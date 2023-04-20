تمكّن تقنيات الذكاء الاصطناعي والخدمات الاستشارية التي تقدمها شركة IBM لقطاع علوم الحياة من تسريع تطوير المنتجات وإطلاق المنتجات ودفع التحول الرقمي والمساعدة على بناء سلاسل توريد مرنة ومستدامة والمساعدة على تحسين الإستراتيجية التجارية والوصول إلى السوق.
تقدم خدماتنا الاستشارية في مجال علوم الحياة حلولاً وتقنيات تساعد على تطوير المبادرات وتحسين دورة حياة الأعمال وسلسلة القيمة الدوائية. يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والخدمات الاستشارية لدفع عجلة الابتكار في قطاعات صناعة علوم الحياة مثل:
يمتد عملاؤنا في صناعة علوم الحياة عبر أمريكا الشمالية وأوروبا، ويشملون شركات الأدوية والشركات متعددة الجنسيات الكبرى للأدوية وشركات الأدوية الحيوية وأبحاث علوم الحياة والتشخيص السريري والمزيد.
تعرف كيف يمكن أن يؤدي اعتماد الذكاء الاصطناعي والأتمتة الأمنية إلى الحد من خسائر الاختراق.
استكشف حلول الرعاية الصحية
أطلق العنان لقيمة بيانات علوم الحياة الخاصة بك وحول مؤسستك من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجاهزة والمخصصة. أدر كل مصادر البيانات وسرع مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول—وكل ذلك على منصة واحدة.
طور أعمالك في مجال علوم الحياة وإستراتيجية شركتك وعملياتك التجارية وغيِّرها وحول إستراتيجية التحول الرقمي إلى واقع ملموس.
تعرف كيف يمكن أن يؤدي اعتماد حوسبة Quantum إلى إحداث ثورة في أبحاث علوم الحياة والتطوير والتجارب السريرية، بحيث يمكنك إطلاق منتجات جديدة وتعزيز وصولك إلى السوق.
ابنِ سلاسل توريد مرنة ومستدامة لعلوم الحياة باستخدام تقنية IBM، ما يوفر رؤية وشفافية ذكية شاملة في سلسلة التوريد.
اربط إستراتيجية الاستدامة الخاصة بك بالعمليات اليومية لتضمين الاستدامة في تحولك الرقمي، بما يتماشى مع اتجاهات علوم الحياة العالمية.
استخدم ضوابط IBM وخبراتها الأمنية المرتكزة على البيانات وتحديد الهوية عبر الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة وquantum. احصل، من خلال IBM Guardium، على الرؤية والامتثال والحماية طوال دورة حياة أمن البيانات، واحمِ سجلات تتبع الوقت الخاصة بك.
شاهد كيف استكشفت شركة Moderna للتقنية الحيوية وشركة IBM الحوسبة Quantum والذكاء الاصطناعي التوليدي لعلم الحمض النووي الريبوزي المرسال.
شاهد كيف تركز شركة IBM وشركة Pfizer على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء التجارب السريرية
تعرف على كيفية استفادة شركة Johnson & Johnson من استنتاج المهارات القائم على الذكاء الاصطناعي لإنشاء قوى عاملة جاهزة للمستقبل.
تعرف على كيفية إطلاق شركة GlaxoSmithKline 16 مساعدًا افتراضيًا في 10 أشهر باستخدام مساعد watsonx Assistant.
تعرف على كيفية قيام إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتجربة سلسلة الكتل في سلسلة توريد الأدوية.
اقرأ قصة تحولات البحث العلمي في مختبر شمال غرب المحيط الهادئ الوطني.
استكشف وجهات النظر حول مستقبل حوسبة quantum في التقنية الحيوية.
تساعد IBM على نشر الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وجديرة بالثقة عبر العديد من الوظائف في نظام الرعاية الصحية.
اقرأ عن دور AWS والأمن السحابي في علوم الحياة.
نظرًا إلى أن منظمات علوم الحياة تعيد التفكير في نماذج أعمالها من أجل تحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف الإستراتيجية، فإن الذكاء الاصطناعي سيؤدي دورًا متزايد الأهمية في كل هذه النماذج.
تجاوز الاضطرابات وتكيف مع الظروف المتغيرة ومهام سير العمل واغتنم الفرص المستقبلية مع حلول تقنية علوم الحياة.