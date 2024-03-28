ما المقصود بالخدمات المصرفية السحابية؟

في العقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين، أدّت الهواتف الذكية وسرعات الإنترنت الأعلى إلى إطلاق حقبةٍ من الابتكار الرقمي في القطاع المصرفي. كان هذا القطاع، الذي أثقلته سابقًا تكاليفُ وقيودُ البنية التحتية المادية، يبدأ بالتغيّر. وسرعان ما بدأت البنوك تُقدِّم مزيدًا من الخدمات رقميًا. وبعد مخاوف أوليّة بشأن حماية البيانات والأمان، أخذ العملاء يثقون بهذا الفضاء أكثر فأكثر ويبدون انفتاحًا أكبر على إجراء المعاملات عبر الإنترنت.

وبحلول العقد الثاني من هذا القرن، أصبح من المعتاد أن يصل العملاء إلى حساباتهم عبر الإنترنت في أي وقتٍ خلال اليوم، وغالبًا على الجهاز الذي يفضّلونه. ومع تعاظم قدرات الأمان في عروض السحابة العامة، بدأت البنوك بالوصول إلى خوادمها وقواعد بياناتها عبر الإنترنت أيضًا، بدلًا من الاعتماد على مراكز بيانات محليًا كما كانت تفعل في السابق. وقد جعل ذلك البنوك عملاء لكلٍّ من حلول السحابة الخاصة وحلول السحابة العامة، ودشّن الحقبة الحالية من الخدمات المصرفية السحابية. أدى هذا التحول إلى ظهور العصر الحالي للخدمات المصرفية السحابية التي يتنافس فيها مزودو الخدمات السحابية (CSPs) على صعيد الأمان والتقنية والقدرة على التكيّف لتلبية احتياجات البنوك المتطوّرة.

عند وضع إستراتيجية سحابية، تواجه المؤسسات المالية موازنةً دقيقة بين طلب العملاء لأحدث التطبيقات والخدمات، والالتزام بمتطلباتٍ تنظيمية صارمة، وبين التكلفة. ومن أهم القرارات التي ينبغي اتخاذها الاختيارُ بين السحابة العامة والسحابة الخاصة.