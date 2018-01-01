تحويل عمليات أعمالك والتكيف مع الاضطرابات وتعزيز الإنتاجية.

وضع خطة منسقة تمزج بين إستراتيجية الأعمال والتكنولوجيا وتبسط عملياتك وتحسن العائد على الاستثمار
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روبوتات المركبات الموجهة الآلية (AGV) التي تنقل الصناديق الكرتونية في المستودعات
تحويل عمليات أعمالك لتتناسب مع المستقبل

في مواجهة ظروف السوق الديناميكية والضغوطات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتزايدة، يعدل قادة الأعمال اليوم الأولويات ويعيدون تصور عملياتهم بشكل سريع لتحقيق قيمة أكبر لأعمالهم في المستقبل. ومن خلال تحسين العمليات وتعزيزها بدمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة، يعمل قادة الأعمال على إنشاء عمليات أكثر كفاءة وابتكارًا تزيد من الإنتاجية وتولد مصادر جديدة للنمو.

لتحقيق أقصى استفادة تجارية من دمج البيانات الغنية والذكاء الاصطناعي والأتمتة في عملياتك، يجب أن تجد الشريك المناسب الذي تتعاون معه في رحلتك. ومع وجود ما يزيد عن 27,000 من المهنيين العالميين المتخصصين في التحول المالي وسلاسل التوريد والمواهب، تقدم IBM Consulting الخبرة والتجربة اللازمتين لتطوير الكفاءات التشغيلية وتحقيق نتائج أسرع لأعمالك. تدعمك IBM Consulting بصفتها شريكًا متفانيًا- خلال كل مراحل رحلتك التشغيلية، بدءًا من التشارك الإستراتيجي في الإبداع وصولاً إلى التنفيذ والمراحل التي تليه.
القدرات
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أعد تخيُّل عملياتك المالية وحقِّق قيمة أعلى في مؤسستك من خلال خبرتنا ومجموعة تقنياتنا المجربة.

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استشارات سلسلة التوريد

تمتع ببناء سلسلة توريد ذكية ومستدامة تحسِّن الشفافية وخدمة العملاء.

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استشارات الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية (BPO)

حقِّق استمرارية الأعمال لتحسين سير العمل الذكي والتحول، بمساعدة خبرائنا في خدمات الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية.

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تعاون مع IBM Garage 
ابتكر الحلول وطوِّرها وقِس نتائجها وحسِّنها ووسِّع نطاقها بسلاسة من خلال إطار عملنا الشامل الذي يجمع بين التفكير التصميمي والمرونة وممارسات عمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرّف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
في سعيكم للتصدي لتأثير التضخم في أعمالكم، وجهوا مبادراتكم في مجال التحليلات والذكاء الاصطناعي والأتمتة نحو العناصر الخمسة: العملاء والسيولة النقدية والتكاليف والثقافة المؤسسية والبصمة الكربونية. Scott Layton نائب الرئيس، Business Transformation Services Asia IBM Consulting

الرؤى

ضع الأساس لأعمالك لتصبح أكثر ذكاءً واستدامة باستخدام SAP وIBM. اقرأ الرؤى حول SAP 2022-23 اليوم. اقرأ المعلومات الواردة في تقرير SAP
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 تعرّف على المزيد التقنية

تتطلب الشركات الحديثة تقنيات مفتوحة وحديثة تعمل على توحيد استراتيجيتك وعمليات أعمالك ومواءمتها لإجراء أتمتة فعَّالة، والحصول على معلومات مثمرة بشأن الذكاء الاصطناعي، وتحقيق نتائج ملموسة.

 استكشِف مستقبل التقنية IBM iX

يُعدّ IBM iX شريكك العالمي في تصميم التجارب ضمن IBM Consulting، وذلك لاتباعه نهجًا قائمًا على التصميم والبيانات.

 تمكَّن من بناء عملك بتصميم مدروس من البداية
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يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي على تقليل فجوات المهارات في أتمتة تقنية المعلومات وتوفير مساعدة قوية رغم بساطتها في إنشاء التعليمات البرمجية.

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