأنظمة التي تتطلب وقت تشغيل يقارب 100%.

علاوة على ذلك، في الأنظمة الموزعة، تتعاون العُقد المنفصلة بشكل وثيق ولكن لكل منها قواعد بيانات وأنظمة تخزين خاصة بها. يسهل هذا الترتيب على فرق تكنولوجيا المعلومات بناء بُنى معيارية حيث يمكن لأجزاء مختلفة من النظام التوسع والتطور بشكل مستقل.