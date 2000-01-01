إعادة التفكير في خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي
ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي التوليدي قادرًا على مساعدتك في تحقيق تطلعاتك في مجال خدمة العملاء؟
الحصول على رؤية خبير (1:08) اقرأ دليل الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء
رسم توضيحي لكتلة من الألوان المختلفة مكدسة فوق بعضها البعض

IBM تكشف عمّا يميز قادة الذكاء الاصطناعي عن متعلمي الذكاء الاصطناعي

يجمع تقرير "AI in Action لعام 2024" بين بيانات استطلاعات وبين تعليقات خبراء الذكاء لشرح كيفية تغلب قادة الذكاء الاصطناعي على تحديات عصر الذكاء الاصطناعي لتحقيق القيمة من استثماراتهم.

 نزّل التقرير اليوم

يقدم الذكاء الاصطناعي التوليدي وعودًا واعدة للمؤسسات التي تتطلع إلى مواجهة التحديات المزدوجة المتمثلة في زيادة طلبات العملاء والتكاليف التشغيلية. إذ تعمل على توسيع نطاق أفضل جوانب خدمة العملاء—التجاوب والتعاطف والمعرفة وإضفاء الطابع الشخصي—من وكيل واحد إلى مئات الوكلاء. وبفضل القدرة على فهم الاستفسارات المعقدة وتوليد المزيد من الاستجابات الحوارية، فإنه يتيح تجربة ذاتية خالية من الاحتكاك، ومراكز اتصال أكثر ذكاءً، وموظفي خدمة العملاء الأكثر سعادة. كل ذلك من أجل تقديم تجربة أفضل.

لقد ساعدت IBM العملاء على تطبيق الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة في هذا المجال لأكثر من عقد من الزمان. من خلال خدمات التحول المتكاملة من IBM Consulting وخدمة IBM Watsonx Assistant المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعدك IBM على تعزيز الذكاء الاصطناعي الحواري وتحسين تجربة الوكيل وتحسين عمليات مركز الاتصال والبيانات.

 اطلب ملخصًا لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي
IBM Consulting Advantage

تعمل IBM Consulting Advantage على تغيير الطريقة التي يتم بها تقديم القيمة الاستشارية من خلال الخبراء البشريين المدعومين بمساعدين ووكلاء يعملون بالذكاء الاصطناعي متخصصين في ذلك.

الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء في مجالك

الاتصالات
حان الوقت لإعادة تصور خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي

توقعات العملاء مرتفعة للغاية. يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي التوليدي على تحويل سير العمل في خدمة العملاء لكسب ولائهم. 

ماذا لو كان بإمكانك إنشاء مساعد افتراضي يعرف كل شيء تقريبًا؟

ماذا لو كان بإمكانك تحويل التكلفة الغارقة إلى مصدر للقيمة؟

ماذا لو كان بإمكانك تحسين أداء الجميع حتى أفضل ممثلي خدمة العملاء؟
شاهد كيف يضع أقرانك الذكاء الاصطناعي موضع التنفيذ أكثر من 300 مشروع

يتم التعامل مع جهات اتصال العملاء يوميًا.

 اقرأ دراسة الحالة 40%

زيادة في تفاعل العملاء على كافة المنصات.

 اقرأ دراسة الحالة 20%

تحسين ولاء العملاء.

 اقرأ دراسة الحالة

الرؤى

ابقَ على اطلاع بأحدث ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي عند الاشتراك في تحديثات موضوعات الذكاء الاصطناعي الجديدة. تستلم الرسائل على صندوقك الوارد مرّة أو مرّتين فقط في الشهر.
اشترك للحصول على تحديثات بشأن الذكاء الاصطناعي
كيفية تلبية تطلعات خدمة العملاء التي ربما بدت غير واردة من قبل من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي. تنزيل الدليل الإرشادي
الذكاء الاصطناعي في مجال خدمة العملاء

تحويل خدمة العملاء: كيف يغير الذكاء الاصطناعي التوليدي قواعد اللعبة.

 رائد في مجال الذكاء الاصطناعي الحواري

تعرّف على سبب تصدّر IBM watsonx Assistant لقائمة Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2023 لمنصات الذكاء الاصطناعي الحواري المؤسسية.

 دليل المديرين التنفيذيين لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال خدمة العملاء

ثلاثة أشياء يحتاج المديرون التنفيذيون إلى معرفتها والقيام بها لاكتساب ميزة تنافسية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لخدمة العملاء.

أطلق العنان لخدمة عملاء استثنائية قائمة على الذكاء الاصطناعي من خلال جلسة إستراتيجية

تمتلك IBM التكنولوجيا والخبرة اللازمة لمساعدتك على التفكير بشكل كبير والتحرك بسرعة بمسؤولية في تحول وظيفة خدمة العملاء لديك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

احضر جلسة استراتيجية الذكاء الاصطناعي لاتخاذ الخطوة الأولى نحو إطلاق العنان لإمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي الكاملة على نطاق واسع. ستخرج من هنا وأنت على دراية تامة بمكان البدء، وما هو مطلوب لبدء المشروع التجريبي وكيفية توسيع النطاق بمسؤولية من هناك.
القدرات ذات الصلة
استكشف قدراتنا في تحول الخدمات

نحن نساعد الشركات على الارتقاء بعروض خدمة العملاء الخاصة بها لرفع مستوى الكفاءة وتمكين الوكلاء ودعم أي عميل من أي مكان وفي أي وقت.

 استكشف عروضنا استكشف watsonx Assistant

قم ببناء وكلاء افتراضيين أذكياء لتقديم خدمة العملاء في عملك.

 تعرف على المزيد احصل على عرض توضيحي مباشر لـ WatsonX Assistant

قم بالتسجيل للحصول على عرض توضيحي مباشر مع خبير الحلول لدينا.

 طلب عرض توضيحي مباشر