الصيانة المؤجلة هي ممارسة تأجيل تنفيذ مهام الصيانة اللازمة بسبب القيود المفروضة على الموارد، مثل التكاليف، أو نقص الكوادر، أو ضيق الوقت.
تستخدم المؤسسات الصيانة المؤجلة لإدارة مواردها بصورة استراتيجية وتحديد أولويات احتياجات الصيانة.
بالإضافة إلى الصيانة المؤجلة، تعتمد المؤسسات غالبًا على أنواع أخرى من الصيانة، مثل الصيانة الوقائية، الصيانة التنبؤية ، والصيانة المجدولة، باعتبارها جزء من خطة الصيانة الشاملة.
وعلى الرغم من فعالية هذه الأنواع الثلاثة الأساسية من الصيانة، فإن القيود المفروضة على الموارد قد تجعل من الضروري تأجيل بعض أعمال الإصلاح إلى وقت لاحق، وهنا يأتي دور الصيانة المؤجلة. في برنامج صيانة مؤجلة فعّال، يُقيِّم مديرو المرافق وفرق الصيانة أولوياتهم التشغيلية، ويحددون مشكلات الصيانة التي تستدعي المعالجة الفورية وتلك التي يمكن تأجيلها.
في حين أن الصيانة المؤجلة قد تساعد الفرق على الحفاظ على أداء الأصول الحرجة، فإن تأجيل أعمال الإصلاح لفترات طويلة قد يؤدي إلى تراكم أعمال الصيانة المؤجلة. وعلاوة على ذلك، قد يؤدي ذلك إلى تعطل الأنظمة في نهاية المطاف، وتقصير العمر التشغيلي للأصول، وظهور مخاطر تتعلق بالسلامة. ووفقًا لدراسة حديثة، واجهت حكومات الولايات والحكومات المحلية في الولايات المتحدة خلال العام الماضي تراكمًا في تكاليف الصيانة المؤجلة اللازمة لإصلاح الطرق والجسور بلغ 105 مليارات دولار أمريكي.1
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وتطبق المؤسسات الصيانة المؤجلة عادةً ضمن نهج أشمل لإدارة الصيانة، يرتكز غالبًا على نظام إدارة الصيانة المحوسب. وتُعد منصات نظام إدارة الصيانة المحوسب حلولًا برمجية تعمل على أتمتة أوامر العمل، ومراقبة أداء الأصول، وتتبع أعمال الإصلاح المؤجلة في الوقت الفعلي.
وعند تطبيقها بصورة استراتيجية، تُكمّل الصيانة المؤجلة أنواع الصيانة الأخرى، ويمكن أن تساعد المؤسسات على إدارة مواردها المحدودة بكفاءة. وفيما يلي أربع ممارسات رئيسية تُسهم في التطبيق الناجح للصيانة المؤجلة:
تبدأ الصيانة المؤجلة بعملية فعّالة لتحديد أولويات الأصول، حيث تُقيِّم فرق الصيانة طلبات الصيانة الواردة وتحدد المهام التي يجب إعطاؤها الأولوية وتلك التي يمكن تأجيلها. وخلال هذه المرحلة، يقيِّم فنيو الصيانة بعناية جوانب متعددة لطلب الإصلاح، بما في ذلك تأثيره التشغيلي، ومتطلبات قطع الغيار والعمالة، والموارد المتاحة.
وتُمنح الأولوية سريعًا لمهام الصيانة التي تشكل تهديدًا مباشرًا، مثل أعطال الأنظمة الكهربائية، وأعطال أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وغيرها من المخاطر المحتملة المتعلقة بالسلامة. أما المهام الأخرى، مثل تحديث الأنظمة أو التحسينات التجميلية، فيمكن تأجيلها.
ويُعد وجود سجل منظم وسهل التتبع لأعمال الصيانة المؤجلة، يُدار بصورة مثالية باستخدام نظام إدارة الصيانة المحوسب، الركيزة الأساسية لبرنامج صيانة مؤجلة فعّال. وتساعد أدوات نظام إدارة الصيانة المحوسب الحديثة فرق الصيانة على متابعة حالة المهام المؤجلة في الوقت الفعلي، كما تُنبه الفنيين عند تجاوز المواعيد المحددة لتنفيذها.
ويمكن أن تصبح مهام الصيانة المؤجلة أيضًا مؤشرًا رئيسيًا يستخدمه أصحاب المصلحة لتقييم فعالية استراتيجية إدارة الأصول المؤسسية (EAM). وتتيح منصات أدوات نظام إدارة الصيانة تخصيص الموارد بصورة استراتيجية بدلًا من اتباع نهج تفاعلي مما يمكّن مديري الصيانة من تأجيل المهام غير الحرجة لتلبية متطلبات الميزانية.
وغالبًا ما ترتبط الصيانة المؤجلة ارتباطًا وثيقًا بالصيانة الوقائية، وهي نهج صيانة يعتمد فيه الفنيون على سجلات الصيانة لإصلاح الأصول بصورة استباقية قبل تعرضها للأعطال. وعند تطبيقها بالشكل الصحيح، تقلل الصيانة الوقائية من احتمالية الأعطال والتوقف غير المخطط له، وتُطيل العمر التشغيلي للأصول..
إلا أنه عندما تؤجل فرق الصيانة تنفيذ مهام الصيانة الوقائية بسبب قيود الموارد أو الميزانية، تزداد مخاطر التوقف غير المخطط له. كما أن تأجيل المهام الروتينية، مثل التشحيم، وعمليات الفحص، واستبدال المكونات، قد يؤثر في كفاءة الأصول ويؤدي إلى تسارع معدلات التآكل والاستهلاك في بعض أنواعها.
ولعل أكثر المؤشرات دلالة عند قياس نجاح برنامج الصيانة المؤجلة هو عدد أعمال الصيانة الطارئة التي تضطر فرق الصيانة إلى تنفيذها نتيجة لممارساتها في إدارة الصيانة. عند ممارسة ذلك جنبا إلى جنب مع الصيانة الوقائية والمخططة،فإن تراكم الأعمال المؤجلة لا يصل إلى الحد الذي تتسبب معه الأعطال وتعطل الأنظمة في الحاجة إلى تنفيذ أعمال صيانة طارئة.
ويعد سير عمل المؤجلة الذي يؤدي إلى كثرة أعمال الصيانة الطارئة مؤشرًا على وجود خلل جوهري في البرنامج، وأنه يحتاج إلى إعادة تقييم.
وعلى الرغم من أن الصيانة المؤجلة غالبًا ما تُناقش في سياق سلبي بسبب ما قد تسببه من أعطال للمعدات وتعطل للأنظمة، فإنها توفر للمؤسسات عدة مزايا واضحة مقارنةً بأنواع الصيانة الأخرى. ففي السياق المناسب، يُعد تأجيل الصيانة قرارًا استراتيجيًا يدعم أهدافًا تنظيمية أوسع، مثل تعزيز المرونة التشغيلية أو إدارة قيود ميزانية الصيانة.
وفيما يلي أبرز مزايا الصيانة المؤجلة على مستوى المؤسسة:
ورغم مزاياها، فإن الصيانة المؤجلة تطرح تحديات مهمة قد تؤثر في العمليات الأساسية للمؤسسة إذا لم تُدار بصورة سليمة، ومن أبرزها:
وفي ما يأتي بعضًا من أكثرها شيوعًا:
ورغم أن الصيانة المؤجلة ليست بالشيوع نفسه الذي تحظى به أنواع الصيانة الأخرى المرتبطة بالتقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT)، إلا أن الصيانة المؤجلة لا تزال عنصرًا مهمًا. في العديد من القطاعات التي تعتمد على أصول كبيرة ومرتفعة التكلفة.
وفيما يلي خمسة من أبرز تطبيقات الصيانة المؤجلة حسب القطاع:
يواجه مديرو المرافق المسؤولون عن المباني التجارية الكبيرة، والحُرُم الجامعية، والبنية التحتية العامة احتياجات صيانة متنافسة عديدة في ظل ميزانيات محدودة.
وغالبًا ما يمكن تأجيل مهام الصيانة غير الحرجة، مثل التحسينات الجمالية والإصلاحات الإنشائية البسيطة، حتى تتمكن فرق الصيانة من التركيز على الإصلاحات التي تعالج مخاطر السلامة الكبيرة واحتمالات تعطل الأنظمة.
يجب أن يقتصر تأجيل أعمال الصيانة في قطاع الرعاية الصحية على الأجهزة التي لا يؤثر تأجيل صيانتها في صحة المرضى أو يعرّضها للخطر.
ويعطي مديرو الصيانة في مرافق الرعاية الصحية الأولوية للأنظمة عالية الخطورة لمعالجتها فورًا، بينما يؤجلون مهام الصيانة غير الحرجة الخاصة بالأصول الأقل أهمية إلى وقت لاحق، مما يساعد على خفض التكاليف وتخصيص الموارد المحدودة بصورة أكثر استراتيجية.
يعتمد مشغلو الصيانة في قطاع التصنيع الصناعي على الصيانة المؤجلة للحفاظ على استمرار خطوط الإنتاج وتشغيل الأصول الحرجة في قطاع تكون فيه تكلفة التوقف عن العمل غالبًا أعلى من تكلفة تدهور المعدات.
فعلى سبيل المثال، في مصنع صناعي كبير، تؤجل فرق الصيانة عادةً المهام التي لا تستوفي أحد الشروط الثلاثة التالية:
يعتمد قطاع المرافق على الصيانة المؤجلة بصورة استراتيجية لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة في إدارة الأصول الكبيرة والمعقدة، مثل محطات توليد الكهرباء، وخطوط نقل الطاقة، والسدود الكهرومائية، وأسطول المركبات.
ولا تؤجل فرق صيانة المرافق أعمال الصيانة إلا عندما يكون ذلك آمنًا، مع التأكد من أن الإصلاحات المؤجلة لن تؤدي إلى انقطاع إنتاج الطاقة أو زيادة المخاطر التي يتعرض لها العاملون.
في قطاع النفط والغاز، تُعد الصيانة المؤجلة أسلوبًا منظمًا يخضع لإدارة دقيقة للمخاطر، تستخدمه الفرق للحفاظ على استمرار تشغيل المضخات والآبار وتدفق خطوط الأنابيب مع التحكم في تكاليف الصيانة.
وتُعد منشآت النفط والغاز أصولًا كثيفة رأس المال يجب أن تعمل بصورة مستمرة لدعم احتياجات الأعمال. ولذلك، يدمج المشغلون وفرق الصيانة في هذه المنشآت الصيانة المؤجلة ضمن عملياتهم بصورة استراتيجية لتحقيق أقصى إنتاجية وتقليل فترات التوقف.
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1 State and Local Governments Face USD105 Billion in Deferred Maintenance, Pew Charitable Trusts, May 2025