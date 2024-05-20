ما المقصود بـ XaaS (أي شيء كخدمة)؟

XaaS (أي شيء كخدمة)، المعروف أيضًا باسم كل شيء كخدمة، هو مصطلح يشير إلى تقديم الحلول والتطبيقات والمنتجات والأدوات والتقنيات المقدمة كخدمة.
تحتوي معظم تطبيقات XaaS على مكون تكنولوجيا معلومات مصمم ليناسب نموذج الخدمة المطلوب من قِبل المؤسسة. على عكس نظيراتها المادية أو في الموقع ، يتم تسليم تطبيقات XaaS عادة رقميًا من خلال الحوسبة السحابية، عبر شبكة متصلة بالإنترنت.
XaaS هو مصطلح شامل يتضمن العديد من أنواع خدمات تقنية المعلومات المختلفة ، مثل SaaS (البرمجيات كخدمة) و PaaS (المنصة كخدمة) و IaaS (البنية التحتية كخدمة). اليوم، تقدم معظم شركات التقنية الكبرى مثل Microsoft™ Azure و Amazon Web Services (AWS) و Google Cloud و IBM خدمات XaaS. تتميز عروض XaaS بقابلية توسع قوية، مما يسمح لمقدمي الخدمات بتقديمها بمرونة حسب الحاجة، بدلا من نموذج التسعير التقليدي.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
على الرغم من أن المصطلحين يستخدمان أحيانًا بالتبادل بسبب شعبية العديد من حلول SaaS، إلا أن XaaS وSaaS لهما معنيان مختلفان. ينطبق مصطلح SaaS على منتجات XaaS في مجال البرامج، بينما يشمل XaaS أكثر من مجرد برامج. تتضمن بعض الأمثلة على XaaS التي ليست SaaS كلاً من PaaS وIaaS، ناهيك عن التعافي من الكوارث كخدمة (DRaaS) وقاعدة البيانات كخدمة (DBaas) وغيرها الكثير.
يؤدي ظهور الحوسبة السحابية وانتشار الوصول إلى الإنترنت ذي النطاق الترددي العالي في جميع أنحاء العالم إلى نقل XaaS إلى جوهر العديد من المؤسسات الناجحة.
من 5G وحوسبة الحافة إلى الذكاء الاصطناعي و إنترنت الأشياء (IoT)، تتزايد متطلبات معالجة البيانات كل يوم. تلجأ العديد من الشركات الناجحة الآن إلى منصات سحابية وخدمات XaaS لمساعدتها على تحقيق أهداف التحول الرقمي الخاصة بها.
يعمل النهج القوي لـ XaaS على زيادة الأداء التشغيلي في المجالات الحرجة المتمثلة في الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة والسحابة الهجينة. توحد منصات XaaS هذه القدرات، مما يسمح للمؤسسات بربط البيانات في إطار عمل سحابي هجين حتى تتمكن من تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تميزها عن المنافسين.
ميزة أخرى لنهج XaaS القوي هي أنه يمنح المؤسسات القدرة على تحديد موقع خدماتها الأكثر أهمية بشكل استراتيجي. على سبيل المثال، توجد SaaS و IaaS و PaaS، وهي ثلاث فئات شائعة من منتجات XaaS، تقع عادةً في بيئة سحابية عامة. ومع ذلك، تفضل بعض المؤسسات بيئة سحابية محلية لمزيد من التحكم. يمنحهم نموذج أعمال XaaS القوي القدرة على اختيار الخدمات الموجودة في السحابة المحلية والتي يتم استضافتها في سحابة عامة.
ميزة XaaS الأساسية التي تعود على المؤسسات هي ميزة مالية. قبل XaaS، كان على الشركات شراء البرامج والحلول والخدمات والمنتجات التي تحتاجها لتعمل بشكل مباشر. كان هذا النهج يتطلب إنفاقًا ماليًا كبيرًا في كثير من الأحيان دون أي ضمانات بأن الخدمة أو الحل سيعمل بالطريقة التي تحتاجها.
يسمح نموذج XaaS المرن والقابل للتطوير والدفع حسب الاستخدام للمؤسسات من مختلف الأحجام وفي مختلف القطاعات بتجربة خدمات XaaS المناسبة لها دون تكبد تكاليف كبيرة مقدماً. بالإضافة إلى توفير التكاليف، تحقق المؤسسات عادةً هذه الفوائد الأخرى أيضًا:
1. زيادة الابتكار: يبسط نهج XaaS متعدد المستأجرين - حيث يخدم تطبيق واحد عدة مستخدمين - عملية اعتماد خدمات جديدة وإيقاف تشغيل الخدمات القديمة. تتيح هذه المرونة للمؤسسات التي تتمتع بقدرات XaaS نشر التقنيات الجديدة بشكل أسرع وتمكين البنية التحتية للأتمتة حسب الحاجة.
2. النشر عن بُعد: خلال جائحة كوفيد-19، ارتفع الطلب على الخدمات والحلول عن بُعد بدرجة هائلة. كان أي شيء كخدمة (XaaS) يتم تقديمه عن ُبعد عبر شبكات الإنترنت والبيئات السحابية العامة والخاصة، عنصرًا مثاليًا لمساعدة المؤسسات. قدم XaaS التنفيذ السريع عن بُعد للتطبيقات والخدمات التي ساعدت أقسام تكنولوجيا المعلومات على الحفاظ على استمرارية الأعمال في الأوقات الصعبة. عندما انحسر الوباء، وجدت معظم المؤسسات التي نفذت أطر عمل XaaS أنها أكثر كفاءة من عمليات أعمالها السابقة واحتفظت بها.
3. تقليل الموارد: تتيح خدمة XaaS المؤسسية للعديد من المؤسسات تقليل الموارد اللازمة لتشغيل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات القديمة. مع زيادة أحمال التشغيل في السحابة، أصبحت الأجهزة القديمة مثل مراكز البيانات الموجودة في الموقع ومحركات الأقراص الصلبة (HDD) والخوادم زائدة عن الحاجة.
4. زيادة الكفاءة: يساعد نقل أحمال التشغيل إلى السحابة المؤسسات على تبسيط عملياتها التجارية وجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة. في نموذج السحابة، يمكن إعادة تخصيص موظفي تكنولوجيا المعلومات من الصيانة إلى المزيد من المشاريع الاستراتيجية والدعم الفني. تشمل خدمات تكنولوجيا المعلومات الشائعة التي يمكن الاستعانة بمصادر خارجية لها في إطار XaaS توفير الخدمات والترقيات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
5. تحول رقمي أسرع: تسمح نماذج XaaS للمؤسسات بتبني التقنيات الجديدة بسرعة والبقاء في طليعة صناعاتها. وينعكس هذا الاعتماد السريع للخدمات السحابية بشكل أساسي في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث تتيح قابلية التوسع المعززة التي توفرها XaaS للمستخدمين الوصول إلى التقنيات الجديدة بشكل أسرع من خلال السحابة، مما يسهل الطريق نحو الابتكار.
على الرغم من أن الفوائد التجارية لاعتماد نهج XaaS مقنعة، فإنها تجلب أيضًا تحديات يجب أن تكون المؤسسات على دراية بها.
1. المرونة: نظرًا لأن جميع التطبيقات والخدمات والحلول في إطار عمل XaaS تعتمد على السحابة واتصال قوي بالإنترنت، فإن أي انقطاع في الاتصال يمكن أن يسبب مشاكل.
2.الشفافية : المؤسسات التي تنقل قدراتها وخدماتها الأساسية إلى السحابة لا تتمتع برؤية كاملة لممارسات التشغيل والبنية التحتية للموردين.
3. التبعية: يمكن الاستحواذ على مقدمي الخدمات السحابية (CSPs) ومقدمي الخدمات المدارة (MSPs) الذين يشكلون أساس نماذج الخدمات المقدمة كخدمة XaaS، أو التوقف عن العمل أو التعرض للعديد من الاضطرابات الأخرى مثل أي عمل آخر. يجب على الشركات التي تختار مقدم الخدمات السحابية أو مقدم الخدمات المدارة أن تنظر بعناية في تاريخه وموثوقيته قبل الموافقة على أي التزام طويل الأجل معه.
4. الأمن: غالبًا ما يكون أمن بيانات العملاء والزبائن والمستخدمين من أهم اهتمامات المؤسسات التي تتحول إلى نموذج XaaS. كل يوم، تفصّل عناوين جديدة قضايا الأمن الإلكتروني واختراقات أمن البيانات في الشركات الكبرى. إذا حصلت شركة توريد من جهة خارجية، مثل مقدم خدمات الاتصالات (CSP) أو مقدم خدمات الاستضافة (MSP)، على اختراق أمني، فذلك يمكن أن يضع بيانات عملائها ومراعاتها في المخاطر.
لنشر قدرات XaaS بشكل فعال عبر مؤسستهم، يحتاج قادة الأعمال إلى اعتماد نهج متعمد ومدروس. غالباً ما يكون الموظفون الذين يؤدون مهامهم بطريقة واحدة لسنوات طويلة مقاومين بطبيعتهم للتغيير، حتى لو كانوا يعلمون أنه منطقي من الناحية العملية. يجب على الشركات أن تضع في اعتبارها أن XaaS تعمل بشكل أفضل مع مشاركة المستخدم وقد يستغرق ذلك وقتًا وصبرًا.
فيما يلي نهج خطوة بخطوة يمكن للمؤسسات اتباعه لمساعدتها على تنفيذ XaaS بفعالية:
قبل حتى التخطيط لنشر XaaS، ينبغي لقادة الأعمال التحدث إلى الأطراف المعنية وتوضيح ما يأملون في تحقيقه. يعد التحول الرقمي وتقليل التكاليف وزيادة الابتكار من الأمثلة الشائعة للمزايا التي يمكن تحقيقها من خلال تنفيذ XaaS.
من الأخطاء الشائعة التي ترتكبها المؤسسات الحريصة على التحول إلى نموذج XaaS محاولة ترحيل كل شيء إلى السحابة مرة واحدة. بعض البنى التحتية أسهل وأسرع في الترحيل من غيرها، ووجود استراتيجية مدروسة جيدًا لكل خدمة أو تطبيق أو حل أمر بالغ الأهمية.
عندما تتغير الخدمات الهامة والعمليات التجارية، يمكن أن تؤثر على الجميع في الشركة. من العملاء ومستخدمي منتجاتك وخدماتك إلى الموظفين والمديرين والمديرين التنفيذيين في الإدارة العليا، تأكد من أن الجميع على دراية بكيفية تأثير الانتقال إلى XaaS عليهم. إذا احتاج الموظفون أو العملاء إلى تدريب خاص، فتأكد من أن لديهم حق الوصول إليه وأي موارد إضافية قد يحتاجون إليها لبدء العمل والتشغيل على إطار عمل XaaS.
يمكن القول إن اختيار الموردين المناسبين لتنفيذ XaaS هو أهم خطوة في هذه العملية. عند اختيار مورّد، تأكد من أن لديه تاريخًا قويًا من التنفيذ والدعم، خاصةً عند نشر بنية تحتية جديدة يجب أن تتصل بالبنية التحتية الحالية. تخفيف المخاطر هو قدرة مهمة أخرى يجب البحث عنها. يجب أن يكون موفرو XaaS الأقوياء على دراية كاملة بممارسات التعافي من الكوارث (DRaaS) وأن لديهم بروتوكولات النسخ الاحتياطي للبيانات.
بمجرد إعداد إطار عمل XaaS وتشغيله لمدة، ستحتاج إلى طريقة واضحة لقياس أدائه. تساعد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) على قياس نجاح تنفيذ XaaS. يمكن أن تتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية العديد من المزايا الرئيسية التي تتوقع تحقيقها من خلال XaaS، مثل خفض التكاليف، وتحسين الكفاءات، وزيادة الابتكار.
XaaS هو مصطلح واسع النطاق يغطي مختلف الخدمات والحلول التي تحتاجها المؤسسات للعمل. من SaaS الشائعة على نطاق واسع إلى الحاويات كخدمة (CaaS) الأقل شيوعًا، تدعم العديد من الخدمات والحلول الشائعة إطار عمل XaaS.
البرامج كخدمة (SaaS) هو برنامج تطبيقي مستضاف على السحابة ويستخدم عبر اتصال بالإنترنت عن طريق متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول. يتحمل مقدمو خدمات SaaS مسؤولية تشغيل تطبيقات SaaS وإدارتها وصيانتها، وعادةً ما يشترك العميل على أساس شهري. SaaS هي خدمة XaaS الأكثر شيوعًا وتنفيذًا على نطاق واسع، مع أمثلة تتضمن التطبيقات التي يستخدمها ملايين الأشخاص كل يوم، مثل Zoom و Slack و Adobe Creative Cloud (ACM) والمزيد.
البنية التحتية كخدمة (IaaS) هي شكل من أشكال الحوسبة السحابية التي توفر موارد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مثل الحوسبة والخوادم والأجهزة الافتراضية والشبكة والتخزين للمستهلكين على أساس الاشتراك. تحظى البنية التحتية كخدمة (IaaS) بشعبية كبيرة بين الشركات التي تبحث عن المساعدة في تحقيق أهداف التحول الرقمي لأنها تتيح لها توسيع نطاق الموارد صعوداً وهبوطاً بسهولة. تتضمن بعض حالات استخدام IaaS الأكثر شيوعًا النسخ الاحتياطي للبيانات واستردادها، واستضافة الويب ، وتبني السحابة المتعددة الهجينة.
PaaS هو نموذج الحوسبة السحابية الذي يمنح العملاء الأجهزة والبرمجيات والبنية التحتية التي يحتاجونها لتطوير التطبيقات وتشغيلها وإدارتها في السحابة. يستضيف مقدمو خدمات PaaS الخوادم والشبكات والتخزين وقواعد البيانات والبرامج وأنظمة التشغيل (OS) اللازمة ويسمحون للعملاء باستخدامها مقابل رسوم. ترجع شعبية PaaS بين المؤسسات الحديثة إلى حد كبير إلى أن PaaS تسمح للعملاء ببناء التطبيقات واختبارها ونشرها وتشغيلها وتحديثها وتوسيع نطاقها بسرعة أكبر وبتكلفة أقل مما لو كان عليهم إنشاء وإدارة منصتهم المحلية.
DBaaS، والمعروفة أيضًا باسم خدمة قاعدة البيانات المُدارة، هي نوع من خدمات قواعد البيانات المُدارة التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى نظام قاعدة البيانات السحابية واستخدامه دون شراء وإعداد أجهزتهم الخاصة أو تثبيت برامج قواعد البيانات الخاصة بهم. في نموذج DBaaS، يعتني مقدم الخدمات السحابية بكل شيء بدءًا من الترقيات الدورية إلى النسخ الاحتياطية إلى ضمان بقاء نظام قاعدة البيانات متاحًا وآمنًا على مدار الساعة.
CaaS هو نوع من الخدمات السحابية كخدمة XaaS التي تسمح للمطورين بإدارة ونشر التطبيقات التي يتم تشغيلها من خلال الحاويات، مما يتيح للشركات باختلاف أحجامها الوصول إلى حلول سحابية متنقلة وقابلة للتوسع بسهولة. تشتمل التطبيقات التي يتم تشغيلها من خلال الحاويات على رمز برمجي مجهّز بمكتبات نظام التشغيل والتبعيات المطلوبة لتشغيله فقط. فهي وحدات رشيقة وقابلة للتنفيذ يمكن تشغيلها على أي بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات.
يعد سطح المكتب كخدمة (DaaS) طريقة لتوفير بيئات سطح مكتب افتراضية كاملة للمستخدمين، بما في ذلك نظام التشغيل والتطبيقات والملفات وتفضيلات المستخدم من السحابة. في هذا النوع من نماذج XaaS، تعمل أجهزة سطح المكتب في virtual machines تتم استضافتها على البنية التحتية للحوسبة والتخزين والشبكة التي يديرها مزود السحابة.
الوظيفة كخدمة (FaaS) هي خدمة حوسبة سحابية تسمح للعملاء بتشغيل التعليمات البرمجية استجابة للأحداث دون إدارة البنية التحتية المعقدة المرتبطة عادة ببناء تطبيقات الخدمات المصغرة وبدء تشغيلها. عادةً ما تتطلب استضافة تطبيق برمجي على الإنترنت توفير وإدارة خادم افتراضي أو فعلي. باستخدام FaaS، تتم معالجة جميع الأجهزة المادية ونظام تشغيل Virtual Machines وإدارة برامج خادم الويب تلقائيًا بواسطة مزود الخدمة السحابية.
التخزين كخدمة (STaaS) هي خدمة مدارة حيث يشتري العملاء إمكانية الوصول إلى منصة تخزين بيانات مثل Dropbox أو Google Drive أو iCloud. غالبا ما يتم تقديم STaaS عبر السحابة العامة بموجب نموذج اشتراك يعتمد على الدفع حسب الاستخدام، ولكن يمكن أيضًا شراؤه من جانب عميل واحد وإعداده كبيئة محلية.
جرِّب الإصدار التجريبي المجاني من IBM API Connect أو تواصَل مع خبرائنا لمناقشة احتياجاتك. سواء أكنت جاهزًا لتحسين إدارة واجهات برمجة التطبيقات لديك أو تريد معرفة المزيد، نحن هنا لدعم التحول الرقمي لمؤسستك.
اكتشف الإمكانات الكاملة لعمليات التكامل مع الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. حدِّد موعدًا لاجتماع مع خبرائنا أو استكشف وثائق منتجاتنا للبدء.
عزِّز أعمالك باستخدام حلول المراسلة الآمنة وعالية الأداء من IBM MQ. ابدأ تجربتك المجانية أو تواصَل مع خبيرنا لاستكشاف كيفية تحويل العمليات باستخدام IBM MQ.
جرِّب نقل الملفات بشكل أسرع وأكثر أمانًا—بأي حجم وأي مسافة. جرِّب IBM Aspera اليوم وتمكَّن من تبسيط سير عمل البيانات بكفاءة عالية السرعة.
تمكَّن من تحويل عملك من خلال توصيل التطبيقات والبيانات دون عناء. ابدأ تجربتك المجانية اليوم وتعرَّف على كيفية تبسيط رحلة التكامل لديك باستخدام IBM App Connect.
تعمل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تعزيز المرونة عبر واجهات برمجة التطبيقات، والتطبيقات، والأحداث، والملفات، والعمليات بين الشركات (B2B)/التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI).
أطلِق العنان لإمكانات الأعمال مع حلول التكامل من IBM، والتي تربط التطبيقات والأنظمة للوصول إلى البيانات الحساسة بسرعة وأمان.
اكتشِف قدرات جديدة وعزِّز مرونة الأعمال من خلال خدمات IBM الاستشارية للسحابة. اكتشِف كيفية المشاركة في إنشاء الحلول وتسريع التحول الرقمي وتحسين الأداء من خلال استراتيجيات السحابة الهجينة والشراكات مع الخبراء.