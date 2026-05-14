تستخدم المؤسسات الصيانة المؤجلة لإدارة مواردها بصورة استراتيجية وتحديد أولويات احتياجات الصيانة.

بالإضافة إلى الصيانة المؤجلة، تعتمد المؤسسات غالبًا على أنواع أخرى من الصيانة، مثل الصيانة الوقائية، الصيانة التنبؤية ، والصيانة المجدولة، باعتبارها جزء من خطة الصيانة الشاملة.

وعلى الرغم من فعالية هذه الأنواع الثلاثة الأساسية من الصيانة، فإن القيود المفروضة على الموارد قد تجعل من الضروري تأجيل بعض أعمال الإصلاح إلى وقت لاحق، وهنا يأتي دور الصيانة المؤجلة. في برنامج صيانة مؤجلة فعّال، يُقيِّم مديرو المرافق وفرق الصيانة أولوياتهم التشغيلية، ويحددون مشكلات الصيانة التي تستدعي المعالجة الفورية وتلك التي يمكن تأجيلها.

في حين أن الصيانة المؤجلة قد تساعد الفرق على الحفاظ على أداء الأصول الحرجة، فإن تأجيل أعمال الإصلاح لفترات طويلة قد يؤدي إلى تراكم أعمال الصيانة المؤجلة. وعلاوة على ذلك، قد يؤدي ذلك إلى تعطل الأنظمة في نهاية المطاف، وتقصير العمر التشغيلي للأصول، وظهور مخاطر تتعلق بالسلامة. ووفقًا لدراسة حديثة، واجهت حكومات الولايات والحكومات المحلية في الولايات المتحدة خلال العام الماضي تراكمًا في تكاليف الصيانة المؤجلة اللازمة لإصلاح الطرق والجسور بلغ 105 مليارات دولار أمريكي.1