في مواجهة ظروف السوق الديناميكية والضغوطات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتزايدة، يعدل قادة الأعمال اليوم الأولويات ويعيدون تصور عملياتهم بشكل سريع لتحقيق قيمة أكبر لأعمالهم في المستقبل. ومن خلال تحسين العمليات وتعزيزها بدمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة، يعمل قادة الأعمال على إنشاء عمليات أكثر كفاءة وابتكارًا تزيد من الإنتاجية وتولد مصادر جديدة للنمو.
لتحقيق أقصى استفادة تجارية من دمج البيانات الغنية والذكاء الاصطناعي والأتمتة في عملياتك، يجب أن تجد الشريك المناسب الذي تتعاون معه في رحلتك. ومع وجود ما يزيد عن 27,000 من المهنيين العالميين المتخصصين في التحول المالي وسلاسل التوريد والمواهب، تقدم IBM Consulting الخبرة والتجربة اللازمتين لتطوير الكفاءات التشغيلية وتحقيق نتائج أسرع لأعمالك. تدعمك IBM Consulting بصفتها شريكًا متفانيًا- خلال كل مراحل رحلتك التشغيلية، بدءًا من التشارك الإستراتيجي في الإبداع وصولاً إلى التنفيذ والمراحل التي تليه.
أعد تخيُّل عملياتك المالية وحقِّق قيمة أعلى في مؤسستك من خلال خبرتنا ومجموعة تقنياتنا المجربة.
تمتع ببناء سلسلة توريد ذكية ومستدامة تحسِّن الشفافية وخدمة العملاء.
حقِّق استمرارية الأعمال لتحسين سير العمل الذكي والتحول، بمساعدة خبرائنا في خدمات الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية.
أعِد تصور إستراتيجية وأساليب عملك لاكتشاف الإمكانات غير المستغلة للنمو والتحول في مؤسستك.
تتطلب الشركات الحديثة تقنيات مفتوحة وحديثة تعمل على توحيد استراتيجيتك وعمليات أعمالك ومواءمتها لإجراء أتمتة فعَّالة، والحصول على معلومات مثمرة بشأن الذكاء الاصطناعي، وتحقيق نتائج ملموسة.
يُعدّ IBM iX شريكك العالمي في تصميم التجارب ضمن IBM Consulting، وذلك لاتباعه نهجًا قائمًا على التصميم والبيانات.
يمكنك تلقي رسائلنا الإخبارية التي تقدم رؤى مدروسة حول التوجهات الناشئة.
يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي على تقليل فجوات المهارات في أتمتة تقنية المعلومات وتوفير مساعدة قوية رغم بساطتها في إنشاء التعليمات البرمجية.
استكشِف الأفكار القيادية والرؤى والموارد التي نوفرها، لمواجهة التحديات الحالية في بيئة الأعمال وتحقيق نتائج ذات تأثير ملموس.