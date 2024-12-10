IBM Open Enterprise SDK for Python

يعد تنسيق التنزيل pax، بما في ذلك خدمات نظام UNIX لـ z/OS، شائعًا في بيئات UNIX ويوفر تجربة مستخدم مماثلة. يمكن لأداة تثبيت برامج SMP/E وأداة الصيانة على z/OS إدارة صور SMP/E القابلة للتثبيت وحزم الإصلاحات الخاصة بها. استفد من الدعم المقدم من شركة IBM لطلبات الخدمات المفتوحة المعالجة في أوقات استجابة مسجّلة مع ميزة الاشتراك والدعم (S&S) الاختيارية.

تشتمل قائمة مواد SMP/E على مذكرة استحقاق للوصول إلى نموذج حاوية Python المتاح للتنزيل على IBM Cloud Container Registry.