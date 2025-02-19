إذا كنت تعمل باستخدام نماذج لغوية كبيرة (LLMs) ، فمن المحتمل أنك واجهت LangChain، وهو إطار عمل مفتوح المصدر والمستخدم على نطاق واسع والمصمم لتبسيط تطوير التطبيقات المدعومة بالنماذج اللغوية الكبيرة. يعمل LangChain على تبسيط بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) من خلال توفير كتل بناء جاهزة يمكن للمطورين استخدامها لربط النماذج اللغوية الكبيرة بمصادر البيانات في العالم الحقيقي. بدلاً من برمجة هذه التكاملات يدويًا، يمكن للمطورين استخدام وحدات جاهزة مسبقًا للبدء بسرعة.
يعد LangChain مفيدًا بشكل خاص للتطبيقات التي تعتمد على معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، مثل:
وتشمل الأمثلة روبوت محادثة لدعم العملاء يستخرج بيانات في الوقت الفعلي من قاعدة المعرفة الخاصة بالشركة، أو مساعد قانوني بالذكاء الاصطناعي يقوم بجلب أحكام قضائية محددة من قاعدة بيانات أو وكيل ذكاء اصطناعي يقوم بجدولة الاجتماعات وحجز الرحلات الجوية للمستخدمين.
تتمثل إحدى مزايا LangChain الأساسية في نهجه المنظم. بدلاً من كتابة عمليات تكامل مخصصة من الصفر، يمكن للمطورين استخدام قوالب ووحدات نمطية معدة مسبقاً لربط النماذج اللغوية الكبيرة بأدوات مختلفة. يعد إطار العمل هذا مفيدًا للمطورين الذين يرغبون في إنشاء تطبيقات بسرعة دون الغوص في تعقيدات تنسيق النموذج اللغوي الكبير أو الضبط الدقيق أو استرجاع البيانات منخفضة المستوى.
في حين أن LangChain قوي، إلا أنه يقدم العديد من التحديات التي يمكن أن تجعل تطوير النموذج اللغوي الكبير أكثر تعقيدًا من اللازم.
توفر وحدات العمل وسير العمل المعرفة مسبقًا في LangChain بيئة تطوير منظمة، وذلك أحيانًا على حساب القدرة على التخصيص. المطورون الذين يفضلون الوصول المباشر إلى واجهة برمجة التطبيقات أو يحتاجون إلى تحكم دقيق على قوالب الموجِّه وموصلات البيانات ومسارات معالجة اللغة الطبيعية قد يجدون نهج LangChain مقيدًا.
على سبيل المثال، قد يحتاج فريق يعمل على نماذج الذكاء الاصطناعي المالية إلى تحكم دقيق في مصادر البيانات، ومنطق المعالجة، وتقنيات التلخيص. قد يفضلون التكامل المباشر مع مخازن المتجهات بدلاً من الاعتماد على مسار الاسترجاع الافتراضي في LangChain. قد تحتاج أداة التلخيص المخصصة إلى محولات متخصصة تعالج النص بتنسيق فريد. باستخدام LangChain، قد يتطلب دمج نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة هذه طبقات تجريد إضافية، مما يزيد التعقيد بدلاً من تبسيط المهمة.
يفضل بعض المطورين إطار العمل الذي يسمح لهم بتحديد سير العمل بدلاً من استخدام سلاسل ووحدات محددة مسبقاً. تُعد هذه المرونة مهمة لفرق الذكاء الاصطناعي التي تعمل على البنى الجديدة التي تتطلب تكاملاً عميقاً مع المنصات الحالية.
يتطلب تطوير تطبيقات النماذج اللغوية الكبيرة التجريب، خاصةً عند ضبط النماذج أو تعديل منطق الإجابة عن الأسئلة أو تحسين سير عمل توليد النصوص. يمكن لبنية LangChain المهيكلة أن تجعل التكرار السريع أمرًا صعبًا، حيث تتطلب التغييرات غالبًا إجراء تعديلات على عناصر متعددة مترابطة.
يمكن أن يؤدي هذا النقص في المرونة إلى إبطاء الابتكار بالنسبة للشركات الناشئة أو فرق البحث التي تحتاج إلى وضع نماذج أولية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة.
لا تتطلب كل التطبيقات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي تنسيقًا معقدًا. غالبًا ما تكون استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات البسيطة إلى OpenAI أو Hugging Face أو Anthropic كافية. تقدم LangChain طبقات إضافية، على الرغم من أنها قابلة للتطبيق في بعض السياقات، إلا أنها يمكن أن تعقد سير عمل التطوير الأساسي دون داعٍ.
على سبيل المثال، قد لا يحتاج مطور ينشئ روبوت محادثة مدعومًا بـ GPT-4 إلا إلى نص برمجي بلغة Python يستدعي واجهة برمجة تطبيقات GPT-4، وقاعدة بيانات لتخزين تفاعلات المستخدم، ومسار معالجة لغة طبيعية بسيط لمعالجة الردود. تعد القوالب المضمنة في LangChain لهذه المهام مفيدة ولكنها ليست ضرورية دائما. يفضل بعض المطورين بدائل خفيفة الوزن تسمح لهم بالعمل مباشرة مع واجهات برمجة تطبيقات النماذج اللغوية الكبيرة دون نفقات إضافية.
يتطلع العديد من المطورين إلى استكشاف إطار العمل البديل الذي يعطي الأولوية للمرونة وسرعة وضع النماذج الأولية والتكامل مع البنى البرمجية الحالية. ومع ذلك، تعتمد الأداة المناسبة على نوع التطبيق الذي يتم إنشاؤه ومستوى التخصيص المطلوب وسير العمل المفضل للمطور.
تمتلك العديد من الشركات بالفعل مسارات الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات وعمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات. يمكن أن يؤدي استخدام إطار عمل يفرض هيكلاً جديداً لسير العمل إلى تعطيل فرق التطوير بدلاً من تعزيز الكفاءة.
على سبيل المثال، قد يفضل الفريق الذي يستخدم بالفعل TensorFlow للضبط الدقيق و PyTorch للاستدلال إطار العمل الذي يتكامل مع مجموعة التعلم الآلي (ML) الموجودة لديهم بدلاً من اعتماد وحدات LangChain الجاهزة.
أفضل بديل لـ LangChain يعتمد على التحدي المحدد الذي يحاول المطور حله. تركز بعض الأدوات على هندسة المطالبات، بينما تقوم أدوات أخرى بتحسين استرجاع البيانات، أو سير عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي، أو تنسيق نماذج لغوية كبيرة. هنا بعض الفئات المختلفة لتطوير نماذج لغوية كبيرة والأدوات التي تعالجها بشكل أفضل:
هندسة المطالبات هي أساس تحسين النماذج اللغوية الكبيرة، حيث تحدد مدى فعالية النموذج في تفسير النص وإنشائه. تؤدي المطالبات سيئة التنظيم إلى استجابات غير متناسقة أو غير ذات صلة، بينما تؤدي المطالبات جيدة التصميم إلى زيادة الدقة والترابط وكفاءة المهمة.
يقدم LangChain تسلسل مطالبات أساسي، ولكن الأدوات البديلة توفر تخصيصًا أعمق، والتحكم في الإصدار، وبيئات صديقة للتجربة.
بدائل لهندسة المطالبات:
لماذا لا نستخدم LangChain؟
لم يتم تحسين المطالبات في LangChain للضبط الدقيق التكراري والاختبار المنظم. قد يجد المطورون الذين يسعون إلى تحكم أكبر في قوالب المطالبات القابلة للتخصيص استخدام Vellum AI أو Guidance أكثر فعالية.
النماذج اللغوية الكبيرة ليست مثالية؛ فهي تتطلب تصحيح الأخطاء المستمر، والاختبار، والتحسين لإنتاج نتائج دقيقة وموثوقة. غالبًا ما يجد المطورون الذين يعملون على ضبط نماذج الذكاء الاصطناعي أو ضمان أداء خالٍ من الأخطاء أن نهج الصندوق الأسود في LangChain مقيد.
بدائل التصحيح والضبط الدقيق:
لماذا لا نستخدم LangChain؟
يُجرّد LangChain عملية تصحيح الأخطاء، مما يجعل من الصعب تحديد وحل المشكلات في سلوك المطالبات، أو موصلات البيانات، أو استجابات الذكاء الاصطناعي. يوفر Galileo رؤية دقيقة لأخطاء النموذج اللغوي الكبير وتناقضات مجموعة البيانات.
يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي كوسطاء ذكيين، مما يتيح اتخاذ قرارات مستقلة بناء على إدخال المستخدم. في حين أن LangChain توفر تنفيذ المهام المستندة إلى الوكيل، فإن المطورين الذين يبحثون عن مرونة أكبر غالبًا ما يفضلون أطر عمل وكلاء أكثر تخصصًا.
بدائل وكلاء الذكاء الاصطناعي:
لماذا لا نستخدم LangChain؟
إطار عمل تنفيذ الوكلاء في LangChain صارم، مما يتطلب من المطورين الامتثال لقوالب مبنية مسبقًا. يوفر كل من AutoGPT و AgentGPT المزيد من التخصيص لوكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين، بينما يركز MetaGPT على التعاون المنظم متعدد الوكلاء.
نظرًا لأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر تعقيدًا، يحتاج المطورون غالبًا إلى تنسيق النماذج اللغوية الكبيرة—أي القدرة على تنسيق نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة وواجهات برمجة التطبيقات ومجموعات البيانات والأدوات ضمن سير عمل واحد.
بينما يقدم LangChain إطارًا معياريًا لربط مكونات النماذج اللغوية الكبيرة المختلفة معًا، يسعى العديد من المطورين إلى تحكم أكبر في كيفية تدفق البيانات عبر تطبيقاتهم.
بدائل تنسيق والأتمتة للنماذج اللغوية الكبيرة:
لماذا لا نستخدم LangChain؟
تم تصميم LangChain حول هياكل تسلسلية محددة مسبقًا، والتي قد تبدو صارمة بالنسبة للمطورين الذين يحتاجون إلى تطبيقات نماذج لغوية كبيرة قابلة للتخصيص مع أتمتة سير العمل. يعد LlamaIndex مفيدًا للتطبيقات التي تحتوي على الكثير من البيانات، بينما يعد Flowise AI مثاليًا للمطورين الذين يفضلون نهجًا مرئيًا بدون تعليمات برمجية.
لا تعمل النماذج اللغوية الكبيرة بمعزل عن بعضها البعض—فهي غالبًا ما تحتاج إلى الوصول إلى مصادر البيانات الخارجية لتعزيز استجاباتها. سواءً كان الأمر يتعلق ببناء أنظمة الإجابة على الأسئلة، أو روبوتات المحادثة، أو أدوات التلخيص، يحتاج المطورون إلى طرق فعالة لتخزين واسترجاع ومعالجة المعلومات ذات الصلة. توفر LangChain عمليات التكامل لمخازن المتجهات وقواعد البيانات، ولكن العديد من الحلول البديلة توفر كفاءة وقابلية توسع أكبر.
بدائل لاسترجاع البيانات وتكامل المعرفة:
لماذا لا نستخدم LangChain؟
تعمل أدوات الاسترجاع المدمجة في LangChain بشكل جيد للتطبيقات الأساسية، لكن Milvus و Weaviate يوفران بحثًا واسترجاعًا أسرع للتخزين القابل للتوسع. تُعد Amazon Kendra بديلاً قوياً لتطوير الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، بينما يعمل Instructor و Mirascope على تبسيط استخراج البيانات المنظمة من استجابات النموذج اللغوي الكبير.
يفضل بعض المطورين الوصول المباشر إلى نماذج الذكاء الاصطناعي بدلاً من استخدام إطارات العمل مثل LangChain. يقلل هذا النهج من طبقات التجريد ويوفر تحكمًا أكبر في تفاعلات النموذج، مما يضمن أوقات استجابة أسرع وسلوك ذكاء اصطناعي قابل للتخصيص.
بدائل للوصول المباشر إلى النموذج اللغوي الكبير:
لماذا لا نستخدم LangChain؟
يقوم LangChain بتلخيص استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات، مما يبسط بعض المهام ويقلل من التحكم في تفاعلات النموذج اللغوي الكبير المباشرة. قد يفضل المطورون الذين يبحثون عن المرونة الكاملة في إدخالات البيانات وتنسيق الاستجابة وقوالب المطالبات العمل مباشرةً مع نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام واجهات برمجة التطبيقات أو البدائل مفتوحة المصدر.
بالنسبة إلى الشركات التي تبحث عن حلول ذكاء اصطناعي مُدارة بالكامل، هناك بدائل لـ LangChain توفر بيئات متكاملة لبناء التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونشرها وتوسيع نطاقها. تجمع هذه المنصات بين قدرات التعلم الآلي (ML) وتحليل البيانات ومعالجة اللغة الطبيعية مع ميزات الأمان والامتثال على مستوى المؤسسة.
بدائل لتطوير الذكاء الاصطناعي للمؤسسات:
لماذا لا نستخدم LangChain؟
LangChain هو تطبيق مفتوح المصدر يركز على المطور أولاً. توفر منصات الذكاء الاصطناعي المؤسسي مثل IBM watsonx و Microsoft Azure AI حلولاً متكاملة للذكاء الاصطناعي مع إمكانات مدمجة للأمان وقابلية التوسع وتكامل الأعمال.
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