كيف تتكيف قابلية الملاحظة مع الذكاء الاصطناعي التوليدي

تتخطى قابلية الملاحظة حلول المراقبة التقليدية لتوفر نظرة ثاقبة في أنظمة البرمجيات وبيئات الحوسبة السحابية، مما يساعد فرق تكنولوجيا المعلومات على ضمان التوافر وتحسين الأداء واكتشاف الحالات الشاذة.

تتصرف معظم أنظمة تكنولوجيا المعلومات بشكل حتمي، مما يجعل تحليل السبب الأساسي واضحاً إلى حد ما. عند فشل أحد التطبيقات، يمكن لأدوات قابلية الملاحظة استخدام بيانات MELT لربط الإشارات وتحديد حالات الفشل، وتحديد ما إذا كان ذلك عبارة عن تسرب الذاكرة أو فشل اتصال قاعدة البيانات أو مهلة واجهة برمجة التطبيقات.

لكن النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) وغيرها من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي تزيد من تعقيد قابلية الملاحظة. على عكس البرمجيات التقليدية، تُنتج النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) مخرجات احتمالية، مما يعني أن المدخلات المتطابقة يمكن أن تنتج استجابات مختلفة. هذا النقص في قابلية التفسير- أو صعوبة تتبع كيفية تشكيل الإدخلات للمخرجات - يمكن أن يسبب مشاكل لأدوات قابلية الملاحظة التقليدية. ونتيجة لذلك، يصبح استكشاف المشكلات وحلها وتصحيح الأخطاء ومراقبة الأداء أكثر تعقيدًا بشكل كبير في أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

يوضح Drew Flowers، "قابلية الملاحظة يمكن أن تكتشف ما إذا كانت استجابة الذكاء الاصطناعي تحتوي على معلومات التعريف الشخصية، على سبيل المثال، ولكن لا يمكنها منعها من الحدوث"، قائد مبيعات الأمريكتين لبرنامج Instana. "لا تزال عملية صنع القرار في النموذج بمثابة صندوق أسود".

تسلط ظاهرة "الصندوق الأسود" هذه الضوء على تحدٍ حساس لقابلية ملاحظة النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs). في حين أن أدوات قابلية الملاحظة قادرة على اكتشاف المشاكل التي حدثت، إلا أنها لا تستطيع منع تلك المشاكل لأنها تواجه صعوبة في تفسير الذكاء الاصطناعي - أي القدرة على تقديم سبب يمكن فهمه بواسطة البشر لسبب اتخاذ نموذج لقرار معين أو توليد مخرجات معينة.

وإلى أن يتم حل مشكلة قابلية التفسير، يجب أن تعطي حلول قابلية ملاحظة الذكاء الاصطناعي الأولوية للأشياء التي يمكنها قياسها وتحليلها بفعالية. يتضمن ذلك مزيجا من بيانات MELT التقليدية ومقاييس قابلية الملاحظة الخاصة بالذكاء الاصطناعي على وجه التحديد.