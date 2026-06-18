ربما كان من المحتم أن تؤدي البرمجة التلقينية بالذكاء الاصطناعي إلى سلسلة من التغييرات المعقدة في ممارسات البرمجة وتطوير البرمجيات. ومع استمرار تزايد حصة التعليمات البرمجية التي ينشئها الذكاء الاصطناعي في قواعد التعليمات البرمجية المستخدمة فعليًا، كان من أبرز التغييرات وأكثرها تأثيرًا التحول الكبير في حجم مخاطر الأمن الإلكتروني وطبيعتها.

البرمجة التلقينية بالذكاء الاصطناعي، باختصار، هي فكرة إنشاء المنتجات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وموجّهات اللغة الطبيعية وحدها. يجب التمييز بينها وبين البرمجة القائمة على الوكلاء أو الهندسة القائمة على الوكلاء، إذ ينطوي هذان النهجان على استخدام أكثر تدبرًا لأدوات البرمجة بالذكاء الاصطناعي من جانب مبرمج متمرس. صاغ Andrej Karpathy، وهو مطور مرموق وخبير مخضرم في الذكاء الاصطناعي، هذا المصطلح في تغريدة وصف فيها أسلوبًا متحررًا في البرمجة بالذكاء الاصطناعي يعتمد بالكامل على توجيه النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، بما يتيح للمستخدم "الانسياق التام وراء الإحساس العام" "ونسيان وجود التعليمات البرمجية من الأساس".

ووصفها بأنها نهج ممتع يصلح "لمشروعات عطلة نهاية الأسبوع المؤقتة"، غير أن انتشار أدوات البرمجة القوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أفسح المجال أمام استخدام البرمجة التلقينية بالذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، حتى في برمجيات الإنتاج التي تتعامل مع بيانات حساسة. وبحلول أواخر عام 2025، أشارت أبحاث القطاع إلى أن التعليمات البرمجية التي ينشئها الذكاء الاصطناعي أصبحت تمثل 22% من إجمالي التعليمات البرمجية المدمجة.1 وفي GitHub، قدّرت التقارير أن Copilot أنشأ 46% من إجمالي التعليمات البرمجية المكتوبة.2

وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في الثغرات والمشكلات الأمنية، تجاوزت ما يمكن تفسيره بالزيادة الطبيعية في حجم التعليمات البرمجية الجديدة ووتيرة إنتاجها بفضل أدوات المساعدة على البرمجة. ووجد أحد التحليلات لقواعد تعليمات برمجية مستخدمة فعليًا أن الفرق التي تستعين بالذكاء الاصطناعي كانت تسلّم التعليمات البرمجية بسرعة أكبر بمقدار 4 مرات، لكنها كانت تسلّم معها عيوبًا أمنية أكثر بمقدار 10 مرات.3

ومن شأن التخلي تمامًا عن البرمجة التلقينية بالذكاء الاصطناعي أن يحرم المؤسسات من مكاسب كبيرة في الإنتاجية تتيحها الأتمتة واتساع نطاق المشاركة، لكن من الواضح أن ممارسات البرمجة الآمنة يجب أن تتطور استجابةً لهذا الواقع. صُممت فحوصات الأمان التقليدية لمعالجة الأخطاء التي يرتكبها المطورون عادةً، وبصورة أدق، المطورون البشريون المدرَّبون. وتحتاج المؤسسات الآن إلى وضع أمني محدَّث وأدوات أمنية مطوَّرة تتلاءم مع الواقع الجديد الذي يشكّله وكلاء الذكاء الاصطناعي والمبرمجون المبتدئون الذين يعتمدون البرمجة التلقينية بالذكاء الاصطناعي.