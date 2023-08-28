العلامات
دليل المبتدئين إلى الأتمتة والذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps)

أصحاب أعمال يناقشون مشروعًأ في أستوديو التصميم

إذا كنت مستعدًا لتوسيع — أو حتى بدء — استراتيجية الأتمتة والذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لديك، فأنت في المكان المناسب. يقدّم لك هذا المقال مجموعة من الخطوات العملية التالية التي يمكنك الاستفادة منها لفهم AIOps بشكل أفضل، وإقناع الأطراف المعنية بقيمته، والبدء في تطبيقه داخل مؤسستك. تبرز حجّة قوية لاعتماد الذكاء الاصطناعي (AI) في عمليات تكنولوجيا المعلومات، نظرًا لما يوفّره من فوائد ملموسة وحالات استخدام استراتيجية.

ولنبدأ من مسلّمة بسيطة: كلما ازدادت أنظمة تكنولوجيا المعلومات تعقيدًا وتشابكًا، أصبحت الأتمتة الأداة الأهم المتاحة لديك. ونعرّف الأتمتة بأنها استخدام التقنية أو البرامج أو الروبوتات أو العمليات بما يساعدك على تحقيق النتائج المرجوّة بأقل تدخّل بشري ممكن، وعلى نطاق يتجاوز القدرة البشرية.

الآن لنلقِ نظرة على الكيفية التي تساعدك بها الأتمتة — عند تطبيقها على بيئات تكنولوجيا المعلومات — في تحقيق نتائج أعمال أفضل في ثلاثة مجالات رئيسية، وما ينبغي لكل مبتدئ معرفته للانطلاق.

1. تحسين أداء التطبيقات والأنظمة من خلال قابلية الملاحظة

توفّر حلول قابلية الملاحظة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مراقبة متقدّمة تمنحك السياق اللازم لمعالجة الحوادث وحلّها بسرعة أكبر. قد توفّر أدوات المراقبة التقليدية مقاييس وبيانات، لكنها غالبًا لا تمنح صورة متكاملة عن سلوك النظام. بينما تركّز قابلية الملاحظة على جمع بيانات في الوقت الفعلي، وسجلات الأحداث، وتتبع الطلبات لتكوين رؤية شاملة لبيئة تكنولوجيا المعلومات لديك.

ما الذي ينبغي للمبتدئين معرفته عن قابلية الملاحظة؟

  • قابلية الملاحظة ليست مجرد تطوّر طبيعي لأدوات مراقبة أداء التطبيقات (APM). تتيح لك APM تصحيح أخطاء التطبيقات، في حين تساعدك قابلية الملاحظة على فهم التطبيقات. مشاهدة الفيديو: 
 
  • تعتمد قابلية الملاحظة على خوارزميات متقدّمة للذكاء الاصطناعي لتحليل كمّيات ضخمة من البيانات بسرعة، واكتشاف الأنماط والانحرافات عن السلوك المعتاد.
  • تكتشف أدوات قابلية الملاحظة حالات لا يخطر لك أصلًا البحث عنها، ثم تربط بينها وبين مشكلات أداء محددة لدعم تحليل السبب الأساسي وتسريع عملية الحل.اقرأ دليل المؤسسات (Enterprise Guide).
  • يساعد اعتماد قابلية الملاحظة في المراحل المبكرة من التطوير فرق عمليات التطوير على رصد المشكلات في التعليمات البرمجية الجديدة وإصلاحها قبل أن يشعر بها المستخدم النهائي.
  • يمكنك أيضًا الاستفادة من قابلية الملاحظة في التوسّع التلقائي. فعلى سبيل المثال، يمكنك تعريف أدوات القياس البرمجي وتجميع البيانات كجزء من تكوين مجموعة Kubernetes، وبدء جمع بيانات القياس عن بُعد منذ لحظة تشغيل المجموعة وحتى إيقافها.
  • تُحسِّن قابلية الملاحظة أداء الأنظمة بمختلف أحجامها من خلال مراقبة المكوّنات الحرِجة بشكل استباقي وتوفير آليات للكشف المبكر عن الحالات الشاذّة. اقرأ عن الأساطير الشائعة حول قابلية الملاحظة.

2. تحسين الأداء وضبط التكاليف من خلال العمليات المؤتمتة

بينما تزداد التطبيقات الحديثة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات تعقيدًا، لا يزال الكثير من مستخدمي السحابة يلجؤون إلى العادة المألوفة المتمثّلة في الإفراط في تخصيص الموارد لتقليل أي مخاطر على الأداء. ومع ذلك، يقدِّر ما يقرب من ثلث المؤسسات أنها أهدرت جزءًا كبيرًا من إنفاقها على السحابة. يمكن للعمليات المؤتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps) أن تساعدك على التخلّص من هذا الأسلوب المكلف وتحسين بنية تكنولوجيا المعلومات التحتية لديك وتخصيص الموارد واستخدام السحابة. ومن خلال تحليل البيانات التاريخية والمقاييس في الوقت الفعلي، يمكن للذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات مساعدتك في اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن توفير الموارد، بما يضمن زيادة التوسّع أو خفضه تبعًا لمستوى الطلب. والنتيجة أنك تستطيع ضمان أداء التطبيقات بأقل تكلفة ممكنة.

ما الذي ينبغي للمبتدئين أن يعرفوه عن العمليات المؤتمتة:

  • يمكن للذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات أن يساعد في خفض تكاليف البنية التحتية غير الضرورية من خلال تحديد الموارد غير المستغَلّة بالشكل الكافي والتوصية بتحسين استخدامها أو إيقافها. ابدأ بإعادة النظر في طريقة إدارة عملياتك على السحابة.
  • من خلال أتمتة توفير الموارد، يمكنك تجنّب الأخطاء اليدوية وتحسين الأداء العام لأنظمة تكنولوجيا المعلومات لديك.
  • تتيح لك منصة تحسين تكلفة السحابة أتمتة الإجراءات المهمة بصورة مستمرة وفي الوقت الفعلي، وعلى نطاق لا يمكن للبشر مجاراته مهما بلغت مهاراتهم.
  • العمليات المالية (FinOps) (الشؤون المالية + العمليات) هو إطار عمل متطوّر لإدارة التكاليف يمكن دمجه في العمليات المؤتمتة للمساعدة في تحقيق وفورات في التكاليف وتسريع وتيرة الابتكار. مشاهدة الفيديو: 
 

3. إدارة الحوادث وحلّها بسرعة أكبر

تُعَد إدارة الحوادث جزءًا أساسيًا من عمليات تكنولوجيا المعلومات. فالسرعة التي يتمّ بها اكتشاف المشكلات وإصلاحها — أي متوسط الوقت اللازم للحل (MTTR) — غالبًا ما تُحدِّد ما إذا كانت خدمات تكنولوجيا المعلومات ستشهد انقطاعات متكررة أم سيحصل العملاء على تجربة سلسة ومستقرة. يستخدم الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps) خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لأتمتة اكتشاف الحوادث وتحليلها وحلّها.

يُعتبَر اعتماد منصة AIOps خطوة أولى ممتازة لأي مؤسسة. فعلى سبيل المثال، يمكن لمنصات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات مراقبة سجلات الخوادم وبيانات الشبكة في الوقت الفعلي، واكتشاف الأنماط التي تشير تلقائيًا إلى حدوث خلل، ثم تنبيه فريق تكنولوجيا المعلومات. يساعد هذا النهج الاستباقي فرق تكنولوجيا المعلومات على الاستجابة بسرعة، والحدّ من الاضطرابات، وتحسين رضا العملاء.

ما الذي ينبغي للمبتدئين معرفته عن منصات إدارة الحوادث والذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات:

  • إدارة الحوادث التقليدية، التي تعتمد على الوقت والجهد البشري، يجري استبدالها سريعًا بمنصات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. اقرأ مقالة AIThority حول إدارة الحوادث.
  • هذا النهج المدعوم بالذكاء الاصطناعي يحوِّل إدارة الحوادث من نهج تفاعلي إلى نهج استباقي، بل ووقائي في كثير من الأحيان. احصل على دليل Gartner Market Guide.
  • تستطيع منصات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات استيعاب البيانات من مصادر متعدّدة وربطها لتوفير رؤية شاملة لمشهد تكنولوجيا المعلومات بالكامل.
  • ويمكن للمستخدمين مشاركة هذه الرؤية الشاملة عبر "لوحة معلومات موحَّدة"، مما يعني التخلّص من الجزر التشغيلية المعزولة وغرف الطوارئ التقليدية المرهِقة زمنيًا، وإتاحة بيئة عمل أكثر تعاونًا. اقرأ المدونة: “Smarter IT operations management with IBM AIOps Insights
  • قد تُنشَر منصات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات على البنية التحتية الداخلية للمؤسسة أو تُقدَّم كحل SaaS، ممّا يمكّن المؤسسات، على اختلاف أحجامها، من اختيار الحل الأنسب لاحتياجاتها.
  • توفر منصات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps) المستضافة ذاتيًا قدرًا أكبر من التحكم وخيارات أوسع للتخصيص، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للعمليات المعقّدة، في حين توفّر منصات AIOps المعتمدة على نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS) سهولة في التنفيذ وقابلية عالية للتوسّع، بما يسمح للمؤسسات بالتركيز على الاستفادة من قدرات المنصّة بدلًا من الانشغال بإدارة البنية التحتية الأساسية.
ابدأ في استخدام الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps) في مؤسستك

بغضّ النظر عن المرحلة التي وصلت إليها في رحلة التحوّل الرقمي، فإن IBM جاهزة لدعمك. نقدّم حلولًا تساعدك على الانتقال من نموذج "الإصلاح بعد العطل" التقليدي إلى نهج مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يمكّنك من تقديم تجارب استثنائية للعملاء، وضمان أداء التطبيقات، وخفض التكاليف، والتعامل مع مختلف التحديات في بيئات تكنولوجيا المعلومات الحديثة.

