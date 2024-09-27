الصفحة الرئيسية الحساب والخوادم Z zIIP IBM z Integrated Information Processor (zIIP)
الانتقال بطريقة ميسورة التكلفة إلى البيئة السحابية الهجينة، وتسريع التحول الرقمي وتنفيذ أعباء العمل الجديدة على IBM Z
إنجاز أعباء عملك بمعالج zIIP
خلفية رمادية

تم تصميم المعالج المخصص IBM z Integrated Information Processor (zIIP) ليعمل بشكل غير متزامن مع المعالجات العامة في الكمبيوتر المركزي لمعالجة أعباء العمل الجديدة؛ وإدارة الحاويات وواجهات السحابة الهجينة؛ وتسهيل استرداد النظام؛ والمساعدة في العديد من أنواع التحليلات ومراقبة الأنظمة وتطبيقات أخرى.

يتيح المعالج zIIP للعملاء استخدام المرونة الإلكترونية التي لا نظير لها وقابلية التوسع التي يتميز بها IBM Z دون تأثير في تصنيف وحدة المليون خدمة (MSU) أو تصنيف طراز الجهاز الذي يؤثر غالبًا في رسوم ترخيص البرامج.

وعمومًا لا تقيِّم IBM رسوم برامج IBM حسب سعة zIIP، إلا عند استخدام سعة CP إضافية للأغراض العامة. 

دعم zIIP في IBM z16

تسريع عمليات نشر الذكاء الاصطناعي من خلال دعم zIIP في IBM z16

لتمكين أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، تتضمن قائمة أهلية zIIP تطبيقات تعتمد على Python تساعد العملاء على مواصلة التوسع بسلاسة، خاصة هؤلاء الذين يستخدمون Python لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

لم يعد شرط نسبة 1:2 بين وحدات zIIP والمعالج المركزي (CP) ساريًا، ما يسمح باستخدام أوسع لمحرك zIIP المتخصص. يسمح هذا التغيير للعملاء بتوسيع نطاق أعباء العمل التي تستخدم معالجات zIIP، بما في ذلك IBM z/OS Container Extensions (القدرة على تشغيل Linux مباشرة في IBM z/OS).

 لغة Python على نظام z/OS مؤهلة للاستخدام مع وحدات zIIP
المزايا انتقل إلى السحابة الهجينة

استخدم z/OS Container Extensions وz/OS Connect وJava وPython على معالجات zIIPs لتحقيق الوقت المناسب للقيمة في بيئة السحابة الهجينة بشكل أسرع.

 تسريع التحول الرقمي

انشر التطبيقات الجديدة المكتوبة بلغة Java أو Python، أو استخدم XML أو استخدم واجهات RESTful API على معالجات zIIP.

 تحسين مرونة النظام

أضف معالجات SIIP لزيادة سعة System Recovery Boost لتسريع عملية إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل ومتابعة أعباء العمل.
المنتجات والخدمات التي تستخدم zIIP

راجع جدول IBM للاستخدامات المصرح بها أو قائمة zIIP Exploiter لمعرفة منتجات برامج IBM التي يمكنها الاستفادة من معالجات IBM zIIP.

سحابة هجينة

z/OS Container Extensions

استخدم محركات IBM zIIP لدعم ﻿﻿IBM z/OS Container Extensions (zCX)، ونشر تطبيقات ﻿Linux ﻿كحاويات Docker/OCI على IBM z/OS أو تشغيل Red Hat OpenShift على IBM z/OS كجزء من عبء عمل IBM z/OS.

يساعد zCX على تحديث تطبيقات z/OS الحالية للسحابات الهجينة. يمكن للتطبيقات الحالية والجديدة استدعاء خدمات Linux المصغرة الأصلية في حاويات Docker/OCI على أنظمة IBM Z بأدنى زمن انتقال لتقديم قدرات وتطبيقات جديدة عالية الاستجابة لعملائك ومستخدميك.

 استكشف IBM z/OS Container Extensions

التحول الرقمي

Python for IBM z/OS

يمكنك تطوير وتشغيل التطبيقات بلغات برمجة شائعة مثل Java on IBM z/OS، وPython for IBM z/OS وغيرها باستخدام معالجات zIIP. يتيح لك ذلك تضمين التقنيات الأحدث مثلIBM WebSphere Application Server وIBM z/OS Management Facility (z/OSMF) التي تستفيد من معالجات ZIIP.

 استكشف IBM Open Enteprise SDK for Python

مرونة النظام

تحسين استرداد النظام

تتيح لك معالجات IBM zIIP التمكن من الاستفادة من وظيفة IBM System Recovery Boost الموجودة على IBM z16 أو IBM z15، وهو ما يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم لإيقاف تشغيل النظام وإعادة تشغيله في حالة الانقطاعات غير المخطط لها أو المخطط لها. 

 استكشف IBM System Recovery Boost

الخادم z/OS Communications Server

يستخدم الخادم IBM z/OS Communications Server المعالج ZIIP لأجزاء من شبكة التشفير وفك التشفير الخاصة بشبكة Internet Protocol الأمنية (IPSec) ولحركة مرور الرسائل المهمة المحددة من HiperSockets. 

 استكشف IBM z/OS Communications Server

z/OS Global Mirror

يقوم IBM z/OS Global Mirror بتمكين معالجة DFSMS System Data Mover لمعالج zIIP.

 استكشف IBM z/OS Global Mirror استكشف DFSMS System Data Mover

قاعدة البيانات والذكاء الاصطناعي

Db2 for z/OS

بإمكان IBM Db2 for z/OS استخدام قدرة zIIP لأجزاء من خدمة البيانات المؤهلة، وعمليات pureXML، وأعباء عمل الأدوات المساعدة، وإجراءات Java المخزنة. 

 استكشف IBM Db2 for z/OS

Machine Learning for z/OS

يستخدم IBM Machine Learning for z/OS﻿ محركات zIIP لجلب الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات معاملاتك من خلال تقديم منصة تعلم آلي شاملة تقوم بتشغيل النماذج التنبؤية. ويمكنك أيضًا نشر Apache Spark على IBM zIIP لتشغيل التحليلات والتعلم الآلي على مجموعات بيانات كبيرة ومعقدة. 

 استكشف IBM Machine Learning for z/OS

Data Virtualization Manager for IBM z/OS

يقوم IBM Data Virtualization Manager for IBM z/OS باستخدام جميع قواعد البيانات ومخازن البيانات لتقديم بيانات متسقة، وفعالة، ومبسطة.

 استكشف IBM Data Virtualization Manager for IBM z/OS

حالات استخدام أخرى

خدمات نظام z/OS XML

بالنسبة إلى العملاء الذين يرغبون في الحصول على خدمات تحليل XML ميسورة التكلفة على z/OS، يمكن لخدمات نظام IBM z/OS XML  استخدام zIIP لأعباء عمل XML المؤهلة. يعمل العديد من منتجات موردي البرامج الأخرى على معالجات zIIP. 

 استكشف خدمات نظام IBM z/OS XML

IBM Consulting

يمكن أن يقومIBM Consulting بتمكين حل Scalable Architecture for Financial Reporting (SAFR، والمعروف أيضًا باسم JenniferERS) على محركات IBM zIIP. 

 استكشف IBM Consulting
التفاصيل الفنية التخطيط لمعالجات zIIP المواصفات الفنية

تساعد وظائف IBM z/OS، بما في ذلك PROJECTCPU، في تقدير استخدامات zIIP الحالية والمتوقعة.

 متطلبات البرامج
  • جميع الإصدارات المدعومة من IBM z/OS
  • قد تكون لدى IBM z/OS Container Extensions، وSystem Recovery Boost، وعناصر البرامج الأخرى متطلبات إضافية
 متطلبات الأجهزة

تتوفر معالجات zIIP لنظام IBM z Systems الشائع في السوق والمزود بمعالج CP واحد على الأقل (معالج الأغراض العامة).
منتجات ذات صلة IBM z16

زيادة سرعة اتخاذ القرار والحماية من التهديدات قبل حدوثها.

استرداد نظام IBM z/OS

يمكنك تقليل الوقت اللازم لإيقاف تشغيل النظام وإعادة تشغيله (IPL) من خلال توفير قدرة معالجة إضافية وإنتاجية مؤقتة لوحدة LPAR المعززة.

 IBM Db2 لـ Z/OS

حل سريع، وفعال، وآمن لتقديم بيانات المؤسسة للسحابة الهجينة وتطبيقات المعاملات والتحليلات ذات المتطلبات الأكثر إلحاحًا في العالم.
الخطوات التالية

استكشف IBM z Integrated Information Processor. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

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