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إدارة الأصول

ما الصيانة التوجيهية؟

By Mesh Flinders , Ian Smalley
تاريخ النشر 14 مايو 2026

تعريف الصيانة المؤجلة

الصيانة المؤجلة هي ممارسة تأجيل تنفيذ مهام الصيانة اللازمة بسبب القيود المفروضة على الموارد، مثل التكاليف، أو نقص الكوادر، أو ضيق الوقت.

تستخدم المؤسسات الصيانة المؤجلة لإدارة مواردها بصورة استراتيجية وتحديد أولويات احتياجات الصيانة.

بالإضافة إلى الصيانة المؤجلة، تعتمد المؤسسات غالبًا على أنواع أخرى من الصيانة، مثل الصيانة الوقائية، الصيانة التنبؤية ، والصيانة المجدولة، باعتبارها جزء من خطة الصيانة الشاملة.

وعلى الرغم من فعالية هذه الأنواع الثلاثة الأساسية من الصيانة، فإن القيود المفروضة على الموارد قد تجعل من الضروري تأجيل بعض أعمال الإصلاح إلى وقت لاحق، وهنا يأتي دور الصيانة المؤجلة. في برنامج صيانة مؤجلة فعّال، يُقيِّم مديرو المرافق وفرق الصيانة أولوياتهم التشغيلية، ويحددون مشكلات الصيانة التي تستدعي المعالجة الفورية وتلك التي يمكن تأجيلها.

في حين أن الصيانة المؤجلة قد تساعد الفرق على الحفاظ على أداء الأصول الحرجة، فإن تأجيل أعمال الإصلاح لفترات طويلة قد يؤدي إلى تراكم أعمال الصيانة المؤجلة. وعلاوة على ذلك، قد يؤدي ذلك إلى تعطل الأنظمة في نهاية المطاف، وتقصير العمر التشغيلي للأصول، وظهور مخاطر تتعلق بالسلامة. ووفقًا لدراسة حديثة، واجهت حكومات الولايات والحكومات المحلية في الولايات المتحدة خلال العام الماضي تراكمًا في تكاليف الصيانة المؤجلة اللازمة لإصلاح الطرق والجسور بلغ 105 مليارات دولار أمريكي.1

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كيف تعمل الصيانة المؤجلة؟

وتطبق المؤسسات الصيانة المؤجلة عادةً ضمن نهج أشمل لإدارة الصيانة، يرتكز غالبًا على نظام إدارة الصيانة المحوسب. وتُعد منصات نظام إدارة الصيانة المحوسب حلولًا برمجية تعمل على أتمتة أوامر العمل، ومراقبة أداء الأصول، وتتبع أعمال الإصلاح المؤجلة في الوقت الفعلي.

وعند تطبيقها بصورة استراتيجية، تُكمّل الصيانة المؤجلة أنواع الصيانة الأخرى، ويمكن أن تساعد المؤسسات على إدارة مواردها المحدودة بكفاءة. وفيما يلي أربع ممارسات رئيسية تُسهم في التطبيق الناجح للصيانة المؤجلة:

1. تحديد أولويات الأصول

تبدأ الصيانة المؤجلة بعملية فعّالة لتحديد أولويات الأصول، حيث تُقيِّم فرق الصيانة طلبات الصيانة الواردة وتحدد المهام التي يجب إعطاؤها الأولوية وتلك التي يمكن تأجيلها. وخلال هذه المرحلة، يقيِّم فنيو الصيانة بعناية جوانب متعددة لطلب الإصلاح، بما في ذلك تأثيره التشغيلي، ومتطلبات قطع الغيار والعمالة، والموارد المتاحة.

وتُمنح الأولوية سريعًا لمهام الصيانة التي تشكل تهديدًا مباشرًا، مثل أعطال الأنظمة الكهربائية، وأعطال أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وغيرها من المخاطر المحتملة المتعلقة بالسلامة. أما المهام الأخرى، مثل تحديث الأنظمة أو التحسينات التجميلية، فيمكن تأجيلها.

2. إنشاء قائمة متراكمة لأعمال الصيانة المؤجلة

ويُعد وجود سجل منظم وسهل التتبع لأعمال الصيانة المؤجلة، يُدار بصورة مثالية باستخدام نظام إدارة الصيانة المحوسب، الركيزة الأساسية لبرنامج صيانة مؤجلة فعّال. وتساعد أدوات نظام إدارة الصيانة المحوسب الحديثة فرق الصيانة على متابعة حالة المهام المؤجلة في الوقت الفعلي، كما تُنبه الفنيين عند تجاوز المواعيد المحددة لتنفيذها.

ويمكن أن تصبح مهام الصيانة المؤجلة أيضًا مؤشرًا رئيسيًا يستخدمه أصحاب المصلحة لتقييم فعالية استراتيجية إدارة الأصول المؤسسية (EAM). وتتيح منصات أدوات نظام إدارة الصيانة تخصيص الموارد بصورة استراتيجية بدلًا من اتباع نهج تفاعلي مما يمكّن مديري الصيانة من تأجيل المهام غير الحرجة لتلبية متطلبات الميزانية.

3. دمج الصيانة الوقائية

وغالبًا ما ترتبط الصيانة المؤجلة ارتباطًا وثيقًا بالصيانة الوقائية، وهي نهج صيانة يعتمد فيه الفنيون على سجلات الصيانة لإصلاح الأصول بصورة استباقية قبل تعرضها للأعطال. وعند تطبيقها بالشكل الصحيح، تقلل الصيانة الوقائية من احتمالية الأعطال والتوقف غير المخطط له، وتُطيل العمر التشغيلي للأصول..

إلا أنه عندما تؤجل فرق الصيانة تنفيذ مهام الصيانة الوقائية بسبب قيود الموارد أو الميزانية، تزداد مخاطر التوقف غير المخطط له. كما أن تأجيل المهام الروتينية، مثل التشحيم، وعمليات الفحص، واستبدال المكونات، قد يؤثر في كفاءة الأصول ويؤدي إلى تسارع معدلات التآكل والاستهلاك في بعض أنواعها.

4. مراقبة أعمال الصيانة الطارئة

ولعل أكثر المؤشرات دلالة عند قياس نجاح برنامج الصيانة المؤجلة هو عدد أعمال الصيانة الطارئة التي تضطر فرق الصيانة إلى تنفيذها نتيجة لممارساتها في إدارة الصيانة. عند ممارسة ذلك جنبا إلى جنب مع الصيانة الوقائية والمخططة،فإن تراكم الأعمال المؤجلة لا يصل إلى الحد الذي تتسبب معه الأعطال وتعطل الأنظمة في الحاجة إلى تنفيذ أعمال صيانة طارئة.

ويعد سير عمل المؤجلة الذي يؤدي إلى كثرة أعمال الصيانة الطارئة مؤشرًا على وجود خلل جوهري في البرنامج، وأنه يحتاج إلى إعادة تقييم.

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فوائد الصيانة المؤجلة

وعلى الرغم من أن الصيانة المؤجلة غالبًا ما تُناقش في سياق سلبي بسبب ما قد تسببه من أعطال للمعدات وتعطل للأنظمة، فإنها توفر للمؤسسات عدة مزايا واضحة مقارنةً بأنواع الصيانة الأخرى. ففي السياق المناسب، يُعد تأجيل الصيانة قرارًا استراتيجيًا يدعم أهدافًا تنظيمية أوسع، مثل تعزيز المرونة التشغيلية أو إدارة قيود ميزانية الصيانة.

وفيما يلي أبرز مزايا الصيانة المؤجلة على مستوى المؤسسة:

  • تقليل الانقطاعات: في الصناعات التي تُعد فيها جاهزية الأصول أمرًا بالغ الأهمية، وقد تؤدي فيها حتى دقائق قليلة من التوقف إلى ارتفاع التكاليف، تعتمد المؤسسات على الصيانة المؤجلة. لضمان عدم تعطيل أنشطة الصيانة لعملياتها الأساسية. ففي قطاعات السيارات والطيران وتجهيز الأغذية، على سبيل المثال، قد تكون عمليات الإيقاف أكثر تكلفة من الإصلاحات، مما يدفع مديري الصيانة إلى تأجيل صيانة بعض الأصول للحفاظ على استمرار خطوط الإنتاج.
  • خفض تكاليف الصيانة: رغم أن تأجيل الإصلاحات لفترات طويلة قد يؤدي إلى أعطال مفاجئة وتوقف مكلف، فإن تأجيل صيانة بعض الأصول غير الحرجة يساعد أيضًا على تقليل تكاليف الصيانة. فليست جميع الأصول بحاجة إلى المستوى نفسه من أعمال الصيانة طوال دورة حياتها. وفي بعض الحالات، يكون من الأكثر جدوى تأجيل صيانة هذه الأصول مع اقترابها من نهاية عمرها التشغيلي أو موعد استبدالها.
  • اكتساب رؤى أعمق: يتيح استخدام نظام إدارة الصيانة المحوسب لإنشاء قائمة بالأعمال المؤجلة وتتبعها للمؤسسات استخلاص رؤى قيّمة حول مدى إسهام أنشطة الصيانة في تحقيق القيمة. كما يساعد تتبع أعمال الصيانة المؤجلة بمرور الوقت الفرق على تحديد احتياجات الصيانة والاستجابة لنقص الموارد. وتُسهم هذه الرؤى في تحسين تخطيط ميزانيات الصيانة المستقبلية وتحديد أولويات الاستثمارات والتخطيط الرأسمالي بكفاءة أكبر.
  • تنفيذ الترقيات بكفاءة أعلى: تساعد الصيانة المؤجلة أيضًا الفرق على تحديد فرص تجميع الترقيات، وهي ممارسة تُؤجَّل فيها الترقيات الفردية التي لا تؤثر في أداء الأصل حتى يمكن تنفيذ عدة ترقيات معًا في وقت واحد. ويساعد تجميع الترقيات على خفض تكاليف الصيانة الإجمالية وتحسين حالة العديد من الأصول مقارنةً بتنفيذ كل ترقية على حدة.

تحديات الصيانة المؤجلة

ورغم مزاياها، فإن الصيانة المؤجلة تطرح تحديات مهمة قد تؤثر في العمليات الأساسية للمؤسسة إذا لم تُدار بصورة سليمة، ومن أبرزها:

وفي ما يأتي بعضًا من أكثرها شيوعًا:

  • ارتفاع التكلفة الإجمالية للملكية TCO تُعد التكلفة الإجمالية للملكية مؤشرًا يعكس التكلفة الكاملة لامتلاك الأصل طوال دورة حياته، بما في ذلك التوريد، والتركيب، والصيانة، والتوقف عن العمل، والتكاليف المرتبطة بنهاية العمر التشغيلي وبينما قد يحقق تأجيل بعض أنشطة الصيانة بصورة استراتيجية فوائد قصيرة الأجل، فإن تراكم الإصلاحات وحدوث الأعطال غير المتوقعة قد يؤديان إلى زيادة كبيرة في التكلفة الإجمالية للملكية.
  • الأعطال وتعطل الأنظمة: عندما تؤجل فرق الصيانة أعمال الصيانة الروتينية والوقائية بهدف خفض التكاليف قصيرة الأجل، فإنها تزيد من احتمال حدوث أعطال مفاجئة. وغالبًا ما تؤدي أعطال الأصول الناتجة عن إهمال الإصلاحات أو الترقيات إلى توقف غير مخطط له، وهو ما قد يترتب عليه آثار مالية وسمعية كبيرة بحسب مدى حرجية الأصل.
  • مخاطر السلامة: تمثل مخاطر السلامة أحد التحديات المستمرة المرتبطة بالصيانة المؤجلة. فالإفراط في تأجيل الإصلاحات الضرورية يجعل الأنظمة والمعدات أقل موثوقية، مما يخلق ظروفًا خطرة على العاملين. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك مشكلات الأنظمة الكهربائية، والعيوب الإنشائية في المرافق، وأعطال المعدات.
  • زيادة أوجه القصور التشغيلية: تواجه جميع المؤسسات قدرًا من أوجه القصور في برامج الصيانة لديها، إلا أن الصيانة المؤجلة قد تؤدي إلى تفاقم هذه المشكلات. عندما لا تُتتبَّع الأعمال المؤجلة باستخدام نظام إدارة الصيانة المحوسب حديث، فقد تتراكم أعمال الصيانة إلى حد تفقد معه الفرق القدرة على متابعة المهام المطلوب تنفيذها. وعندئذٍ تضطر فرق الصيانة إلى العمل بأسلوب تفاعلي، فتُجري إصلاحات طارئة بصورة متكررة للحفاظ على تشغيل الأصول ومنع تعطلها، بدلًا من اتباع نهج صيانة استباقية أكثر استراتيجية.

أمثلة على الصيانة المؤجلة حسب القطاع

ورغم أن الصيانة المؤجلة ليست بالشيوع نفسه الذي تحظى به أنواع الصيانة الأخرى المرتبطة بالتقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT)، إلا أن الصيانة المؤجلة لا تزال عنصرًا مهمًا. في العديد من القطاعات التي تعتمد على أصول كبيرة ومرتفعة التكلفة.

وفيما يلي خمسة من أبرز تطبيقات الصيانة المؤجلة حسب القطاع:

العقارات التجارية

يواجه مديرو المرافق المسؤولون عن المباني التجارية الكبيرة، والحُرُم الجامعية، والبنية التحتية العامة احتياجات صيانة متنافسة عديدة في ظل ميزانيات محدودة.

وغالبًا ما يمكن تأجيل مهام الصيانة غير الحرجة، مثل التحسينات الجمالية والإصلاحات الإنشائية البسيطة، حتى تتمكن فرق الصيانة من التركيز على الإصلاحات التي تعالج مخاطر السلامة الكبيرة واحتمالات تعطل الأنظمة.

الرعاية الصحية

يجب أن يقتصر تأجيل أعمال الصيانة في قطاع الرعاية الصحية على الأجهزة التي لا يؤثر تأجيل صيانتها في صحة المرضى أو يعرّضها للخطر.

ويعطي مديرو الصيانة في مرافق الرعاية الصحية الأولوية للأنظمة عالية الخطورة لمعالجتها فورًا، بينما يؤجلون مهام الصيانة غير الحرجة الخاصة بالأصول الأقل أهمية إلى وقت لاحق، مما يساعد على خفض التكاليف وتخصيص الموارد المحدودة بصورة أكثر استراتيجية.

التصنيع الصناعي

يعتمد مشغلو الصيانة في قطاع التصنيع الصناعي على الصيانة المؤجلة للحفاظ على استمرار خطوط الإنتاج وتشغيل الأصول الحرجة في قطاع تكون فيه تكلفة التوقف عن العمل غالبًا أعلى من تكلفة تدهور المعدات.

فعلى سبيل المثال، في مصنع صناعي كبير، تؤجل فرق الصيانة عادةً المهام التي لا تستوفي أحد الشروط الثلاثة التالية:

  • أن يظل الأصل يعمل ضمن المعلمات التشغيلية المخطط لها.
  • أن يكون نمط فشل الأصل بطيء التطور ولا يتأثر بالإصلاح المقترح.
  • ألا يشكل الأصل خطرًا مباشرًا على سلامة العاملين أو على جودة المنتج.

مرافق الخدمات

يعتمد قطاع المرافق على الصيانة المؤجلة بصورة استراتيجية لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة في إدارة الأصول الكبيرة والمعقدة، مثل محطات توليد الكهرباء، وخطوط نقل الطاقة، والسدود الكهرومائية، وأسطول المركبات.

ولا تؤجل فرق صيانة المرافق أعمال الصيانة إلا عندما يكون ذلك آمنًا، مع التأكد من أن الإصلاحات المؤجلة لن تؤدي إلى انقطاع إنتاج الطاقة أو زيادة المخاطر التي يتعرض لها العاملون.

النفط والغاز

في قطاع النفط والغاز، تُعد الصيانة المؤجلة أسلوبًا منظمًا يخضع لإدارة دقيقة للمخاطر، تستخدمه الفرق للحفاظ على استمرار تشغيل المضخات والآبار وتدفق خطوط الأنابيب مع التحكم في تكاليف الصيانة.

وتُعد منشآت النفط والغاز أصولًا كثيفة رأس المال يجب أن تعمل بصورة مستمرة لدعم احتياجات الأعمال. ولذلك، يدمج المشغلون وفرق الصيانة في هذه المنشآت الصيانة المؤجلة ضمن عملياتهم بصورة استراتيجية لتحقيق أقصى إنتاجية وتقليل فترات التوقف.

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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