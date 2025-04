يمكنك بناء تطبيقاتك باستخدام تقنية الكلام على مستوى المؤسسات باستخدام IBM Watson Speech Libraries، وهي مجموعة من مكتبات تحويل الكلام إلى نص (STT) والنص إلى كلام (TTS) القائمة على الحاويات. يمكنك تضمين IBM Watson Speech to Text Library for Embed لتحقيق عملية نسخ نصي سريع ودقيق للكلام بلغات متعددة، ومناسب لمجموعة كبيرة من حالات الاستخدام. وانشر هذا الحل في بيئة سحابية متعددة هجينة لتحقيق أقصى قدر من المرونة. وبالمثل، استخدم IBM Watson Text to Speech Library for Embed لتحويل النص المكتوب إلى صوت طبيعي، مما يتيح تركيب الكلام في الوقت الفعلي لتطبيقاتك.