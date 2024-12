بدءًا من الإصدار 3.11 من IBM Open Enterprise SDK for Python، أصبحت تطبيقات Python مؤهلة للتشغيل على معالجات zIIP كما هو موضح في جدول استخدام أجهزة IBM المعتمد من شركة IBM. يُرجى ملاحظة أن الإصدار 3.11 من IBM Open Enterprise SDK for Python يتطلب APAR PH52983 وأن z/OS 2.4 أو z/OS 2.5 يتطلب APAR OA63406. لا يلزم وجود APAR لإصدارات Open Enterprise SDK for Python وz/OS اللاحقة.