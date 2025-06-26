على الرغم من مليارات الدولارات التي تم إنفاقها على تحديث التطبيقات والمبالغ الاستثنائية التي تم إنفاقها على الحلول المؤسسية الجديدة وعمليات الترحيل السحابية، يواجه المديرون التنفيذيون للمعلومات تحديات في استخلاص رؤى قابلة للتنفيذ.
لا شك أن الاستثمارات الفردية يمكن أن تحقق نتائج رائعة. على سبيل المثال، نجحت SAP وSalesforce في تحويل العديد من المؤسسات. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تؤدي هذه الحلول الجديدة إلى وجود معلومات منعزلة. ومع انضمام كل قطعة جديدة إلى الأحجية مترامية الأطراف بالفعل، غالبًا ما تكون جهود التكامل بمثابة فكرة لاحقة.
غالبًا ما تعمل حلول التكامل كتصحيحات، مع تعامل العديد من البائعين مع مواضيع التكامل المختلفة - وفي بعض الأحيان، مع قيام العديد من البائعين بتغطية نفس المشكلات (مثل تكامل التطبيقات والبيانات، وتنظيم الخدمات، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات والأحداث، والتعامل بين الشركات، ونقل الملفات المُدارة، وتكامل الكمبيوتر المركزي، وغير ذلك). الحلول المصممة في الأصل لتقليل التعقيد، تزيد التعقيد.
يتعين على المدير التنفيذي للمعلومات أن يحاول اللحاق بالركب في الوقت الذي تتقدم فيه الأعمال إلى الأمام. يمكن لاستراتيجية المنصة أن توفر ميزة تنافسية كبيرة للمديرين التنفيذيين للمعلومات الذين يسعون إلى تمكين المرونة وإعداد الأعمال للمستقبل.
توضح Bonfiglioli، الشركة العالمية المتخصصة في نقل الطاقة والأتمتة، هذه القضايا التجارية على أرض الواقع. في ظل وجود العديد من أنظمة تكنولوجيا المعلومات القديمة، كان إصدار البيانات ومشاركتها لإنشاء خدمات جديدة مكلفاً وبطيئاً.
قال فابيو زوبولي، مهندس التكامل في شركة Bonfiglioli: "كانت لدينا طبقة تكامل قديمة الطراز". "لقد عملت بشكل جيد بما فيه الكفاية، لكنها كانت بطيئة وكانت هناك مشكلات في التوافق يجب معالجتها في كل مرة نضيف فيها أي شيء جديد. فهو ببساطة لم يكن جاهزًا لعمليات النشر السحابية الأصلية، أو إنشاء واجهات برمجة التطبيقات أو مشاركة البيانات في الوقت الفعلي مع جهات خارجية. ناهيك عن جميع الإمكانات الأخرى التي سنحتاج إليها إذا أردنا النجاح في تحولنا الرقمي في بيئة متعددة السحابة ومتعددة المستخدمين."
وتعتبر هذه التحديات مشتركة بين مختلف القطاعات. احتاجت شركة Hellmann Worldwide Logistics إلى ربط وتحليل البيانات التي ظلت موزعة ومحاصرة داخل بيئات متعددة محلية وهجينة و بيئات السحابة، التي تمتد عبر أكثر من 750 نظامًا و تطبيقًا. تتضمن هذه البنية التحتية مزيجاً معقداً من أنظمة النقل والتخزين وتخطيط موارد المؤسسات والبيانات والعمليات التي تعتمد عليها Hellmann في أمنها وتوافرها وقوتها وأدائها.
لسنوات عديدة، تم قبول تحدي التكامل هذا كمشكلة معتادة. ولكن نظراً لأن الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة في الصناعات، فهناك طلب على الوصول إلى بيانات متماسكة ومنسقة. تكتشف الشركات بالطريقة الصعبة أن الافتقار إلى استراتيجية التكامل يظهر على أنه نقطة ضعف خطيرة حساسة للأعمال.
تستمر ثورة تكنولوجيا المعلومات بلا توقف، حتى مع تغلغل الذكاء الاصطناعي في الصناعات. يندفع الترحيل إلى السحابة بقوة إلى الأمام، وتنمو السحابة الهجينة، وتزدهر السحابة الخاصة، ويزداد تحديث التطبيقات، وتظهر تطبيقات جديدة.
يشمل المشهد النموذجي لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات مزيجًا واسعًا ومتنوعًا من الحلول والمنصات والبروتوكولات والأساليب والإصلاحات قصيرة الأجل والمشاريع المهجورة وغير ذلك الكثير. فالتعامل مع العناصر القديمة أمر قياسي، وإدارة أزمة اليوم أمر طبيعي، والتخطيط للغد هو مهمة الغد.
وفقًا لتقرير Forrester لعام 2023، "تواجه الأنظمة التشغيلية القديمة صعوبة في مواكبة احتياجات الأعمال الحديثة، ولكن الإزالة والاستبدال غالبًا ما تكون مكلفة للغاية. توفر بنية التكامل المناسبة التي تركز على واجهات الأعمال طريقة للمضي قدماً. تعد البرامج الوسيطة مثل APIs ووسطاء الأحداث ومنصة التكامل كخدمة (iPaaS) أدوات رئيسية في بناء بنية تخلق طرقاً فعالة لتحديث الأنظمة القديمة.
ومع ذلك، فإن البرامج الوسيطة من بائعين متعددين أدت إلى عصر التعقيد المتزايد. إذا كان البرنامج الوسيط نفسه يتكون من العديد من الأجزاء، فقد يؤثر كل تحديث أو إصدار جديد على الموثوقية من خلال تغييرات غير متوقعة في التصميم. إن النتيجة المترتبة على ذلك هي أداء ضعيف وصيانة مكلفة.
والبديل هو بناء رؤية منصة للتكامل، مع بنية تقنية مشتركة تمكّن من إضافة العناصر إلى بيئة برامج وسيطة مشتركة بطريقة منظمة وموحدة. يمكن للمنصة المشتركة تمكين الإدارة والتحكم المبسطين والمركزيين من خلال واجهة واحدة. يمكن توسيع قدرة الحل عن طريق إضافة عناصر إلى النظام الأساسي الحالي.
ينطوي هذا النهج على تغيير كامل بداية من الإصلاحات قصيرة الأجل إلى القرارات طويلة الأجل. يجب أن تتعامل منصة البرامج الوسيطة الاستراتيجية مع تحديات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، ويجب أن تكون قابلة للتوسع لتنفيذ مليارات المعاملات. لتجنب زيادة التعقيد، يجب أن تكتسب المنصة الأساسية اعتمادًا سريعًا باعتبارها حل التكامل الموحد والقياسي والمركزي.
تعمل طريقة عرض المنصة على إزالة تحديات التشغيل البيني وتبسيط العمليات وتبسيط تجربة المستخدم. تخلق المنصة المتكاملة، مع وظائف التكامل التي توفرها وحدات محددة مصممة وفقًا لمعيار مشترك، طبقة برمجيات وسيطة عالية الإنتاجية يمكن توسيع نطاقها بسرعة وبدون تعقيدات.
علاوة على ذلك ، قد تزيل المنصة الفردية ستة أو عشرة حلول للبائعين وتستبدلها بطريقة عمل متسقة أكثر إنتاجية وكفاءة. بعض الشركات لديها ما يصل إلى 15 تخصصاً للتكامل مع أكثر من أداة واحدة لكل منها، مما يعني أنها يمكن أن تحقق وفورات أكبر عند التبديل إلى نهج المنصة الواحدة.
اختار كل من Bonfiglioli وHellman نهج المنصة الواحدة، حيث اختارا IBM® webMethods وتمكنا من تحقيق نجاح كبير.
يقول Fabio Zoboli: "على الرغم من أن فريق تكنولوجيا المعلومات لدينا صغير نسبياً، إلا أن webMethods قادرة جداً على السماح لنا بتحقيق الاستقلالية التامة". "فهي سهلة الاستخدام، وقد استغرق إعدادها بضعة أشهر فقط. الآن يمكننا إدارة كل شيء بأنفسنا، بما في ذلك إنشاء واجهات برمجة التطبيقات المعقدة الخاصة بنا في غضون أيام. تعمل منصة التكامل الجديدة بشكل جيد مع Salesforce وMicrosoft 365 والخدمات الأخرى من البرمجيات كخدمة، ويمكن نشر وقت تشغيل الخدمات المصغرة لـ webMethods في البنى التحتية في السحابة الأصلية، بما في ذلك منصتنا السحابية الإستراتيجية Microsoft Azure. وتغطي WebMethods جميع احتياجاتنا المتعلقة بالتكامل."
قال Peter Schenk، رئيس قسم حوكمة تكنولوجيا المعلومات ووظائف دعم تكنولوجيا المعلومات والمنصات في Hellman: "يدعم تكامل WebMethods شركتنا المتخصصة في الإمدادات اللوجستية لتكون مجهزة تجهيزًا جيدًا للمستقبل". "تُعد المنصة الأساس القابل للتوسع ذات الأداء المرتفع للبيانات وتكامل العمليات التي تحتاجها شركتنا وعملاؤنا وشركاؤنا — بالإضافة إلى رقمنة سلسلة القيمة العالمية لدينا."
تماماً كما يمكن لاستراتيجية المنصة للتكامل أن تساعد في تعزيز جاهزية المؤسسة للذكاء الاصطناعي، يمكن للمنصة أن تتيح استراتيجية متسقة لقدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
عبر منصة تكامل واحدة، يمكن أن تستفيد جميع الوحدات من ميزات الذكاء الاصطناعي الموثوقة والمتسقة والشفافة مع حوكمة على مستوى المؤسسة. على سبيل المثال، مع نضوج الذكاء الاصطناعي الوكيل، يمكن تمكين نفس القدرات في كل مجال من مجالات التكامل، مما يؤدي إلى تجنب إعادة العمل وتعظيم قيمة أصول الذكاء الاصطناعي الحالية.
قابلية تكوين استراتيجية التكامل كمنصة - في الذكاء الاصطناعي، وواجهة برمجة التطبيقات، والأحداث وغيرها - توفر نطاقاً مؤسسيًا وحوكمة مؤسسية وسرعة مؤسسية وكفاءة مؤسسية. من خلال مستوى تحكم موحد لجميع تخصصات التكامل، يمكن للمديرين التنفيذيين للمعلومات وفرق تكنولوجيا المعلومات إدارة البيئات الهجينة وبيئات السحابة والبيئات المحلية والكمبيوتر الرئيسي وبيئات الجهات الخارجية الأكثر تعقيداً، من خلال رؤية شاملة لكل عنصر.
تتغير استراتيجيات المؤسسة تدريجيًا ثم بشكل متسارع. لقد أظهر التاريخ كيف حققت التطبيقات القديمة المتجانسة فوائد هائلة في الكفاءة والإنتاجية، ومع ذلك فقد نضج هذا النهج ليتحول إلى استراتيجية المكونات كخدمة اليوم.
في هذه العملية، تم تجاهل البرامج الوسيطة وخدمات التكامل إلى حد كبير. يستمر بائعو البرامج في إصدار (وتستمر الشركات في نشر) حلول فردية تؤدي إلى انعزال المعلومات. أصبحت عدم القدرة على دمج بيانات المؤسسة بسهولة وفعالية عائقاً رئيسياً أمام الابتكار والنجاح.
يحل التكامل كمنصة تحديات التعقيد المتزايدة ويقدم مستويات جديدة من القدرة والأداء. من خلال اختيار منصة قادرة على دعم جميع أنواع التكامل، يمكن للمؤسسات الانتقال إلى بنية تقلل من التكاليف التشغيلية وتبسط الإدارة وتمكن من النشر بشكل أسرع استجابة لمتطلبات الأعمال.
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