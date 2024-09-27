تم تصميم المعالج المخصص IBM z Integrated Information Processor (zIIP) ليعمل بشكل غير متزامن مع المعالجات العامة في الكمبيوتر المركزي لمعالجة أعباء العمل الجديدة؛ وإدارة الحاويات وواجهات السحابة الهجينة؛ وتسهيل استرداد النظام؛ والمساعدة في العديد من أنواع التحليلات ومراقبة الأنظمة وتطبيقات أخرى.
يتيح المعالج zIIP للعملاء استخدام المرونة الإلكترونية التي لا نظير لها وقابلية التوسع التي يتميز بها IBM Z دون تأثير في تصنيف وحدة المليون خدمة (MSU) أو تصنيف طراز الجهاز الذي يؤثر غالبًا في رسوم ترخيص البرامج.
وعمومًا لا تقيِّم IBM رسوم برامج IBM حسب سعة zIIP، إلا عند استخدام سعة CP إضافية للأغراض العامة.
لتمكين أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، تتضمن قائمة أهلية zIIP تطبيقات تعتمد على Python تساعد العملاء على مواصلة التوسع بسلاسة، خاصة هؤلاء الذين يستخدمون Python لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
لم يعد شرط نسبة 1:2 بين وحدات zIIP والمعالج المركزي (CP) ساريًا، ما يسمح باستخدام أوسع لمحرك zIIP المتخصص. يسمح هذا التغيير للعملاء بتوسيع نطاق أعباء العمل التي تستخدم معالجات zIIP، بما في ذلك IBM z/OS Container Extensions (القدرة على تشغيل Linux مباشرة في IBM z/OS).
استخدم z/OS Container Extensions وz/OS Connect وJava وPython على معالجات zIIPs لتحقيق الوقت المناسب للقيمة في بيئة السحابة الهجينة بشكل أسرع.
انشر التطبيقات الجديدة المكتوبة بلغة Java أو Python، أو استخدم XML أو استخدم واجهات RESTful API على معالجات zIIP.
أضف معالجات SIIP لزيادة سعة System Recovery Boost لتسريع عملية إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل ومتابعة أعباء العمل.
راجع جدول IBM للاستخدامات المصرح بها أو قائمة zIIP Exploiter لمعرفة منتجات برامج IBM التي يمكنها الاستفادة من معالجات IBM zIIP.
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سحابة هجينة
z/OS Container Extensions
استخدم محركات IBM zIIP لدعم IBM z/OS Container Extensions (zCX)، ونشر تطبيقات Linux كحاويات Docker/OCI على IBM z/OS أو تشغيل Red Hat OpenShift على IBM z/OS كجزء من عبء عمل IBM z/OS.
يساعد zCX على تحديث تطبيقات z/OS الحالية للسحابات الهجينة. يمكن للتطبيقات الحالية والجديدة استدعاء خدمات Linux المصغرة الأصلية في حاويات Docker/OCI على أنظمة IBM Z بأدنى زمن انتقال لتقديم قدرات وتطبيقات جديدة عالية الاستجابة لعملائك ومستخدميك.
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التحول الرقمي
Python for IBM z/OS
يمكنك تطوير وتشغيل التطبيقات بلغات برمجة شائعة مثل Java on IBM z/OS، وPython for IBM z/OS وغيرها باستخدام معالجات zIIP. يتيح لك ذلك تضمين التقنيات الأحدث مثلIBM WebSphere Application Server وIBM z/OS Management Facility (z/OSMF) التي تستفيد من معالجات ZIIP.
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مرونة النظام
تحسين استرداد النظام
تتيح لك معالجات IBM zIIP التمكن من الاستفادة من وظيفة IBM System Recovery Boost الموجودة على IBM z16 أو IBM z15، وهو ما يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم لإيقاف تشغيل النظام وإعادة تشغيله في حالة الانقطاعات غير المخطط لها أو المخطط لها.
الخادم z/OS Communications Server
يستخدم الخادم IBM z/OS Communications Server المعالج ZIIP لأجزاء من شبكة التشفير وفك التشفير الخاصة بشبكة Internet Protocol الأمنية (IPSec) ولحركة مرور الرسائل المهمة المحددة من HiperSockets.
z/OS Global Mirror
يقوم IBM z/OS Global Mirror بتمكين معالجة DFSMS System Data Mover لمعالج zIIP.
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قاعدة البيانات والذكاء الاصطناعي
Db2 for z/OS
بإمكان IBM Db2 for z/OS استخدام قدرة zIIP لأجزاء من خدمة البيانات المؤهلة، وعمليات pureXML، وأعباء عمل الأدوات المساعدة، وإجراءات Java المخزنة.
Machine Learning for z/OS
يستخدم IBM Machine Learning for z/OS محركات zIIP لجلب الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات معاملاتك من خلال تقديم منصة تعلم آلي شاملة تقوم بتشغيل النماذج التنبؤية. ويمكنك أيضًا نشر Apache Spark على IBM zIIP لتشغيل التحليلات والتعلم الآلي على مجموعات بيانات كبيرة ومعقدة.
Data Virtualization Manager for IBM z/OS
يقوم IBM Data Virtualization Manager for IBM z/OS باستخدام جميع قواعد البيانات ومخازن البيانات لتقديم بيانات متسقة، وفعالة، ومبسطة.
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حالات استخدام أخرى
خدمات نظام z/OS XML
بالنسبة إلى العملاء الذين يرغبون في الحصول على خدمات تحليل XML ميسورة التكلفة على z/OS، يمكن لخدمات نظام IBM z/OS XML استخدام zIIP لأعباء عمل XML المؤهلة. يعمل العديد من منتجات موردي البرامج الأخرى على معالجات zIIP.
IBM Consulting
يمكن أن يقومIBM Consulting بتمكين حل Scalable Architecture for Financial Reporting (SAFR، والمعروف أيضًا باسم JenniferERS) على محركات IBM zIIP.
تساعد وظائف IBM z/OS، بما في ذلك PROJECTCPU، في تقدير استخدامات zIIP الحالية والمتوقعة.
تتوفر معالجات zIIP لنظام IBM z Systems الشائع في السوق والمزود بمعالج CP واحد على الأقل (معالج الأغراض العامة).
زيادة سرعة اتخاذ القرار والحماية من التهديدات قبل حدوثها.
يمكنك تقليل الوقت اللازم لإيقاف تشغيل النظام وإعادة تشغيله (IPL) من خلال توفير قدرة معالجة إضافية وإنتاجية مؤقتة لوحدة LPAR المعززة.
حل سريع، وفعال، وآمن لتقديم بيانات المؤسسة للسحابة الهجينة وتطبيقات المعاملات والتحليلات ذات المتطلبات الأكثر إلحاحًا في العالم.
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