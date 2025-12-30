تمكّن من تسريع رحلتك إلى السحابة الهجينة وجلب خدمات البيانات إلى بيئة الحاويات لديك
توفر حزم IBM Storage Suite for IBM Cloud Paks القوة المشتركة للمصادر المفتوحة مع خدمات بيانات Red Hat وعروض التخزين المعرفة بالبرمجيات الحائزة على جوائز من IBM المصممة لتبسيط نشر حلول IBM Cloud Pak مع تمكين أساس موثوق وفعال للتخزين عبر سحابتك الهجينة.
تم اختبار التخزين بشكل كامل مع حلول Kubernetes وRed Hat OpenShift وIBM Cloud Pak لتوفير خدمات بيانات المؤسسة للبيئات الحساسة للأعمال.
قدم نهجًا موحدًا وموثوقًا لنشر واستخدام ومراقبة وإدارة التخزين المستمر لبيئة OpenShift الخاصة بك.
يمكنك ببساطة نشر موارد البيانات، وتوسيع نطاقها أو خفضها دون التأثير على أعمالك. ويمكنك زيادة الحجم وتقليصه وإعادة نشره وفقًا للتطبيق أو احتياجات أحمال التشغيل.
قم بتمكين نقل البيانات عندما تريد وأينما تريد. واستخدم واجهة تخزين حاوية واحدة (CSI) تعمل مع جميع أنظمة تنسيق الحاويات.
استغل موارد البيانات مع IBM Cloud® Object Storage، ومنتجات من IBM Spectrum Storage Suite بالإضافة إلى Red Hat Ceph Storage وOpenShift Data Foundation.
أنشئ تجربة Red Hat OpenShift متسقة لبناء وإدارة التطبيقات المعتمدة على الحاويات مع التخزين المستمر وخدمات البيانات.
قم ببناء أي بيئة حاوية Red Hat OpenShift مع أساس كامل للبنية التحتية للتخزين المعرفة بالبرمجيات وموارد البيانات التي تختارها.
اختر تخزين الملفات أو الكتل أو object storage لخدمات بيانات الحاوية الخاصة بك، وانشر موارد البيانات الجديدة حيثما تحتاج إليها وأينما تحتاج إليها.
تتضمن كل حزمة من IBM Cloud Pak برمجيات IBM الوسيطة المعزولة في حاويات فوق طبقة تكامل مشتركة، مما يساعد على تقليل وقت التطوير والنفقات التشغيلية.
توفر مبادرة CSI المفتوحة طريقة سهلة النشر وخدمة ذاتية لتوفير البيانات، وتوفر مسارًا موازيًا محسنًا للتخزين عالي الأداء.
قم بتجريد التطبيقات من تعقيدات تكوين التخزين، وتوفير تخزين دائم بناءً على فئات تخزين محددة مسبقًا للامتثال لاتفاقيات مستوى الخدمة التجارية.
تدعم IBM مبادرة CSI المفتوحة لعروض الكتل والملفات الخاصة بها: IBM Storage Suite for Cloud Paks وSpectrum Scale وIBM FlashSystem وDS8900F.
قم بتبسيط الإعداد باستخدام طبقة التخزين الافتراضية للبيانات الدائمة واحصل على طريقة مفتوحة وأسرع وأكثر أمانًا لحركة التطبيقات الأعمال الأساسية إلى السحابة.
احصل على برمجيات تخزين متوسعة عالية الأداء وخدمات بيانات المؤسسات ذات القدرة العالمية الموحدة.
حوّل طريقة عمل عملك من خلال منصة بيانات وذكاء اصطناعي مفتوحة وقابلة للتوسعة تعمل على أي سحابة.
ادمج تخزين الكتل والملفات وobject storage محلي مع منصة تخزين مؤسسية توفر تجربة السحابة الأصلية.
يمكنك تسريع الوقت المناسب للقيمة من خلال الاستفادة من منصة لخدمات بيانات التطبيقات والبنية التحتية للسحابة الأصلية.
يمكن نشر حزم Storage Suite for Cloud Paks باستخدام تراخيص دائمة وتراخيص محددة المدة بأسعار مقياس نواة المعالج الافتراضي (VPC). المجموعة متوفرة بخيارين: Standard Edition وCapacity Edition. تحتوي جميع أرقام القطع على تحويل استحقاق VPC إلى السعة.
توفر Storage Suite for Cloud Paks مرونة في التخزين لعمليات نشر IBM Cloud Paks وRed Hat OpenShift. وتتميز هذه الحزمة بسهولة الاستخدام، وتقدم خيارات تخزين متعددة لبناء بنية تحتية آمنة ومرنة لبيئة السحابة المتعددة الهجينة الخاصة بك.