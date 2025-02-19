إذا كنت تعمل باستخدام نماذج لغوية كبيرة (LLMs) ، فمن المحتمل أنك واجهت LangChain، وهو إطار عمل مفتوح المصدر والمستخدم على نطاق واسع والمصمم لتبسيط تطوير التطبيقات المدعومة بالنماذج اللغوية الكبيرة. يعمل LangChain على تبسيط بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) من خلال توفير كتل بناء جاهزة يمكن للمطورين استخدامها لربط النماذج اللغوية الكبيرة بمصادر البيانات في العالم الحقيقي. بدلاً من برمجة هذه التكاملات يدويًا، يمكن للمطورين استخدام وحدات جاهزة مسبقًا للبدء بسرعة.

يعد LangChain مفيدًا بشكل خاص للتطبيقات التي تعتمد على معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، مثل:

الذكاء الاصطناعي الحواري: روبوتات المحادثة التي تستجيب بذكاء باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل GPT-4 أو المحولات الأخرى.

التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG): أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تجمع بين معرفة النماذج اللغوية الكبيرة المدربة مسبقًا واسترجاع البيانات في الوقت الفعلي.

وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلون: وكلاء الذكاء الاصطناعي يتخذون القرارات ويقومون بأتمتة سير العمل ويتفاعلون مع الأدوات الخارجية مثل واجهة برمجة التطبيقات (APIs) وقواعد البيانات.

وتشمل الأمثلة روبوت محادثة لدعم العملاء يستخرج بيانات في الوقت الفعلي من قاعدة المعرفة الخاصة بالشركة، أو مساعد قانوني بالذكاء الاصطناعي يقوم بجلب أحكام قضائية محددة من قاعدة بيانات أو وكيل ذكاء اصطناعي يقوم بجدولة الاجتماعات وحجز الرحلات الجوية للمستخدمين.

تتمثل إحدى مزايا LangChain الأساسية في نهجه المنظم. بدلاً من كتابة عمليات تكامل مخصصة من الصفر، يمكن للمطورين استخدام قوالب ووحدات نمطية معدة مسبقاً لربط النماذج اللغوية الكبيرة بأدوات مختلفة. يعد إطار العمل هذا مفيدًا للمطورين الذين يرغبون في إنشاء تطبيقات بسرعة دون الغوص في تعقيدات تنسيق النموذج اللغوي الكبير أو الضبط الدقيق أو استرجاع البيانات منخفضة المستوى.