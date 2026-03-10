يمثِّل الأمن الإلكتروني سباقًا قائمًا على المثابرة. فالمهاجمون يواصلون محاولاتهم بلا هوادة، والمدافعون يتصدون لها، لكن الهجمات تعاود الظهور حتمًا، وغالبًا بوتيرة أسرع وبمستوى أعلى من التعقيد بفضل التقنيات المتقدمة.
في نهاية العام الماضي، شارك خبراء الأمن في IBM توقعاتهم مع IBM Think، من خلال استعراض التهديدات الإلكترونية والحلول التي بدأت بالفعل تتصدر المشهد في عام 2026، بما في ذلك المخاطر الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتحديات المستجدة في إدارة الهوية، وغيرها.
وفي تقرير X-Force Threat Intelligence Index 2026 الصادر حديثًا، رصد فريق IBM X-Force أنماطًا جديدة توضِّح كيف يطوِّر المهاجمون أساليبهم وينفِّذون هجماتهم في عصر تهيمن عليه البيانات والذكاء الاصطناعي. وتحدثنا مع خبراء من IBM ومن مختلف قطاعات الصناعة حول أبرز النتائج التي توصَّل إليها التقرير.
ووفقًا للتقرير، شهدت الهجمات الكبرى على سلاسل التوريد والأطراف الخارجية ارتفاعًا حادًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تضاعف عدد الحوادث أربع مرات. ويعكس ذلك تحولًا في أساليب المهاجمين؛ فبدلًا من اختراق دفاعات مؤسسة واحدة، باتوا يستهدفون بصورة متزايدة الأنظمة المترابطة والتكاملات الموثوق بها، مثل المورِّدين، واعتماديات البرمجيات مفتوحة المصدر، وتكاملات الهوية، ومهام سير عمل التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD)، وواجهات السحابة.
ويتوافق هذا النمط مع نتائج توصل إليها باحثون آخرون أيضًا، من بينها تقرير "Breaking Trust" الصادر عن Atlantic Council، الذي وثَّق أوجه الضعف المنهجية في سلاسل توريد البرمجيات العالمية، والمخاطر المتسلسلة الناتجة عن العناصر غير الآمنة وعلاقات الثقة.
وفي مقابلة مع IBM Think، أوضح Nick Bradley، مدير فريق IBM X-Force Threat Intelligence Malware، سبب فاعلية هجمات سلاسل التوريد بالنسبة للمهاجمين.
يقول Bradley: "أدرك المهاجمون أنهم لا يحتاجون إلى اختراق بابك الأمامي المحصن بإحكام، طالما يمكنهم الدخول بسهولة عبر الباب الخلفي لمورِّدك باستخدام بيانات اعتماد صحيحة.
وأضاف أن البرمجيات الحديثة تُبنى على شبكات واسعة من الاعتماديات والخدمات السحابية وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، والحقيقة الصعبة هي أننا أنشأنا أنظمة شديدة الترابط دون أن نأخذ في الحسبان بالشكل الكافي كيف يؤدي هذا الترابط إلى ظهور ثغرات أمنية".
"أدرك المهاجمون أنهم لا يحتاجون إلى اختراق بابك الأمامي المحصن بإحكام، طالما يمكنهم الدخول بسهولة عبر الباب الخلفي لمورّدك باستخدام بيانات اعتماد صحيحة".
Nick Bradley، مدير فريق IBM X-Force Threat Intelligence Malware
وأشار الدكتور Gregory Falco، الباحث في Cornell University والمتخصص في أمن سلاسل توريد قطاعَي الطيران وأشباه الموصِّلات، إلى أن المؤسسات تمتلك، بصورة عامة، خيارَين. فبعض المؤسسات تستجيب لهذا الواقع من خلال "دمج جميع العناصر رأسيًا"، بحيث تسيطر على كل عنصر في سلسلة العمل من البداية إلى النهاية. بينما تتقبل مؤسسات أخرى أن "المنظومة ستظل معقدة ومتشابكة، وتركِّز بدلًا من ذلك على الاستعداد لاكتشاف التهديدات والتصدي لها فور ظهورها".
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وبالإضافة إلى الارتفاع في هجمات سلاسل التوريد، رصد فريق IBM X-Force زيادة سنوية بنسبة 44% في استغلال التطبيقات المتاحة للجمهور. ووفقًا للتقرير، غالبًا ما يتم استغلال التطبيقات العامة بسبب الثغرات الأمنية وأخطاء النشر أو التكوين، وقد تفاقمت هذه المخاطر نتيجة هجمات سلاسل التوريد التي استهدفت بيئات التطوير والبنية التحتية الموثوق بها.
وتُبرز الحوادث الأخيرة التي استهدفت منصات مثل Salesloft وDrift -حيث استغل المهاجمون رموز OAuth المخترقة الخاصة بمنصة Drift للوصول إلى بيئات Salesforce- كيف يمكن أن يؤدي "اختراق طرف ثالث موثوق به إلى إتاحة وصول غير مباشر إلى بيئات العملاء بطرق لم تكن المؤسسات مستعدة لها بالكامل". وذلك وفقًا لما صرَّح به Christopher Caridi، محلل التهديدات الإلكترونية في فريق X-Force Strategic Threat Analysis، لـ IBM Think.
يقول Bruce Schneier، المتخصص في الأمن الإلكتروني والسياسات العامة في Harvard Kennedy School: "إننا نتجه نحو عالم لا يمكن فيه الوثوق بالأنظمة". (وكان Schneier أيضًا يشغل منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا في Resilient Systems، التي استحوذت عليها IBM عام 2016، وكانت من الجهات المؤسسة لـ IBM X-Force - ملاحظة المحرر.) وحذَّر من أن الحلول المتاحة لا تزال محدودة، وأن حتى الحلول الشائعة، مثل تعزيز الشفافية، لا تنجح إلا في الظروف المثالية. وأضاف قائلًا: "الشفافية تساعد، شريطة أن يكون لديك عملاء يمتلكون القدر الكافي من الخبرة لفهم ما يرونه". لكنه أشار إلى أن كثيرًا من المؤسسات لا تزال تفتقر إلى مستوى الرؤية والخبرة اللازمَين لتحويل هذه المعرفة إلى وسائل دفاع فعَّالة.
وغالبًا ما يُنظر إلى عناصر التهديد على أنها تستخدم تقنيات وأساليب بالغة التعقيد لاختراق دفاعات المؤسسات. لكن من بين ما يقرب من 40 ألف ثغرة أمنية تابعها فريق X-Force خلال عام 2025، كان 56% منها قابلًا للاستغلال دون الحاجة إلى أي شكل من أشكال المصادقة.
يقول Austin Zeizel، مستشار استعلامات التهديدات في X-Force، لـ IBM Think: "يوضح ذلك مدى تكرار عثور المهاجمين على ثغرات لا تعتمد على بيانات اعتماد المستخدم، أو تجاوز المصادقة متعددة العوامل (MFA)، أو حتى أي تفاعل من جانب المستخدم". وأضاف أن كثيرًا من المؤسسات لا تعطي الأولوية للثغرات الأمنية التي يسهل استغلالها في الواقع العملي. ويصعب تجاهل ما تُشير إليه هذه النتيجة؛ فبينما توجد تهديدات متطورة بالفعل، فإن كثيرًا من المؤسسات تخسر أمام مهاجمين يكتفون باستغلال ثغرات أمنية بسيطة كان من الممكن منعها بسهولة.
ويعزز هذا التوجه أيضًا الجدل الدائر بين إدارة الهوية ومعالجة الثغرات الأمنية، حول إذا ما كان ينبغي للمؤسسات إعطاء الأولوية لتعزيز ضوابط الهوية أم لمعالجة الثغرات الأمنية القابلة للاستغلال أولًا.
يقول Christopher Caridi: "يجب على مسؤولي أمن المعلومات (CISOs) التعامل مع معالجة الثغرات الأمنية وتعزيز ضوابط الهوية باعتبارهما أولويتَين متوازيتَين". وأضاف أن الثغرات التي لا تتطلب مصادقة تستلزم معالجة سريعة "للحد من مخاطر الوصول الأوَّلي"، في حين تساعد ضوابط الهوية على "تقليل الأثر عند حدوث الاستغلال بالفعل".
ويؤدي الاستخدام المتزايد لروبوتات المحادثة ووكلاء الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية إلى ظهور سطح هجوم جديد لبرمجيات سرقة المعلومات (Infostealer Malware). ومع تزايد دمج هذه الأدوات في مهام سير العمل داخل المؤسسات، أصبحت الأنظمة المخترقة، مثل وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يحتفظون ببيانات اعتماد روبوتات المحادثة، تمثِّل خطرًا ناشئًا.
وفي عام 2025، اكتشف باحثو X-Force أكثر من 300,000 من بيانات الاعتماد الخاصة بـ ChatGPT معروضة للبيع على شبكة الويب المظلم. وفي الآونة الأخيرة، اكتسبت منصة OpenClaw، وهي منصة مفتوحة المصدر لتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي محليًا، سمعة باعتبارها كابوسًا أمنيًا. "هل يُعَد الوكلاء أكثر التهديدات الداخلية فائدة؟ بالطبع إنهم كذلك". Dave McGinnis، نائب الرئيس والشريك الأول لإدارة التهديدات الإلكترونية العالمية في IBM، مازحًا خلال إحدى حلقات Security Intelligence التي ناقشت OpenClaw.
وأشار McGinnis إلى أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يحتاجون إلى الوصول إلى البيانات ليتمكنوا من أداء مهامهم بكفاءة، وهو ما يضع المؤسسات أمام معادلة صعبة. ففِرق الأمن مطالبة بتمكين الموظفين من الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، مع ضمان نشر هذه الإمكانات بطريقة آمنة. وأكد أن تحقيق هذا التوازن يُعَد أحد أصعب التحديات التي تواجه قادة الأمن اليوم.
يجب على مسؤولي أمن المعلومات (CISOs) التعامل مع معالجة الثغرات الأمنية وتعزيز ضوابط الهوية باعتبارهما أولويتَين متوازيتَين".
Christopher Caridi، محلل التهديدات الإلكترونية، IBM X-Force
واتفق Caridi مع ما طرحه McGinnis، مضيفًا أنه: "رغم أن منصات الذكاء الاصطناعي نفسها قد تصبح أهدافًا مباشرة للهجمات، فإن الخطر الأكبر يتمثل في الزيادة الكبيرة في حجم عمليات سرقة بيانات الاعتماد وتطورها، نتيجة هجمات التصيد الاحتيالي المدعومة بالذكاء الاصطناعي وبرمجيات سرقة المعلومات".
وأضاف أن المؤسسات التي "تشهد عددًا أقل من الحوادث المرتبطة ببيانات الاعتماد" هي تلك التي "تطبِّق باستمرار المصادقة متعددة العوامل المقاومة للتصيد الاحتيالي، وتعتمد ممارسات قوية لإدارة الهوية، مثل الوصول المشروط، ومبدأ الحد الأدنى من الامتيازات، والمراقبة المستمرة لسلوك المصادقة".
وللمرة الأولى منذ ست سنوات، أصبحت أمريكا الشمالية المنطقة الأكثر تعرُّضًا للهجمات، إذ استحوذت على 29% من جميع حالات الاستجابة للحوادث التي تعامل معها فريق X-Force خلال عام 2025، مقارنةً بـ 24% في عام 2024. في المقابل، تراجعت منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي كانت تتصدر خلال السنوات السابقة، من 34% إلى 27%، وهو ما يعكس تحولًا ملحوظًا في تركيز المهاجمين بين المناطق.
وأوضح Ryan Anschutz، رئيس فريق X-Force Incident Response في أمريكا الشمالية، لـ IBM Think أن هناك ثلاثة عوامل قد تفسِّر تركيز المهاجمين على مؤسسات أمريكا الشمالية:
"... لم يَعُد المهاجمون بحاجة إلى استغلال ثغرات يوم الصفر، بل يكفيهم امتلاك بيانات اعتماد صحيحة وقليل من الصبر".
Ryan Anschutz، رئيس فريق X-Force Incident Response في أمريكا الشمالية
وأضاف Anschutz: "أقول دائمًا إن المهاجمين يميلون إلى سلوك الطريق الأقل مقاومة، مع الحرص في الوقت نفسه على تحقيق أعلى عائد ممكن من جهودهم. وتجمع أمريكا الشمالية بين هذَين العاملَين، إذ توفِّر للمهاجمين نطاقًا واسعًا للهجمات وعائدًا مرتفعًا".
وعلى اختلاف المناطق وأنواع الهجمات، يبقى هناك عامل مشترك واحد: فقد نتج العديد من الحوادث الأمنية عن قصور في تطبيق أساسيات ممارسات الأمن الإلكتروني. ورغم اعتماد فِرق الأمن على المزيد من الأدوات المؤتمتة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، لا تزال هذه الثغرات الأساسية تُتيح فرصًا للمهاجمين. فلماذا تستمر هذه الإخفاقات؟ يرى Austin Zeizel أن سبب ذلك إلى الإخفاق يكمن في "تطبيق الضوابط الأساسية باستمرار وعلى نطاق واسع".
وأوضح أن البيئات الحديثة غالبًا ما تكون "معقدة للغاية بحيث يصعب الإشراف عليها يدويًا، كما أن التوسع في الهويات الرقمية يزيد من أثر الأخطاء البسيطة، فضلًا عن أن أدوات الأمن يتم نشرها في كثير من الأحيان دون إدارة سليمة أو حوكمة مستمرة".
وأكد Zeizel أن الحفاظ على ممارسات قوية للأمن الإلكتروني يعتمد على عدد من الركائز الأساسية، من بينها:
وتوضِّح هذه الممارسات مجتمعة لماذا تظل أساسيات الأمن الإلكتروني خط الدفاع الأول. وكما يقول الدكتور Gregory Falco، فإن أكثر وسائل الحماية تقدمًا والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لن تحقق فائدة تُذكر "إذا كنا نترك الباب الأمامي مفتوحًا".
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