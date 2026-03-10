يمثِّل الأمن الإلكتروني سباقًا قائمًا على المثابرة. فالمهاجمون يواصلون محاولاتهم بلا هوادة، والمدافعون يتصدون لها، لكن الهجمات تعاود الظهور حتمًا، وغالبًا بوتيرة أسرع وبمستوى أعلى من التعقيد بفضل التقنيات المتقدمة.

في نهاية العام الماضي، شارك خبراء الأمن في IBM توقعاتهم مع IBM Think، من خلال استعراض التهديدات الإلكترونية والحلول التي بدأت بالفعل تتصدر المشهد في عام 2026، بما في ذلك المخاطر الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتحديات المستجدة في إدارة الهوية، وغيرها.

وفي تقرير X-Force Threat Intelligence Index 2026 الصادر حديثًا، رصد فريق IBM X-Force أنماطًا جديدة توضِّح كيف يطوِّر المهاجمون أساليبهم وينفِّذون هجماتهم في عصر تهيمن عليه البيانات والذكاء الاصطناعي. وتحدثنا مع خبراء من IBM ومن مختلف قطاعات الصناعة حول أبرز النتائج التي توصَّل إليها التقرير.