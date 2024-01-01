حلول التخزين المعرّف بالبرامج (SDS)

يوفر التخزين المعرّف بالبرامج (SDS) الأساس المرن للتخزين الذي تحتاج إليه من أجل التقنية السحابية الهجينة، والتحول الرقمي، والمزيد.
الكتاب الإلكتروني SDS for Dummies
شخص يجلس على كرسي مع هاتف وكمبيوتر محمول، ويدير المهام ويبقى على اتصال

التخزين المعرّف بالبرامج (SDS) هو إطار عمل للتخزين يعزل الأجهزة عن برامج التخزين. وعلى عكس أنظمة التخزين المتصل بالشبكة أو شبكة التخزين التقليدية، فإن SDS مصمَّم للاستجابة لعملية التحول الرقمي المعقدة. 

يمنحك SDS المرونة والفعالية من حيث التكلفة، والمرونة التي تحتاج إليها لتمكين مؤسستك ذات التقنيات السحابية المتعددة والقائمة على البيانات. ويمكنه العمل على أي نظام متوافق مع معايير الصناعة، وبهذا يلغي الاعتماد على الأجهزة الخاصة.

 

 
المزايا
مرنة

يمكنك إجراء تغييرات على الأعمال بالسهولة نفسها التي تحدِّث بها برامجك.
سريعة

يمكنك دعم التطبيقات التقليدية وتطبيقات الجيل الجديد في وقت واحد باستخدام البنية التحتية نفسها.
فعّالة من حيث التكلفة

ننصحك بتحويل البنية التحتية الحالية لديك لمواجهة التحديات الجديدة.
IBM Storage Software Suite

يمكنك إدارة نمو البيانات وتلبية متطلبات البنية التحتية القائمة على البيانات من خلال مجموعة برامج تخزين كاملة تتسم بالقوة والفاعلية من حيث التكلفة، وتتميز بقدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. 
حلول التخزين المعرّف بالبرامج (SDS) لإدارة التخزين IBM Storage Copy Data Management
بإمكانك تحديث عمليات إدارة النسخ في مركز البيانات، وتبسيطها، وأتمتتها.
خدمة IBM Storage Insights وحل IBM Spectrum Control
بادِر بتحسين البنية التحتية للتخزين لديك بمميزات لا تُضاهى من إمكانية الرؤية، والتحليلات، والمراقبة الشاملة لبيئات التخزين المعقدة.
IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud
فعِّل إمكانية النسخ المتماثل للبيانات الموجودة على أنظمة التخزين غير المتجانسة أو ترحيلها بين البيئة المحلية وIBM Cloud، أو خدمات Amazon Web Services، أو خدمة Microsoft Azure.
حلول التخزين المعرّف بالبرامج (SDS) لحماية البيانات واستردادها حل IBM Storage Protect for Cloud
احمِ بياناتك في Azure، وMicrosoft 365، وDynamics 365، وSalesforce من خلال الحل IBM Storage Protect for Cloud، وهو حل موثوق به للتشفير الآمن للغاية، والامتثال، والكشف عن التهديدات المتقدمة.
برنامج IBM Storage Protect
اكتسِب مرونة شاملة للبيانات في خوادم الملفات الفعلية والبيئات الافتراضية ومجموعة كبيرة من التطبيقات.
IBM Storage Protect Plus
يمكنك توحيد حماية البيانات في الأجهزة الافتراضية وقواعد البيانات وأعباء عمل البرمجيات كخدمة (SaaS) والحاويات في بيئات التقنيات السحابية الهجينة.
برنامج IBM Storage Sentinel
بادِر بالكشف عن هجمات برامج الفدية وتشخيصها وتمتَّع بإمكانية الاسترداد المؤتمت لحماية أعباء العمل الحساسة للأعمال.
حل IBM Storage Archive
يمكنك تحسين تكلفة الأرشفة من خلال حماية العزل المادي والوصول الرسومي البديهي من مساحة اسم عالمية واحدة.
حلول التخزين المعرّف بالبرامج (SDS) للبيانات والذكاء الاصطناعي IBM Storage Scale
يمكنك تسريع الذكاء الاصطناعي باستخدام منصة بيانات عالمية واختراق حواجز البيانات.
حلول التخزين المعرّف بالبرامج (SDS) لشركة Red Hat IBM Fusion
بادِر بتسريع الوقت المناسب للقيمة من خلال الاستفادة من البنية التحتية السحابية الأصلية لتطبيقاتك على الأجهزة الافتراضية والحاويات على منصة Red Hat OpenShift.
IBM Storage Suite for IBM Cloud Paks
تمكّن من تسريع رحلتك إلى التقنية السحابية الهجينة وجلب خدمات البيانات إلى بيئة الحاوية الخاصة بك.
البنية المعرّفة بالبرامج التخزين المعرّف بالبرامج للذكاء الاصطناعي والبيانات
مكِّن أعباء عمل الذكاء الاصطناعي وادمج تخزين البيانات الكبيرة الأساسية والثانوية مع تخزين الكائنات الرائد في الصناعة والفعّال من حيث التكلفة.
خادم التخزين المعرّف بالبرامج
يمكنك نشر بيانات سريعة وقابلة للتوسع للغاية ومرنة وآمنة لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي وأعباء العمل عالية الأداء.
الخدمات

تقدم مؤسسة الخدمات IBM Technology Expert Labs خدمات البنية التحتية لمساعدتك في وضع الأساس لمراكز بيانات تقنية المعلومات للمؤسسات والتقنية السحابية الهجينة الحالية.

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