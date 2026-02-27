يتم تحليل محادثة العميل في الوقت الفعلي باستخدام خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) المستندة إلى السحابة لصياغة أفضل مسار سؤال يجب على الوكيل اتباعه فوراً. العلامة الوحيدة المرئية للارتباطات المعقدة بين الأنماط النصية وبيانات العميل التي تتكشف في الخلفية هي "أفضل سؤال ممكن" الذي يتم الإشارة إليه على شاشة الوكيل.
سعى Mizuho Bank, Ltd. إلى تعزيز التفاعلات الفعالة للغاية مع العملاء من خلال إدخال الذكاء والقدرة على التعرف على الصوت مباشرةً في المحادثة لتوجيه تدفق المعلومات بشكل ديناميكي.
يمكن تحليل محادثة العميل في الوقت الحقيقي باستخدام خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) المستندة إلى السحابة لصياغة أفضل مسار سؤال يجب أن يتبعه الوكيل فوراً.
احتاج Mizuho Bank إلى تحسين فعالية وكلاء مركز الاتصال. كان التحدي الرئيسي الكامن وراء ذلك هو تعقيد المعلومات التي يحتاج الوكلاء إلى تصفحها لتوجيه العملاء خلال جلسة مكالمة واردة. على الرغم من أن معظم الوكلاء المخضرمين وذوي الخبرة لديهم الإلمام اللازم "لقراءة" احتياجات العملاء بسرعة من خلال التبادل، إلا أن غالبية الوكلاء - وخاصة المتدربين الجدد - لم يكن لديهم ذلك.
في الأساس، أراد البنك تعزيز أداء الوكيل من خلال إضافة طبقة من الأتمتة والذكاء من شأنها أن تؤدي الارتباطات المنطقية التي كان على الوكلاء القيام بها بفعالية أثناء المكالمة. بدلاً من الاعتماد على تجربة الوكيل، والتي يمكن أن تختلف بشكل كبير، أراد البنك تحديد وتحليل القرائن السياقية أثناء سير المحادثة واستخدام الرؤى لتوجيه مناقشات الوكيل في الوقت الفعلي.
استعان بنك Mizuho Bank بشركة IBM Research لتطوير حل تحسين الاتصال بالعملاء فريد من نوعه يستخدم تقنية التعرف على الكلام المتقدمة وبرنامج تحليلات المحتوى IBM Watson ويعمل على البنية التحتية للخدمة السحابية SoftLayer. بعد تحويل صوت العميل إلى بيانات نصية، يطبق الحل خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) على كل تفاعل لاستنتاج احتياجات أو أهداف العميل المحددة في كل نقطة من المحادثة. تعمل خوارزميات الارتباط على سجلات خدمة العملاء التاريخية ثم تضع الاستجابة المثلى، التي تقدم في الوقت الحقيقي كموجِّه على شاشة الوكيل. بناءً على دقة الارتباط المقاسة، يقوم الحل باستمرار "بالتعليم الذاتي" من خلال تكييف الخوارزميات.
يقلل الحل من متوسط مدة تفاعلات العملاء بأكثر من 6 في المئة من خلال تمكين وكلاء مراكز الاتصال من استشعار احتياجات العملاء والاستجابة لها بكفاءة أكبر. من خلال تقديم تجربة أكثر إرضاءً وتخصيصًا، يزيد الحل من الاحتفاظ بالعملاء.
يقلل الحل أيضًا من متطلبات تدريب مركز الاتصال بشكل كبير من خلال استخدام تحليلات المحتوى في الوقت الفعلي لزيادة معرفة الموظفين.
يقع مقر Mizuho Bank Ltd. في طوكيو، وهو وحدة متكاملة للبنوك التجارية والشركات في مجموعة Mizuho Financial Group، وهي واحدة من أكبر شركات الخدمات المالية في اليابان. مع أكثر من 500 فرع ، يُعد Mizuho Bank البنك الوحيد الذي لديه فروع في كل محافظة في اليابان.
لمعرفة المزيد عن Watson، يرجى الاتصال بممثل IBM أو شريك أعمال IBM.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2016. IBM Systems, Route 100, Somers, NY 10589.
أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، يوليو 2016.
تُعَد IBM وشعار IBM وibm.com وGlobal Technology Services وSoftLayer وWatson علامات تجارية لشركة International Business Machines Corp.، مسجلة في العديد من الاختصاصات القضائية في جميع أنحاء العالم. قد تكون أسماء منتجات وخدمات أخرى علامات تجارية تابعة لشركة IBM أو لشركات أخرى. تتوفر القائمة الحالية للعلامات التجارية لشركة IBM على الويب ضمن علامة التبويب "معلومات حقوق النشر والعلامات التجارية" على الرابط www.ibm.com/sa-ar/legal/copyright-trademark.
يصبح هذا المستند ساريًا بدءًا من تاريخ النشر الأول، ويجوز لشركة IBM تغييره في أي وقت. لا تتوفر بعض العروض في بعض الدول التي تعمل فيها IBM.
المعلومات الواردة في هذا المستند تُقدَّم "كما هي" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية، مثل جميع ضمانات الصلاحية التجارية، أو الملاءمة لغرض معين، أو الضمانات والشروط الخاصة بعدم انتهاك حقوق الأطراف الأخرى. تشتمل منتجات IBM على ضمان وفقًا لشروط الاتفاقيات التي تُوفَّر بموجبها وأحكامها.