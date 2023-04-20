™IBM® watsonx الذكاء الاصطناعي التوليدي أطلق العنان لقيمة بيانات علوم الحياة الخاصة بك وحول مؤسستك من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجاهزة والمخصصة. أدر كل مصادر البيانات وسرع مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول—وكل ذلك على منصة واحدة.

IBM Consulting الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالاستراتيجيات طور أعمالك في مجال علوم الحياة وإستراتيجية شركتك وعملياتك التجارية وغيِّرها وحول إستراتيجية التحول الرقمي إلى واقع ملموس.

IBM Quantum خدمة حوسبة Quantum تعرف كيف يمكن أن يؤدي اعتماد حوسبة Quantum إلى إحداث ثورة في أبحاث علوم الحياة والتطوير والتجارب السريرية، بحيث يمكنك إطلاق منتجات جديدة وتعزيز وصولك إلى السوق.

سلسلة التوريد من IBM حلول سلسلة التوريد ابنِ سلاسل توريد مرنة ومستدامة لعلوم الحياة باستخدام تقنية IBM، ما يوفر رؤية وشفافية ذكية شاملة في سلسلة التوريد.

حلول الاستدامة من IBM حلول الاستدامة اربط إستراتيجية الاستدامة الخاصة بك بالعمليات اليومية لتضمين الاستدامة في تحولك الرقمي، بما يتماشى مع اتجاهات علوم الحياة العالمية.