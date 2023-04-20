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تحسين الرعاية وزيادة كفاءة التكاليف مع حلول الذكاء الاصطناعي المسؤول
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عالِمان يتناقشان داخل مختبر
التقنية المتقدمة لسلاسل قيمة علوم الحياة

تمكّن تقنيات الذكاء الاصطناعي والخدمات الاستشارية التي تقدمها شركة IBM لقطاع علوم الحياة من تسريع تطوير المنتجات وإطلاق المنتجات ودفع التحول الرقمي والمساعدة على بناء سلاسل توريد مرنة ومستدامة والمساعدة على تحسين الإستراتيجية التجارية والوصول إلى السوق.

تقدم خدماتنا الاستشارية في مجال علوم الحياة حلولاً وتقنيات تساعد على تطوير المبادرات وتحسين دورة حياة الأعمال وسلسلة القيمة الدوائية. يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والخدمات الاستشارية لدفع عجلة الابتكار في قطاعات صناعة علوم الحياة مثل:

  • أمن المعلومات
  • التقنية الحيوية
  • سلسلة التوريد 
  • المبيعات 
  • المشتريات
  • تطوير المنتجات (بما في ذلك البحث في المجالات العلاجية)
  • الأجهزة الطبية للمرضى وآلات التشخيص الأخرى
  • خدمة العملاء بما في ذلك الصحة الرقمية والتسويق والموارد البشرية والشؤون المالية

يمتد عملاؤنا في صناعة علوم الحياة عبر أمريكا الشمالية وأوروبا، ويشملون شركات الأدوية والشركات متعددة الجنسيات الكبرى للأدوية وشركات الأدوية الحيوية وأبحاث علوم الحياة والتشخيص السريري والمزيد.
تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024

تعرف كيف يمكن أن يؤدي اعتماد الذكاء الاصطناعي والأتمتة الأمنية إلى الحد من خسائر الاختراق.

استكشف حلول الرعاية الصحية
حلول تقنية علوم الحياة الذكاء الاصطناعي التوليدي

أطلق العنان لقيمة بيانات علوم الحياة الخاصة بك وحول مؤسستك من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجاهزة والمخصصة. أدر كل مصادر البيانات وسرع مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول—وكل ذلك على منصة واحدة.

 الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالاستراتيجيات

طور أعمالك في مجال علوم الحياة وإستراتيجية شركتك وعملياتك التجارية وغيِّرها وحول إستراتيجية التحول الرقمي إلى واقع ملموس.

 خدمة حوسبة Quantum

تعرف كيف يمكن أن يؤدي اعتماد حوسبة Quantum إلى إحداث ثورة في أبحاث علوم الحياة والتطوير والتجارب السريرية، بحيث يمكنك إطلاق منتجات جديدة وتعزيز وصولك إلى السوق.

 حلول سلسلة التوريد

ابنِ سلاسل توريد مرنة ومستدامة لعلوم الحياة باستخدام تقنية IBM، ما يوفر رؤية وشفافية ذكية شاملة في سلسلة التوريد.

 حلول الاستدامة

اربط إستراتيجية الاستدامة الخاصة بك بالعمليات اليومية لتضمين الاستدامة في تحولك الرقمي، بما يتماشى مع اتجاهات علوم الحياة العالمية.

 الأمن وتحديد الهوية

استخدم ضوابط IBM وخبراتها الأمنية المرتكزة على البيانات وتحديد الهوية عبر الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة وquantum. احصل، من خلال IBM Guardium، على الرؤية والامتثال والحماية طوال دورة حياة أمن البيانات، واحمِ سجلات تتبع الوقت الخاصة بك.
دراسات حالة Moderna

شاهد كيف استكشفت شركة Moderna للتقنية الحيوية وشركة IBM الحوسبة Quantum والذكاء الاصطناعي التوليدي لعلم الحمض النووي الريبوزي المرسال.

 اقرأ المزيد Pfizer

شاهد كيف تركز شركة IBM وشركة Pfizer على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء التجارب السريرية

 اقرأ المزيد Johnson & Johnson

تعرف على كيفية استفادة شركة Johnson & Johnson من استنتاج المهارات القائم على الذكاء الاصطناعي لإنشاء قوى عاملة جاهزة للمستقبل.

 تعرف على المزيد GlaxoSmithKline

تعرف على كيفية إطلاق شركة GlaxoSmithKline 16 مساعدًا افتراضيًا في 10 أشهر باستخدام مساعد watsonx Assistant.

 اقرأ المزيد شركة Merck

تعرف على كيفية قيام إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتجربة سلسلة الكتل في سلسلة توريد الأدوية.

 تعرف على المزيد مختبر شمال غرب المحيط الهادئ الوطني

اقرأ قصة تحولات البحث العلمي في مختبر شمال غرب المحيط الهادئ الوطني.

 قراءة قصة العميل
الاتجاهات في علوم الحياة اقرأ مدونات IBM لعلوم الحياة
كيف سيؤثر quantum على صناعة التقنية الحيوية؟

استكشف وجهات النظر حول مستقبل حوسبة quantum في التقنية الحيوية.
الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي على AWS لتحويل علوم الحياة

تساعد IBM على نشر الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وجديرة بالثقة عبر العديد من الوظائف في نظام الرعاية الصحية.
تعزيز الأمن الإلكتروني مع IBM وAWS

اقرأ عن دور AWS والأمن السحابي في علوم الحياة.
ست إستراتيجيات ابتكار لشركات علوم الحياة في عام 2023

نظرًا إلى أن منظمات علوم الحياة تعيد التفكير في نماذج أعمالها من أجل تحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف الإستراتيجية، فإن الذكاء الاصطناعي سيؤدي دورًا متزايد الأهمية في كل هذه النماذج.
أبحاث علوم الحياة ومعارفها

تجاوز الاضطرابات وتكيف مع الظروف المتغيرة ومهام سير العمل واغتنم الفرص المستقبلية مع حلول تقنية علوم الحياة.
الأحداث

TechXchange 2024

عزّز قدرات الذكاء الاصطناعي التي لديك بحضور الحدث التعليمي الذي تنظمه IBM في الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر في لاس فيجاس

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