ما المقصود بتحسين القوى العاملة في مراكز الاتصالات؟

على عكس أساليب إدارة القوى العاملة التقليدية التي تركِّز بشكل ضيق على الجدولة والتوظيف، يشمل تحسين القوى العاملة الحديثة في مراكز الاتصالات رؤية شاملة لأداء الوكلاء. بشكل متزايد، يعمل على دمج أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم الوكلاء البشريين في الوقت الفعلي. من الناحية المثالية، تجمع هذه الممارسة بين التوقعات والجدولة ومراقبة الجودة وإدارة الأداء وتحليلات سير العمل في إطار عمل موحَّد يؤدي إلى التحسين المستمر عبر كل جانب من جوانب تفاعل العملاء.

تعتمد مراكز الاتصالات على أدوات مختلفة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين عملياتها. ولكن مدى القيمة التي تحققها هذه التطبيقات يعتمد بشكل كبير على كيفية تصميمها. على سبيل المثال، تتوقع مؤسسة Gartner أن يصبح تنسيق المبيعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي معيارًا بحلول عام 2027. ومع ذلك، تُشير الشركة إلى أن 49% من البائعين يشعرون بالإرهاق من كثرة الأدوات التكنولوجية المتاحة لهم، ويقولون إن ذلك يؤثِّر في تحقيقهم للحصص المقررة.

يعمل تحسين القوى العاملة الفعَّال على تبسيط العمليات من خلال تدخلات محددة تستند إلى أسلوب عمل مديري مراكز الاتصالات. يوفر هذا النهج أدوات سياقية بسيطة للموظفين على امتداد رحلة العميل - من خلال تحسين تجربة الموظف مع الحفاظ على خفض التكاليف. بالنسبة إلى معظم مراكز الاتصالات، يُعَد النهج المتوازن أمرًا بالغ الأهمية. ضمان أن تتولى الأتمتة المهام الروتينية بكفاءة، مع منح الوكلاء الوقت لتقديم خدمة متعاطفة ومخصصة تعزز ولاء العملاء وتدعم نمو الأعمال.