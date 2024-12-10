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IBM Open Enterprise SDK for Python

تسريع عملية تحويل الأعمال وتحديثها من خلال تفعيل أُطر عمل قوية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وعمليات التطوير والأتمتة

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IBM® Open Enterprise SDK for Python هي مجموعة أدوات لترجمة وتفسير البيانات بلغة Python على نظام ®IBM z/OS. وهي تدعم تطبيقات z/OS المكتوبة بلغة Python. يمكنك استخدامها لتحديث تطبيقاتك الأساسية من خلال تطوير واجهات برمجة التطبيقات والعناصر الإضافية والمغلفات التي من شأنها توسيع نطاق تطبيقات الأعمال الأساسية من أجل تسريع التسليم.

 

مجموعة أدوات IBM Open Enterprise SDK for Python متاحة الآن على منصة الحاويات IBM z/OS Container لتبسيط عمليات النشر بلغة Python والتوسع والإدارة في بيئة الحاويات.

توفر لغة البرمجة Python إطار عمل قوي لبناء تطبيقات سريعة وقابلة للتوسع على نظام z/OS باستخدام النظام البنائي الغني بالوحدات، تمامًا كما تفعل على أي منصة أخرى.

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ما الجديد؟

تحديثات المزايا والوظائف
الميزات تشغيل Python على نظام z/OS

استخدم واحدة من أكثر لغات البرمجة شهرةً وأسرعها انتشارًا على نظام z/OS. تسمح لك حزمة برامج الترميز بلغة Python المضمنة بالتعامل مع نظام ترميز EBCDIC و صيغة التحويل الموحد (UTF).

 ادمج الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي لإجراء تحليلات متقدمة للبيانات

استخدم حزم Python الأكثر شهرةً على الكمبيوتر المركزي لإجراء تحليلات متقدمة للبيانات باستخدام مجموعة أدوات Python المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نظام IBM z/OS.

 تبسيط الأتمتة

أتمتة التطبيقات والبنية التحتية لتقنية المعلومات باستخدام Python و ®Ansible لإدارة موارد نظام z/OS في منظمتك، تمامًا كما تفعل على أي منصة أخرى.

 التعامل مع نظام z/OS

استخدم IBM Z Open Automation Utilities وغيرها من الحزم مفتوحة المصدر، مثل pyzfile و pyracf، للاستفادة من البنية التحتية الحالية والتعامل مع مجموعات البيانات والإرسال بلغة التحكم في الوظائف (JCL) والمزيد.

 تطوير تطبيقات جديدة

استفد من النظام البنائي الغني بالوحدات للغة Python وحزمها من أجل تطوير تطبيقات جديدة وتشغيلها بشكل أسرع بعدد أقل من الأسطر البرمجية.

 توفير جهد عمليات التطوير

استخدم مهاراتك الحالية في لغة Python لإنشاء تطبيقات متكاملة بسهولة. 
المزايا
مجموعة أدوات ترجمة وتفسير البيانات بلغة Python الأصلية على نظام z/OS

استخدم لغة برمجة Python الحديثة على منصة z/OS. Python هي لغة برمجة ديناميكية سهلة التعلم وعالية المستوى ومُفسَّرة وعامة الأغراض، تُركز على سهولة قراءة التعليمات البرمجية، ما يتيح لك تطوير تطبيقات سريعة وقابلة للتوسع. استفد من وجود بياناتك وتطبيقاتك الحالية معًا على ®IBM Z لزيادة الإنتاجية وتقليل زمن الاستجابة. يمكنك التحكم في البيانات التي ستُعرض خارجيًا، مع الحفاظ على أمان بياناتك السرية على منصة IBM Z.
مكتبة Python القياسية

يُتيح لك استخدام مكتبة Python القياسية مجموعة كبيرة من الوظائف التي يمكن أن توفر موارد عمليات التطوير وتقلل التكاليف عند إنشاء التطبيقات. تتضمن المكتبة مهام البرمجة المستخدمة بكثرة في مجالات مثل معالجة النصوص والتشفير والمسارات المتعددة والشبكات وأدوات الإنترنت وخدمات الويب وواجهات نظام التشغيل وبروتوكولاته. يمكن للمطورين استخدام هذه الوحدات لإنجاز مهام التطبيقات الشائعة، ما يسمح لهم بالتركيز على تنفيذ وظائف الأعمال مع كتابة عدد أقل من الأسطر البرمجية.
حاوية Python الأصلية على نظام z/OS

مجموعة أدوات IBM Open Enterprise SDK for Python متاحة الآن على منصة IBM z/OS Container لتبسيط عمليات نشر التطبيقات بلغة Python والتوسع والإدارة في بيئة الحاويات.

 استكشف منصة IBM z/OS Container
احصل على مجموعة أدوات Python المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نظام IBM z/OS ومجموعات مؤشر حزم Python (PyPI) 

احصل على حزم Python المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمعدة مسبقًا من خلال الوصول على مجموعة أدوات Python المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نظام IBM z/OS ومجموعات مؤشر حزم Python (PyPI) واستكشف مجموعة متنامية مكونة من عدة آلاف من وحدات وأُطر عمل مجتمع Python المتوفرة مجانًا (بدءًا من البرامج والعناصر الفردية وحتى الحزم وكذلك أُطر عمل تطوير التطبيقات بالكامل). هذه الوحدات متوفرة في مجموعات مؤشر حزم Python. 

 استكشف مجموعة أدوات Python المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نظام IBM z/OS استكشف مجموعات مؤشرات حزم Python (PyPI)
أهلية العمل على zIIP

استخدم معالجات zIIP المتخصصة لتخفيف أحمال تشغيل Python التي تعمل عادةً على المعالجات العامة. يتيح ذلك عمليات نشر مرنة لتطبيقات Python من أجل تقليل التكلفة وتسريع التحول الرقمي وتوفير موارد وحدة المعالجة المركزية.

 استكشف معالج z Integrated Information Processor
إمكانية تحويل مجموعات الرموز البرمجية

باستخدام حزمة برامج الترميز بلغة Python – مرافق الترميز بلغة Python القياسية — يمكنك إنتاج واستخدام البيانات المكتوبة بنظام ترميز EBCDIC و UTF والعديد من أنظمة الترميز الأخرى.

 استكشف مجموعات الرموز البرمجية والترجمة
قارن الإصدارات

يعد تنسيق التنزيل pax، بما في ذلك خدمات نظام UNIX لـ z/OS، شائعًا في بيئات UNIX ويوفر تجربة مستخدم مماثلة. يمكن لأداة تثبيت برامج SMP/E وأداة الصيانة على z/OS إدارة صور SMP/E القابلة للتثبيت وحزم الإصلاحات الخاصة بها. استفد من الدعم المقدم من شركة IBM لطلبات الخدمات المفتوحة المعالجة في أوقات استجابة مسجّلة مع ميزة الاشتراك والدعم (S&S) الاختيارية. 

تشتمل قائمة مواد SMP/E على مذكرة استحقاق للوصول إلى نموذج حاوية Python المتاح للتنزيل على IBM Cloud Container Registry.
إصدار PAX

يعد تنسيق التنزيل pax، بما في ذلك خدمات نظام UNIX لـ z/OS، شائعًا في بيئات UNIX ويوفر تجربة مستخدم مماثلة.

 نزّله الآن إصدار SMP/E

يمكن لأداة تثبيت برامج SMP/E وأداة الصيانة على z/OS إدارة صور SMP/E القابلة للتثبيت وحزم الإصلاحات الخاصة بها. إنها توفر ميزة الاشتراك والدعم (S&S) الاختيارية المجانية للحصول على دعم IBM.

 احصل عليه من Shopz

مرونة التثبيت والتحديث والصيانة

تثبيت محلي وذاتي لعمليات نشر مرنة

تُدار باستخدام SMP/E

من دون رسوم ترخيص

شغّل تطبيقاتك الخاصة

وظائف كاملة

يشتمل نموذج حاوية Python على z/OS

الاشتراك والدعم في برامج IBM (S&S)

 ميزة الاشتراك والدعم (S&S) المجانية PID 5655-PYS

         
تتيح لك Python كتابة تعليمات برمجية منسقة وفائقة الجودة يسهل فهمها وصيانتها. نائب رئيس قسم Db2 والتحليلات أحد البنوك الأوروبية الكبرى اقرأ دراسة الحالة
التثبيت والتكوين

متطلبات ومعلومات التثبيت والتكوين الخاصة بالإصدارات. 
إصدار PAX

متطلبات تثبيت إصدار pax من IBM Open Enterprise SDK for Python.

 إصدار SMP/E

قائمة مرجعية توضح خطوات التكوين الرئيسية لنجاح عملية التثبيت.

 نموذج حاوية Python

قائمة مرجعية توضح خطوات التكوين الرئيسية لنجاح عملية التثبيت.

الأسئلة الشائعة

يتوفر منتج Open Enterprise هذا من دون رسوم ترخيص. لقد أصبح هذا إحدى متطلبات z/OS غير الضرورية في طلبات z/OS الجديدة منذ 1 يوليو 2024، لذا يمكن طلبه في حزمة مجمعة قابلة للنشر لتبسيط تجارب النشر.

ميزة الاشتراك والدعم (S&S) متوفرة مجانًا في إصدار SMP/E.

تعرف على المزيد

بدءًا من الإصدار 3.11 من IBM Open Enterprise SDK for Python، أصبحت تطبيقات Python مؤهلة للتشغيل على معالجات zIIP كما هو موضح في جدول استخدام أجهزة IBM المعتمد من شركة IBM. يُرجى ملاحظة أن الإصدار 3.11 من IBM Open Enterprise SDK for Python يتطلب APAR PH52983 وأن z/OS 2.4 أو z/OS 2.5 يتطلب APAR OA63406. لا يلزم وجود APAR لإصدارات Open Enterprise SDK for Python وz/OS اللاحقة.

تعرف على المزيد حول عملية الطلب من ShopZ، واقرأ مدونة عملية طلب مبسطة لحزم Python على نظام z/OS من Shopz.
دليل استخدام لغة Python مع لغتي JCL و Rexx

استكشف طرق تشغيل لغة Python في بيئة دُفعات وتشغيل دفعات المهام بلغة Python، باستخدام لغتي JCL و Rexx.

 استدعاء HLASM بسهولة باستخدام لغة Python

تكشف هذه المدونة كيفية إصدار استدعاء لبعض رموز HLASM باستخدام لغة Python، سواء عند دمجها في C أو عند التجميع المباشر.

تشغيل Pandas على IBM Open Enterprise SDK for Python

تعرف على المزيد حول Pandas، حزمة Python مجانية ومفتوحة المصدر تُستخدم لمعالجة البيانات وتحليلها.

استخدام Python على نظام z/OS للاستفادة من بيانات Db2

دليل مفصل خطوة بخطوة لاستخدام Python للاتصال بقاعدة بيانات Db2 من دون نقل البيانات من النظام.

استخدام Python و ZOAU للاستفادة من مجموعات البيانات

IBM Z Open Automation Utilities (ZOAU) هي مجموعة من الأدوات مصممة للمساعدة على سد الفجوة بين نظام z/OS التقليدي وخدمات نظام IBM z/OS UNIX. وتوفر أدوات مكافئة للعديد من أوامر UNIX التي يمكن أن تعمل على أنواع ملفات محددة في نظام z/OS.

تثبيت حزم PyPI من دون الاتصال بالإنترنت

تعرّف على كيفية تثبيت حزم PyPI خطوة بخطوة في بيئة غير متصلة بالإنترنت باستخدام مدير الحزم pip.

الموارد دعم Ansible لمجموعة أدوات IBM Open Enterprise SDK for Python

اكتشف مدى تأثير IBM Open Enterprise SDK for Python في ®Ansible على IBM Z.

لماذا تُعد Python أداة التطوير المثالية لك

تعرّف على بعض حالات الاستخدام سهلة التنفيذ مثل معالجة البيانات، وتطوير الويب، وتبسيط الأتمتة، واستمرار عمليات التكامل وغير ذلك الكثير.

أفضل الممارسات - إدارة عمليات تثبيت Python

تعرّف على سيناريوهات التثبيت الشائعة التي تُوضح حالات الاستخدام وأفضل الممارسات الشهيرة.

عروض الفيديو التوضيحية لمحة عامة

اكتشف كيف أن مجموعة أدوات Python المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نظام IBM z/OS توفر حزم Python المدعومة بالذكاء الاصطناعي والرائدة في المجال والمعززة بأمان IBM لسلاسل التوريد وتوفرها على نظام z/OS.

كيفية إنشاء حزمة أصلية

اكتشف كيفية هيكلة حزمة Python بشكل صحيح وكيفية استخدام بيئة التطوير لإنشاء الحزم.

كيفية إعداد بيئة افتراضية

تعرف على كيفية استخدام المكتبات المتوفرة مع IBM Open Enterprise SDK for Python في البيئات الافتراضية وكيفية استخدام pip لإدارة الروابط.

الخطوات التالية

اكتشف Open Enterprise SDK for Python. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

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