لتمكين أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، تتضمن قائمة أهلية zIIP تطبيقات تعتمد على Python تساعد العملاء على مواصلة التوسع بسلاسة، خاصة هؤلاء الذين يستخدمون Python لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.



لم يعد شرط نسبة 1:2 بين وحدات zIIP والمعالج المركزي (CP) ساريًا، ما يسمح باستخدام أوسع لمحرك zIIP المتخصص. يسمح هذا التغيير للعملاء بتوسيع نطاق أعباء العمل التي تستخدم معالجات zIIP، بما في ذلك IBM z/OS Container Extensions (القدرة على تشغيل Linux مباشرة في IBM z/OS).