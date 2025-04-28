حلول الحاويات

يوفر التحديث باستخدام الحاويات مزايا عديدة لتطوير البرامج ونشرها. إذ تُسهم الحاويات في تعزيز المرونة وتسريع الابتكار من خلال تمكين دورات تطوير أسرع وتقليل الوقت اللازم للوصول إلى السوق. كما تحسِّن قابلية النقل والاتساق عبر البيئات المختلفة، ما يجعل من السهل نقل التطبيقات بين مراحل التطوير والاختبار والإنتاج.
Kubernetes وRed Hat OpenShift
يُعَد Kubernetes نظامًا مفتوح المصدر لتنظيم الحاويات، ويوفر الأساس لإدارة التطبيقات المعتمدة على الحاويات. وRed Hat OpenShift هو منصة حاويات جاهزة للاستخدام التجاري، ومبنية على أساس Kubernetes.
تنشئ الحاوية حزمة قابلة للتنفيذ من البرنامج تكون مجردة عن نظام التشغيل المضيف (أي غير مرتبطة به أو معتمدة عليه). وبالتالي، فهي قابلة للنقل ويمكن تشغيلها بشكل موحد ومتسق عبر أي منصة أو سحابة.
يؤدي تطوير الحاويات ونشرها إلى تعزيز المرونة ويُتيح للتطبيقات العمل في البيئات السحابية التي تلبي احتياجات الأعمال على أفضل نحو.
تُعَد الحاويات "خفيفة الوزن"، ما يعني أنها تشترك في نواة نظام التشغيل الخاص بالجهاز. وتُسهم هذه الميزة في تعزيز كفاءة الخوادم، وتقليل تكاليف الخوادم والتراخيص، وتسريع أوقات التشغيل نظرًا لعدم الحاجة إلى تحميل نظام تشغيل كامل.
أثبتت أُطر عمل الحاويات قدرتها الكبيرة على إنشاء مهام سير عمل مستقرة مع أوقات تشغيل محسَّنة وتسليم مستمر.
تحديث أعباء العمل الخاصة بك على الأجهزة الافتراضية باستخدام الحاويات في السحابة
الإشراف على عمليات الخدمات المصغرة عند استخدام أكثر من جهاز افتراضي على جهاز كمبيوتر واحد.
تبني عمليات وبيئات التطوير كطريقة لاختيارهم لإدارة تطوير البرمجيات.
بناء البنية التحتية والمعمارية المثالية لمزودي الخدمات السحابية وأي سيناريوهات سحابة هجينة ومتعددة السحب باستخدام الحاويات.
تلبية احتياجات مطوري السحابة الأصلية في أثناء بناء التطبيقات.
تعرَّف على كيفية تلبية احتياجات عملك باستخدام مجموعة حاويات IBM Cloud.
أسهل طريقة لنشر تطبيقات OpenShift و Watsonx.