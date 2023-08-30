ما المقصود بعملية تصميم روبوت المحادثة؟

تتطلب تجربة روبوت المحادثة الرائعة فهمًا عميقًا لما يحتاجه المستخدمون النهائيون وأي من هذه الاحتياجات يتم تلبيتها بشكل أفضل من خلال تجربة المحادثة. استخدم روبوتات المحادثة ليس فقط لأنك تستطيع ذلك، ولكن لأنك واثق بأن روبوت المحادثة سيوفر أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

اختر المجال (المجالات) المناسب: حيث يمكن أن يساعد روبوت المحادثة بشكل أكبر؟

تُعدّ الأسئلة الشائعة الخاصة بك قواعد معرفية ممتازة للاستعلامات والمهام والمشكلات التي تظهر بشكل متكرر ويمكن التنبؤ بها. وبالمثل، تعد فرق خدمة العملاء لديك مصدرًا مهمًا للمعارف. ويمكن لإدارة عمليات الأعمال تحديد الفرص وأوجه عدم الكفاءة، فضلاً عن المساعدة في تحديد مراكز المعرفة المختلفة وقنوات الاتصال ومستويات التعقيد والأمان والخصوصية وثيقة الصلة بكل مجال.

تقدم روبوتات المحادثة القيمة الأكبر عندما تكون هناك حاجة إلى محادثة ثنائية الاتجاه أو عندما يستطيع الروبوت إنجاز شيء ما بشكل أسرع أو أسهل أو أكثر من الوسائل التقليدية. قد يتم تقديم بعض النطاقات بشكل أفضل من خلال مقالات المساعدة أو معالجات الإعداد. البعض الآخر، مثل أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة تقنية عالية أو معلومات شخصية حساسة، قد يكون من الأفضل تركهم لشخص حقيقي.

تحقيق التوازن بين أهداف العمل قصيرة المدى وطويلة المدى

بالنسبة إلى روبوت المحادثة الأول الخاص بك، فمن الحكمة أن تمشي قبل أن تحاول الركض. كلما قلت البيانات المتوفرة لديك، قلّت الثقة في التنبؤات: فالشركات التي تقضي شهورًا في بناء روبوت محادثة افتتاحي يشمل العديد من المواضيع، غالبًا ما تكتشف (بعد الإطلاق) أن الافتراضات الرئيسية حول سلوك المستخدم كانت خاطئة - وتضطر عمليًا إلى البدء من جديد. وتؤدي المعالجة الفعالة لقائمة أقصر من المواضيع والأهداف إلى تجربة مستخدم أفضل من تقديم نتائج غير متسقة على نطاق واسع.

وبعد أن قلنا ذلك، اختر مجالاً يتمتع بإمكانات النمو. إن استراتيجية روبوتات المحادثة الناجحة حقًا لا تنتج حلولاً مستقلة، بل أدوات محادثة يتم نشرها عبر جميع القنوات ذات الصلة—مواقع الويب وتطبيقات المراسلة وأنظمة الهاتف—والتي تثري بعضها البعض من خلال توليد بيانات مشتركة للتدريب والتحسين.