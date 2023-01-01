الصفحة الرئيسية

AI and ML

watsonx

 آراء عملاء IBM وشركائها عن إمكانيات watsonx
ابدأ تجربتك المجانية احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
عملاء watsonx يستعدون لالتقاط صورة

IBM watsonx™ هي مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي تساعد في تسريع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في مهام سير العمل الأساسية لزيادة الإنتاجية. وتستخدم المنصة بيانات موثوق بها على مستوى مؤسستك. اطلع على آراء الشركات عن watsonx، وقدرتها على تحقيق ميزة تنافسية وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة للأعمال.

 يستخدم بنك NatWest (المعروف سابقًا باسم Royal Bank of Scotland) منصة watsonx لتسهيل عملية شراء المنازل.

تعرّف على كيفية تعاون IBM Consulting وNatWest في استخدام IBM watsonx Assistant لإنشاء منصة سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسمى "Marge" لتوفير دعم الرهن العقاري الرقمي في الوقت الفعلي لمشتري المنازل. 
اقرأ دراسة الحالة
تعرّف على المزيد عن watsonx.
متوفر الآن: watsonx.governance اشترك للحصول على تحديثات بشأن مجال الذكاء الاصطناعي
اقتباسات watsonx المميزة شاهد ما تقوله الشركات عن watsonx، وهي مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي التي تسرع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في مهام سير العمل الأساسية لزيادة الإنتاجية. اكتشف watsonx بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

"لا يقتصر عمل نماذج الذكاء الاصطناعي المبنية باستخدام watsonx على تحسين التجربة الرقمية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس فحسب. بل أدت أيضًا إلى توسيع إنتاجية فريق التحرير لدينا من خلال أتمتة عمليات سير العمل الرئيسية".

- كيرستن كوريو، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، اتحاد التنس الأمريكي

 

 تحسين التجارب الرقمية باستخدام watsonx Truist

"تتعاون Truist مع IBM في العديد من حالات الاستخدام الداخلية للذكاء الاصطناعي التوليدي. وتتضمن بعض المنتجات استخدام watsonx، وهي منصة جديدة للذكاء الاصطناعي والبيانات طورتها شركة IBM لمساعدة الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي. ونحن نستكشف الفرص للتعاون في إنشاء نماذج إثبات للمفاهيم، ونشرها بعد ذلك في بيئة الإنتاج لصالح زملائنا في الفريق وعملائنا".

- كين ماير، رئيس قسم المعلومات والتجارب، شركة Truist

 شركة Mercado Latino, Inc.‎

"نحن متحمسون لاستكشاف حالات الاستخدام المتعلقة بتدريب الموظفين وتتبعهم وخدمة العملاء وملء النماذج تلقائيًا وغير ذلك المزيد باستخدام watsonx، مجموعة جديدة من IBM. ويسعدنا على وجه الخصوص أن هذه المجموعة الجديدة تعزز من قدراتنا وتوفر المزيد من أمن البيانات".

- ريتشارد رودريغيز، رئيس شركة Mercado Latino, Inc.‎

 شركة FYI

"نتشرف في FYI بتوسيع نطاق علاقتنا مع IBM من خلال دمج قدرات watsonx التي من شأنها تحسين إنتاجية تطبيق المراسلة Web 3.0. ومن شأن التعاون مع شركة IBM، الشريك الموثوق به والخبير في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، أن يمكّن كلًا من شركة FYI والمجتمع الإبداعي من التوسع".

- ويليام، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة FYI

 شركة Eviden

"في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج الأساس، تُمكننا منصة watsonx من تلبية متطلبات عملائنا في مجال التحسين والأمان. كما أنها تتيح لهم أيضًا الاستفادة من ديناميكية وإبداعية مجتمع المصادر المفتوحة".

- رومان غابوريت، الرئيس التنفيذي لشركة Eviden

 بطولة ويمبلدون

"نبتكر باستمرار مع شركائنا في IBM لتزويد مشجعي ويمبلدون، أينما كانوا في العالم، بتجربة رقمية ثاقبة وجذابة للبطولة. ونقدم هذا العام ميزة جديدة لمنصاتنا الرقمية. وتستخدم هذه الميزات أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي من IBM لتزويد المشجعين بمزيد من المعلومات عن المنافسات الفردي وإمكانية الوصول إلى التعليقات على مختلف المباريات من خلال مقاطع الفيديو الخاصة بأبرز المباريات".

- أسامة القصاب، مدير التسويق والشؤون التجارية، نادي عموم إنجلترا

محفظة watsonx

استكشف عروض العملاء للمنتجات الموجودة في محفظة watsonx.

اكتشف watsonx
IBM watsonx.ai IBM watsonx.data IBM® watsonx.governance™ IBM® watsonx Assistant IBM watsonx™ Code Assistant IBM watsonx™ Orchestrate
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي
استكشف محفظة الذكاء الاصطناعي الجاهزة للمؤسسات من IBM. تعرّف على watsonx
 
استكشف المزيد عن الذكاء الاصطناعي للأعمال شاهد حلقات أكاديمية الذكاء الاصطناعي

تعرّف على ما تحتاج إليه لتحديد أولويات الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي في تجربتنا التعليمية الرائدة لقادة الأعمال.

 شاهد الحلقات إعادة التفكير في خدمة العملاء

تصور مدى قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على تحسين تجارب العملاء وكفاءة مركز الاتصال في هذه السلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة التي يقدمها خبراء الذكاء الاصطناعي في IBM.

 هيا معًا نُعيد التفكير انضم إلى مجتمع الذكاء الاصطناعي

احصل على رؤى عملية  بشأن كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عملك.

 تسجيل الاشتراك
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ باستخدام الإصدار التجريبي المجاني أو اطلب عرضًا توضيحيًا مباشرًا لترى كيف يُمكنك استخدام watsonx.

 ابدأ تجربتك المجانية احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
مزيد من الطرق للاستكشاف شاهد المزيد من دراسات الحالة كن شريك أعمال لشركة IBM المجتمع الدعم