يقدم الذكاء الاصطناعي التوليدي وعودًا واعدة للمؤسسات التي تتطلع إلى مواجهة التحديات المزدوجة المتمثلة في زيادة طلبات العملاء والتكاليف التشغيلية. إذ تعمل على توسيع نطاق أفضل جوانب خدمة العملاء—التجاوب والتعاطف والمعرفة وإضفاء الطابع الشخصي—من وكيل واحد إلى مئات الوكلاء. وبفضل القدرة على فهم الاستفسارات المعقدة وتوليد المزيد من الاستجابات الحوارية، فإنه يتيح تجربة ذاتية خالية من الاحتكاك، ومراكز اتصال أكثر ذكاءً، وموظفي خدمة العملاء الأكثر سعادة. كل ذلك من أجل تقديم تجربة أفضل.



لقد ساعدت IBM العملاء على تطبيق الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة في هذا المجال لأكثر من عقد من الزمان. من خلال خدمات التحول المتكاملة من IBM Consulting وخدمة IBM Watsonx Assistant المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعدك IBM على تعزيز الذكاء الاصطناعي الحواري وتحسين تجربة الوكيل وتحسين عمليات مركز الاتصال والبيانات.