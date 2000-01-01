يقدم الذكاء الاصطناعي التوليدي وعودًا واعدة للمؤسسات التي تتطلع إلى مواجهة التحديات المزدوجة المتمثلة في زيادة طلبات العملاء والتكاليف التشغيلية. إذ تعمل على توسيع نطاق أفضل جوانب خدمة العملاء—التجاوب والتعاطف والمعرفة وإضفاء الطابع الشخصي—من وكيل واحد إلى مئات الوكلاء. وبفضل القدرة على فهم الاستفسارات المعقدة وتوليد المزيد من الاستجابات الحوارية، فإنه يتيح تجربة ذاتية خالية من الاحتكاك، ومراكز اتصال أكثر ذكاءً، وموظفي خدمة العملاء الأكثر سعادة. كل ذلك من أجل تقديم تجربة أفضل.
لقد ساعدت IBM العملاء على تطبيق الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة في هذا المجال لأكثر من عقد من الزمان. من خلال خدمات التحول المتكاملة من IBM Consulting وخدمة IBM Watsonx Assistant المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعدك IBM على تعزيز الذكاء الاصطناعي الحواري وتحسين تجربة الوكيل وتحسين عمليات مركز الاتصال والبيانات.
تعمل IBM Consulting Advantage على تغيير الطريقة التي يتم بها تقديم القيمة الاستشارية من خلال الخبراء البشريين المدعومين بمساعدين ووكلاء يعملون بالذكاء الاصطناعي متخصصين في ذلك.
توقعات العملاء مرتفعة للغاية. يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي التوليدي على تحويل سير العمل في خدمة العملاء لكسب ولائهم.
ماذا لو كان بإمكانك إنشاء مساعد افتراضي يعرف كل شيء تقريبًا؟
ماذا لو كان بإمكانك تحويل التكلفة الغارقة إلى مصدر للقيمة؟
ماذا لو كان بإمكانك تحسين أداء الجميع حتى أفضل ممثلي خدمة العملاء؟
يتم التعامل مع جهات اتصال العملاء يوميًا.
زيادة في تفاعل العملاء على كافة المنصات.
تحسين ولاء العملاء.
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تحويل خدمة العملاء: كيف يغير الذكاء الاصطناعي التوليدي قواعد اللعبة.
تعرّف على سبب تصدّر IBM watsonx Assistant لقائمة Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2023 لمنصات الذكاء الاصطناعي الحواري المؤسسية.
ثلاثة أشياء يحتاج المديرون التنفيذيون إلى معرفتها والقيام بها لاكتساب ميزة تنافسية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لخدمة العملاء.
تمتلك IBM التكنولوجيا والخبرة اللازمة لمساعدتك على التفكير بشكل كبير والتحرك بسرعة بمسؤولية في تحول وظيفة خدمة العملاء لديك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
احضر جلسة استراتيجية الذكاء الاصطناعي لاتخاذ الخطوة الأولى نحو إطلاق العنان لإمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي الكاملة على نطاق واسع. ستخرج من هنا وأنت على دراية تامة بمكان البدء، وما هو مطلوب لبدء المشروع التجريبي وكيفية توسيع النطاق بمسؤولية من هناك.
نحن نساعد الشركات على الارتقاء بعروض خدمة العملاء الخاصة بها لرفع مستوى الكفاءة وتمكين الوكلاء ودعم أي عميل من أي مكان وفي أي وقت.
قم ببناء وكلاء افتراضيين أذكياء لتقديم خدمة العملاء في عملك.
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