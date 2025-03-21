ما هو AI TRiSM؟

وفقًا للباحثين، على الرغم من أن العديد من الأطر المنفصلة تركز بشكل خاص على ثقة الذكاء الاصطناعي أو مخاطر الذكاء الاصطناعي أو أمان الذكاء الاصطناعي، إلا أنه من الصعب دمجها ومزامنتها. يمكن أن يؤدي هذا النقص في التنسيق إلى إدارة مجزأة للذكاء الاصطناعي. كما يمكن أن يؤدي إلى فجوات معرفية فيما يتعلق بالمخاطر والعواقب الأمنية الناجمة عن تطبيق الذكاء الاصطناعي وممارسات الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، يوفر إطار العمل AI TRiSM نهجًا موحدًا. فهو يجمع بين الأجزاء المهمة من الأطر المختلفة لإدارة أكثر شمولاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

يرى مؤيدو إطار عمل AI TRiSM أنه مهم للتخفيف من المخاطر والتهديدات السيبرانية المتعلقة بتقدم الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) واستخدامه المتزايد، مثل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs). يمكن أن يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى زيادة أسطح الهجوم للمؤسسات، وتمكين هجمات إلكترونية أكثر تعقيدًا من قبل المتسللين، وإثارة اعتبارات أخلاقية جديدة. فوائد تطبيقات AI TRiSM في مجالات مثل الرعاية الصحية والتمويل تشمل تخفيف المخاطر، وتعزيز إجراءات مراقبة النماذج، وضمانات ضد الهجمات العدائية والوصول غير المصرح به.3