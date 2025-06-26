على الرغم من مليارات الدولارات التي تم إنفاقها على تحديث التطبيقات والمبالغ الاستثنائية التي تم إنفاقها على الحلول المؤسسية الجديدة وعمليات الترحيل السحابية، يواجه المديرون التنفيذيون للمعلومات تحديات في استخلاص رؤى قابلة للتنفيذ.

لا شك أن الاستثمارات الفردية يمكن أن تحقق نتائج رائعة. على سبيل المثال، نجحت SAP وSalesforce في تحويل العديد من المؤسسات. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تؤدي هذه الحلول الجديدة إلى وجود معلومات منعزلة. ومع انضمام كل قطعة جديدة إلى الأحجية مترامية الأطراف بالفعل، غالبًا ما تكون جهود التكامل بمثابة فكرة لاحقة.

غالبًا ما تعمل حلول التكامل كتصحيحات، مع تعامل العديد من البائعين مع مواضيع التكامل المختلفة - وفي بعض الأحيان، مع قيام العديد من البائعين بتغطية نفس المشكلات (مثل تكامل التطبيقات والبيانات، وتنظيم الخدمات، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات والأحداث، والتعامل بين الشركات، ونقل الملفات المُدارة، وتكامل الكمبيوتر المركزي، وغير ذلك). الحلول المصممة في الأصل لتقليل التعقيد، تزيد التعقيد.

يتعين على المدير التنفيذي للمعلومات أن يحاول اللحاق بالركب في الوقت الذي تتقدم فيه الأعمال إلى الأمام. يمكن لاستراتيجية المنصة أن توفر ميزة تنافسية كبيرة للمديرين التنفيذيين للمعلومات الذين يسعون إلى تمكين المرونة وإعداد الأعمال للمستقبل.